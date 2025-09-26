شاهد كيف أحرجت نظارات ميتا زوكربيرغ في عرض مباشر أمام الجمهور

هناك مقولة شهيرة بين المؤدين على المسرح والمقدمين تقول: "لا تعمل مع الأطفال أو الحيوانات"، وذلك بسبب صعوبة التنبؤ بتصرفاتهم، وبعد مؤتمر "ميتا كونيكت 2025" ينبغي إضافة نظارات ميتا الجديدة إلى هذه القائمة، إذ أظهرت نظارات "راي-بان ميتا" (Ray-Ban Meta) خللا غير متوقع في عرض مباشر على المسرح.

نظارات "راي-بان ميتا" التي كشف عنها الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ وسط حضور واسع من الجمهور، وُصفت بأنها تمنح الناس قدرات جديدة وتساعدهم على زيادة ذكائهم بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المطورة فيها، ولكن عند التجربة العملية لم تسر الأمور كما كان مخططا.

وفي عرض مباشر على شاشة ضخمة بجانب زوكربيرغ، حاول الشيف جاك مانكوسو استخدام ميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة في النظارات لصنع صلصة ستيك مستوحاة من المطبخ الكوري، ورغم أن النظارات تعرفت في البداية على المكونات الموضوعة أمامه، فإنها تجاهلت طلبه بالمساعدة في إعداد الصلصة، واكتفت بسرد قائمة مكونات الصلصة.

وفي الفيديو شغّل مانكوسو ميزة الذكاء الاصطناعي من خلال أمر صوتي وهو "ميتا.. شغلي ميزة "لايف إيه آي" (Live AI)"، وبدأت الميزة بالتعرف على المكونات الموضوعة أمامه، وعندما طلب منها مساعدته في تحضير الصلصة، بدأت النظارة بسرد المكونات، وهنا سأل مانكوسو الذكاء الاصطناعي سؤالا منطقيا: "ماذا أفعل أولا؟"، وبعد صمت طويل أعاد السؤال مرة أخرى، لترد النظارة بجواب غير منطقي "لقد قمت بالفعل بدمج المكونات الأساسية، لذا قم ببشر الكمثرى في الصلصة" وهي غير موجودة أساسا على الطاولة، وعندها قال مانكوسو محرجا: "حسنا، أعتقد أن هناك مشكلة في الواي فاي"، ثم أنهى العرض بقوله "الكلمة لك يا مارك".

وقال زوكربيرغ وسط تصفيق وضحكات الحضور: "كل شيء على ما يرام، المفارقة في كل هذا الأمر أنك تقضي سنوات في تطوير التكنولوجيا، ثم تُفاجئك شبكة الواي فاي في ذلك اليوم. سنرى ما أعدّه لاحقا".

نظارة ميتا الجديدة تُحرج زوكربيرغ

وفي فقرة أخرى من العرض ارتدى زوكربيرغ نظارات "راي-بان ميتا" مع سوار يدوي يُقال إنه يتحكم بالنظارات من خلال حركات اليد والأصابع، وقال زوكربيرغ "أريد أن أشرح هذا بتفصيل أكثر، لدينا خياران: إما أن نعرض الشرائح، أو نقوم بتجربة مباشرة"، وبالطبع هتف الجمهور بحماس لصالح العرض المباشر.

ولكن العرض المباشر لم يصب في صالح زوكربيرغ، ورغم أنه نجح في الرد على طلب مكالمة فيديو برسالة نصية عبر حركات اليد -وهو أمر مثير للإعجاب- لكنه فشل في الرد على المكالمة نفسها، وقال زوكربيرغ وعلامات التوتر بادية على وجهه: "حسنا، دعونا نرى ما الذي حدث هنا، لا أعرف ما الذي جرى بالضبط، ربما يستطيع بوز الاتصال بي مرة أخرى".

ولكن رغم المحاولات المتكرر لم يتغير شيء وبقي زوكربيرغ واقفا على المسرح وهو يحرك أصابعه بلا جدوى، ولم يكن هناك سوى صوت الذكاء الاصطناعي ينبهه بورود مكالمة أخرى وهو غير قادر على الرد عليها. وفي لحظة ما، برر زوكربيرغ ذلك بعدم قدرته على التحكم في الجهاز، لكن نغمة الرنين استمرت تعلو في القاعة الصامتة على الرغم من جهوده.

وأخيرا استسلم رئيس ميتا وقال: "لا أعرف ماذا أقول لكم"، ثم اضطر إلى استدعاء بوز -المدير التقني في الشركة- إلى المسرح، وسط استمرار نغمة الرنين وضحكات مكتومة من الجمهور، حيث قال: "شبكة الواي فاي سيئة للغاية"، وأضاف: "لا أحد منزعج من هذا أكثر مني، لأن فريقي الآن مضطر لمعرفة سبب فشل النظام على المسرح".

يُذكر أن نظارة ميتا الجديدة ستتوفر باللونين الأسود والبيج في 30 سبتمبر/أيلول بسعر يبدأ من 799 دولارا.

بوز يشرح سبب فشل نظارات ميتا

بعد فضيحة ميتا ظهر أندرو بوزوورث (بوز) على حساب إنستغرام الخاص به في جلسة أسئلة وأجوبة للحديث عن التقنية الجديدة وأسباب فشل العروض المباشرة، وأوضح أن ما حصل مع الشيف لم يكن بسبب الواي فاي كما اعتقد البعض، بل كانت خطأ في إدارة الموارد، فعندما قال الشيف "ميتا.. شغلي ميزة (لايف إيه آي)"، تم تشغيل ميزة "لايف إيه آي" في جميع نظارات "راي-بان ميتا" الموجودة في القاعة، وكان هناك عدد كبير من النظارات بالفعل، وأضاف: "لم يحدث هذا أثناء العرض التجريبي، لأن عدد النظارات كان أقل بكثير".

وذكر بوزوورث أن ذلك لم يكن السبب الوحيد للفشل، والمشكلة الثانية كانت في أن شركة ميتا قررت أن تمرّر حركة بيانات "لايف إيه آي" إلى خادم التطوير لعزلها أثناء العرض، ولكن عندما فعلت ذلك، فقد شملت كل الموجودين في القاعة المتصلين بنقاط الوصول، بما في ذلك جميع النظارات الأخرى، بمعنى آخر الميزة لم تتعطل فقط بسبب تشغيل كل النظارات معا، بل لأن ميتا ربطت كل الأجهزة في القاعة بخادم واحد بدل جهاز العرض فقط، وهذا خلق ضغطا كبيرا على الخادم، وتسبب بهذا العطل.

وقال بوزوورث: "في الحقيقة، نحن قمنا بهجوم حجب الخدمة (DDos) على أنفسنا أثناء هذا العرض التجريبي، وهو هجوم يغمر فيه تدفق هائل من البيانات خادما أو خدمة، مما يُبطئها أو يجعلها غير متاحة، وفي حالتنا هذه فإن خادم التطوير لم يكن مجهزا للتعامل مع الكم الهائل من البيانات القادمة من النظارات الأخرى في المبنى، بل كان مجهزا ليتعامل فقط مع العرض التجريبي نفسه".

وذكر بوزوورث أن المشكلة التي حصلت أثناء مكالمة واتساب الفاشلة كانت بسبب خطأ جديد، وبرر ذلك بأن شاشة النظارات الذكية دخلت وضع السكون عندما وردت المكالمة، وعندما أعاد زوكربيرغ تشغيل الشاشة، لم يظهر له إشعار الرد على المكالمة.

وقد وصف المدير التقني هذا الخطأ بأنه "حالة تسابق"، أي أن الخطأ يحدث عندما تعتمد النتيجة على توقيت غير متوقع وغير متناسق لعمليتين أو أكثر تحاول استخدام المورد نفسه في الوقت نفسه.

وأضاف بوزوورث "لم نواجه هذا الخطأ من قبل، وهذه هي المرة الأولى التي نراه فيها، وقد أصلحناه الآن، ولكن المسرح هو مكان سيئ جدا لحدوث هذا الخطأ"، وأكد أن ميتا تعرف كيف تتعامل مع مكالمات الفيديو، وأن الشركة كانت مستاءة من ظهور هذا الخطأ هنا.

ورغم هذه المشاكل، صرح بوزوورث أنه لا يشعر بالقلق حيال نتائج هذه الأعطال، وقال "بالطبع، لم يعجبني الأمر، لكنني أعلم أن المنتج يعمل وأنه جيد، لذا كان الأمر مجرد فشل في العرض التجريبي وليس فشلا في المنتج نفسه".