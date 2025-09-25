واجهة جديدة في "إنستغرام" بعد كسر حاجز 3 مليار مستخدم شهريا

تمكنت منصة "إنستغرام" من كسر حاجز 3 مليارات مستخدم نشط شهريا، وذلك في خضم تغييرات جمة تطال واجهة التطبيق ليركز أكثر على مقاطع الفيديو القصيرة وفق تقرير "بلومبيرغ".

كما تجري المنصة حاليا مجموعة من الاختبارات على نسخة التطبيق في الهند وكوريا الجنوبية، تجعل الواجهة الرئيسية تركز على مقاطع الفيديو بدلا من الصور، إذ يفتح التطبيق مباشرة على الجزء الخاص بمقاطع الفيديو القصيرة بدلا من الواجهة المعتادة، وذلك أملا في منافسة "تيك توك".

وأوضح آدم موسيري رئيس إنستغرام أثناء حديثه مع "بلومبيرغ" أن الشركة تعمل على طرح ميزة اختبارية جديدة، تتيح للمستخدمين التحكم مباشرة في خوارزمية المنصة وتخصيصها عبر اختيار المواضيع التي تهمهم.

وتعتمد هذه الميزة على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة في "ميتا" للتعرف على محتوى مقطع الفيديو ووضع علامة مناسبة له، وذلك يجعل التحكم في الخوارزمية أسهل من مجرد قراءة المعلومات التي يقدمها صانع المحتوى في الوصف أو داخل المقطع نفسه.

وتابع موسيري حديثه، مشيرا إلى أن هذه التغييرات هي جزء من خطة أوسع لتطوير واجهة التطبيق، والحفاظ على ريادته العالمية حتى وإن عنى ذلك الابتعاد عن المزايا الأصلية التي جعلته محبوبا بين المستخدمين.

وتعد الرسائل الخاصة الآن أكثر ميزة يعتمد عليها المستخدمون لمشاركة صورهم مع أصدقائهم، فضلا عن ميزة القصص ذاتية الاختفاء، ولكن يمضي 50% من مستخدمي المنصة وقتهم في مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة وفق ما جاء في التقرير.

وأكد موسيري أثناء حديثه على الروح التنافسية بين "إنستغرام" و"تيك توك"، مشيرا إلى أنهم يضعون "تيك توك" نصب أعينهم عند التفكير في مزايا المنصة الجديدة.

وأما عن سبب اختيار الهند للبدء في تجربة الواجهة الجديدة، فقد أوضح موسيري أنها تتمتع بمكانة خاصة لكونها الدولة الأكثر سكانا في العالم، فضلا عن كون "تيك توك" محظور هناك، وهو ما ترك باب المنافسة مفتوحا أمام المنصات الأخرى.

ويُذكر أن "ميتا" استحوذت على "إنستغرام" في عام 2012 مقابل مليار دولار، وأصبحت المنصة من بعدها إحدى أهم أدوات تحقيق الربح داخل "ميتا" فضلا عن نموها الواسع في مختلف القطاعات.