"نانو بانانا" تصل قريبا إلى تطبيق صور "غوغل"

يحتمل أن تجلب "غوغل" أداة "نانو بنانا" الثورية لتعديل الصور إلى تطبيق الصور الشهير الخاص بها "غوغل فوتوز" (Google Photos)، وفق تقرير نشره موقع "أندرويد أثورتي" التقني.

وقام الموقع بتحليل تطبيق "غوغل فوتوز" في أحدث نسخة له، التي تحمل رقم 7.47.0.810631069، ووجدوا بعض الأكواد التي تشير إلى زر جديد لإنشاء الصور داخل التطبيق، وهي وظيفة النموذج الثوري "نانو بانانا".

كما وجد الموقع أيضا صورة متحركة في كود التطبيق تشير إلى الإضافة الجديدة وتستعرضها بشكل بسيط، وهو ما يزيد احتمال طرح الميزة في تحديث التطبيق المقبل.

ولم يشر التقرير إلى موعد مقترح لطرح الميزة الجديدة في التطبيق، كما أنها ربما لا تصل في النهاية وتظل ميزة اختبارية كانت الشركة تفكر بها ثم ألغتها.

فجدير بالذكر أن آلية تحليل التطبيق والبحث عن الأكواد الموجودة به لا تعني بالضرورة طرح الميزة في النسخ القادمة من التطبيق، فقد تزيل الشركة الكود من التطبيق مع النسخة التالية له.

ويذكر التقرير أن ميزة الإنشاء بشكل عام حصرية حاليا لمستخدمي الولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن تصل إلى بقية المستخدمين في القريب العاجل.

وتعمل ميزة الإنشاء الموجودة في التطبيق حاليا على استخدام الصور والمقاطع الموجودة في الهاتف لبناء مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الإبداعية بسهولة.

كما قامت "غوغل" مؤخرا بطرح ميزة جديدة لهواتف "بيكسل 10" تساعد المستخدمين في تعديل الصور تحت اسم "آسك فوتوز" (Ask Photos)، وهي تعمل بآلية تشبه "نانو بانانا" كثيرا.

ويعد نموذج "نانو بانانا" أحد أقوى وأبرز نماذج تعديل الصور وتوليدها باستخدام الأوامر النصية الذي ظهر في الآونة الأخيرة، كما أنه أحدث ضجة واسعة عند طرحه للمرة الأولى.

ويمتاز النموذج بإتاحته في جميع دول العالم مباشرة من خلال أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"غوغل"، وهي لا تحتاج إلى اشتراك مدفوع للاستفادة منها بشكل إضافي.