السلطات البريطانية تعتقل مشتبها به في اختراق المطارات الأخير

ألقت السلطات البريطانية القبض على مشتبه به في الأربعينيات من عمره بسبب الهجمات السيبرانية الأخيرة التي تسببت في تعطيل عدة مطارات أوروبية بارزة في الأيام الماضية، وفق تقرير "تلغراف".

وقالت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة أنها ألقت القبض على المتهم يوم الثلاثاء الماضي للاشتباه في ارتكابه عدة جرائم بموجب قانون إساءة استخدام الحواسيب، ولكن تم الإفراج عنه بكفالة مشروطة.

وأوضح بول فوستر رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية الوطنية أن التحقيق في الحادث ما زال مستمرا وفي مراحله المبكرة، وذلك رغم وصفه لهذا الاعتقال بكونه خطوة إيجابية.

وتسببت الهجمات الأخيرة في تعطيل عدد كبير من الخطوط الجوية التجارية في المطارات الأوروبية وتعطيل العديد من الرحلات في أبرز المطارات داخل المملكة المتحدة وخارجها.

واستهدف الهجوم أنظمة شركة الطيران "كولينز" (Collins) المسؤولة عن أنظمة ركوب الطائرات وإيداع الحقائب في مطارات لندن هيثرو وبروكسل وبرلين، وذلك إلى جانب عدة مطارات أخرى.

ورغم كون الشركة تعمل مع العديد من المطارات العالمية، فإن أثر الهجوم كان مقتصرا على الدول الأوروبية فقط، وقد بدأ الهجوم في يوم الجمعة الماضي وتسبب في إلغاء العديد من الرحلات والعودة إلى أنظمة تسجيل الحقائب اليدوية.

ويذكر تقرير منفصل من "واندسورث تايمز" (Wandsworth Times) البريطانية أن مطار بروكسل ألغى 50 رحلة مختلفة يوم الأحد و140 رحلة يوم الاثنين الذي يليه.

وأكدت وكالة الأمن السيبراني التابعة للاتحاد الأوروبي أن الهجوم استخدم برمجيات الفدية من قِبَل طرف ثالث، ولكن لم توضح المزيد من التفاصيل بشأن الهجوم.