"أوبن إيه آي" تنوي عرض الإعلانات داخل "شات جي بي تي"

تسعى شركة "أوبن إيه آي" في الوقت الحالي لبناء فريق داخلي يساعدها على عرض الإعلانات داخل "شات جي بي تي" للاستفادة من حجم مستخدميه الذي يبلغ 700 مليون مستخدم شهريا، وفق تقرير نشره موقع "سورسس" (Sources).

ويعمل الفريق الجديد بشكل مباشر تحت إمرة فيدجي سيمو التي انضمت حديثا للشركة وتشغل منصب المدير التنفيذي للتطبيقات داخل الشركة، وتجري سيمو المقابلات بشكل نشط مع المرشحين لشغل المنصب الجديد.

وتتضمن مهام منصب مدير الإعلانات الجديد الذي تسعى سيمو لإيجاده إدارة جهود الشركة بشكل عام لتوليد الأموال والأرباح، بدءا من عرض الإعلانات داخل منتجاتها وحتى الاشتراك المباشر في الخدمات الخاصة بها.

ويذكر التقرير أن سيمو عملت سابقا مديرة تنفيذية لتطبيق "إنستاكارت" (Instacart) الشهير، وكانت قبل ذلك رئيسة قطاع التطبيق في فيسبوك، وهي تعتمد على خبرتها السابقة في فيسبوك لجمع بيانات المرشحين ومقابلتهم.

ولا تعد هذه الخطوة مفاجئة أو غير متوقعة، إذ نشرت الشركة مؤخرا إعلانا لوظيفة تساهم في دمج منصات الإعلانات ومنصتها الخاصة، وذلك لتسهيل عرض الإعلانات مباشرة داخل "شات جي بي تي"، كما أنها كانت تدرس الأمر منذ عام 2024.

ثم إن المسؤول عن "شات جي بي تي" نيك تورلي قال في مقابلة سابقة مع موقع "ذا فيرج" التقني إن عرض الإعلانات داخل "شات جي بي تي" ليس أمرا مستبعدا، لكنه أكد أن الشركة ستقوم بذلك بشكل أنيق وغير مزعج للمستخدمين.

وتحقق "أوبن إيه آي" في الوقت الحالي أرباحا تبلغ 12.7 مليار دولار في العام، وذلك بالاعتماد فقط على الاشتراكات وخدمات الشركات المختلفة التي تقدمها.

وتستطيع الإعلانات داخل "شات جي بي تي" زيادة حجم هذه الأرباح بشكل كبير وتغطية النفقات المرتفعة للمنصة كونها تملك أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريا.