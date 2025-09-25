"آبل" تؤكد.. لهذه الأسباب ظهرت الخدوش في "آيفون 17 برو"

خرجت "آبل" عن صمتها وعلقت عن السبب الذي جعل هواتف "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" تظهر خدوشا بهذا الشكل السريع، إذ أوضحت أن الخدوش في المتاجر نتيجة انتقال بعض المواد من حوامل العرض التي تعتمد على تقنية "ماغ سيف" والتي تستخدمها بعض المتاجر، وذلك وفق تقرير موقع "هاو تو غييك" التقني (How To Geek).

وتمكنت الشركة من الوصول إلى هذا الاستنتاج بفضل تحقيق داخلي أجرته فور ظهور التقارير وشكاوى المستخدمين، وأضافت أن طبقة الحماية الموجودة في حوامل عرض "ماغ سيف" تتعرض للتآكل نتيجة الاستخدام في المتاجر.

وطلبت الشركة من المتاجر التي ظهرت بها هذه الخدوش إعادة تنظيف الأجهزة وإزالة حوامل العرض المتضررة، وهي عملية تنظيمية على مستوى المتاجر المختلفة.

Tech tip: Do not scratch your scratch-prone iPhone 17 Pro. pic.twitter.com/ZdVqFueTcT — Amir (@WorkaholicDavid) September 20, 2025

واستجابة للتقارير السابقة التي تحدثت عن مشاكل في طبقة الألمنيوم المؤكسد، والتي تعطي الهاتف لونه وتتعرض لخدش بسهولة، أكدت الشركة أن هذه التقنية مستخدمة في العديد من منتجاتها بما فيها الأجيال السابقة من "آيفون" وبعض الطرز من حواسيب "ماك بوك".

وأكدت "آبل" أن تصميم "آيفون 17 برو" متين واجتاز كافة بروتوكولات الاختبار الداخلية المكثفة الخاصة بها، واعترفت الشركة أن هذه الخدوش قد تكون علامات تآكل طبيعي نتيجة استخدام الهاتف بطرق مختلفة وهي علامات طبيعية نتيجة الحواف الحادة المستخدمة في الجهاز.

ويذكر بأن اختبار المتانة في قناة "جيري ريغ إيفري ثينج" (JerryRig Everything) أوضح أن الخدوش الظاهرة في الهاتف هي نتيجة استخدام طبقة رقيقة من الألمنيوم المؤكسد في بعض أجزاء الهاتف، وهو ما يتسبب في ظهور الخدوش بشكل سريع.