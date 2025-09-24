شاهد: سيارة "بي واي دي" الكهربائية تزيح "بوغاتي" من قمة السيارات فائقة السرعة

تخطت سيارة "بي واي دي" الخارقة الجديدة الرقم القياسي للتسارع الذي حققته "بوغاتي" في السابق لكونها أسرع سيارة إنتاجية في العالم، وذلك وفق تقرير نشره موقع "إنغادجيت".

وجاء الكشف عن هذا الإنجاز عبر بث مباشر في حلبة بابينبورج لاختبار السيارات في ألمانيا، حيث تمكنت سيارة "يو 9 إكستريم" (U9 Extreme) التابعة لعلامة "يانغ وانغ" (Yang Wang) التي تمثل جناح "بي واي دي" الفاره من السيارات من الوصول إلى سرعة 496.22 كيلومتر/ساعة أو ما يوازي 308.33 ميل في الساعة.

ويحطم هذا الرقم القياسي السابق الذي وصلت إليه سيارة "بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+" في عام 2019، إذ تسارعت السيارة إلى 490.48 كيلومتر/الساعة أو 304.77 ميلا في الساعة.

وتأتي السيارة مزودة بـ4 محركات كهربائية قادرة على إنتاج قوة تقترب من 3 آلاف حصان، كما أنها تعد أول سيارة كهربائية في العالم تعتمد على منصة بقوة 1200 فولت، مما يوفر لها أداء مميزا إلى جانب فعالية في استهلاك الطاقة بسبب وزنها المنخفض.

وتؤكد شركة "بي واي دي" أن إنتاج سيارة "يو 9 إكستريم" سيكون محدودا للغاية، إذ لن يتجاوز عدد السيارات المنتجة من الشركة 30 وحدة، وهو ما يعزز مكانتها وسط السيارات فائقة القوة.

ولم تحدد الشركة بعد سعر السيارة، ولكن يتوقع بأن يكون سعرها مرتفعا نسبيا بفضل قوتها والمكونات المستخدمة بها كونها من أقوى السيارات الكهربائية الخارقة.