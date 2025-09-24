بين مؤيد ومعارض.. هكذا يرى قادة التكنولوجيا رسوم التأشيرة الجديدة

أبدى قادة شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم آراءهم بشأن الرسوم الجديدة لتأشيرات العمل من نوع "إتش-1 بي" التي تعد مستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا وتؤثر على موظفيهم بشكل مباشر، وذلك وفق تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر".

ويشير تقرير الموقع إلى أن حكومة الولايات المتحدة تصدر سنويا أكثر من 85 ألف تأشيرة عمل من هذا النوع عبر نظام القرعة، وتحظى هذه التأشيرة بشعبية واسعة بين الشركات الأميركية الناشئة والكبرى على حد سواء لكونها من أفضل الطرق لجلب العمالة الماهرة في قطاعات مطلوبة مثل التكنولوجيا والهندسة.

وتصل تكاليف إصدار هذه التأشيرات الآن في الولايات المتحدة إلى 100 ألف دولار، ولكن البيت الأبيض أكد أن هذه التكاليف تطبق على المتقدمين الجدد للحصول على التأشيرة وليس من حصل عليها بالفعل.

وكانت "مايكروسوفت" و"أمازون" و"ميتا" من أوائل الشركات التي استجابت للخطوة المفاجئة من الحكومة الأميركية، إذ طالبت موظفيها المستفيدين من هذه التأشيرة بألا يغادروا البلاد أو أن يعودوا إليها فورا حال كانوا خارج البلاد.

ما رأي قادة شركات التكنولوجيا في رسوم تأشيرة "إتش-1 بي" الجديدة؟

تنوعت آراء قادة الشركات التقنية حول الرسوم الجديدة بين مؤيد ومتفائل بهذا وآخرين يرون أنها تؤذي الشركات الأميركية قبل أي شيء آخر.

وجاءت آراؤهم كالتالي:

جينسن هوانغ المدير التنفيذي لشركة "إنفيديا"

علق جينسن هوانغ المدير التنفيذي لشركة "إنفيديا" على هذه التغيرات المفاجئة أثناء مقابلة أجراها مع "سي إن بي سي"، إذ أعرب عن تفاؤله بالتغيير مشيرا إلى أن الحلم الأميركي لن يتحقق إلا بجلب العقول النابغة إلى البلاد.

وأضاف قائلا: "تمثل الهجرة ركنا مهما من سياستنا في الشركة، كما أنها مؤثرة للغاية في مستقبل أمتنا، وأنا سعيد برؤية الرئيس ترامب يتخذ مثل هذه الخطوات".

إعلان

سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"

وضح ألتمان أن زيادة تكاليف استخراج تأشيرة "إتش-1 بي" إلى 100 ألف دولار خطوة في الاتجاه الصحيح، وتابع حديثه قائلا: "نحن بحاجة إلى استقطاب أذكى الأشخاص إلى البلاد، وتبسيط هذه العملية ومواءمة الحوافز المالية يبدو أمرا جيدا بالنسبة لي".

ويذكر أن تصريح ألتمان وهوانغ كانا في مقابلة مشتركة أجروها مع "سي إن بي سي" عقب الإعلان عن استثمار "إنفيديا" 100 مليار دولار في "أوبن إيه آي".

ريد هاستينغز المدير التنفيذي لمنصة "نتفليكس"

أبدى هاستيغنز إعجابه بالخطوة التي اتخذها ترامب في زيادة رسوم التأشيرة، ووصفها بـ"الحل العظيم" مقارنة بمنظومة القرعة التي كانت مستخدمة في السابق.

وأشار إلى أن زيادة الرسوم تعني أن التأشيرة تستخدم فقط لأصحاب المهارات القيمة في الوظائف ذات القيمة المرتفعة، وأكد أن هذه التغييرات تلغي الحاجة إلى منظومة القرعة والحظ المرتبط بها.

I've worked on H1-B politics for 30 years. Trump's $100k per year tax is a great solution. It will mean H1-B is used just for very high value jobs, which will mean no lottery needed, and more certainty for those jobs. — Reed Hastings (@reedhastings) September 21, 2025

ويذكر تقرير منفصل نشرته "نيويورك بوست" أن هاستيغنز عمل على سياسات تأشيرة "إتش-1 بي" لمدة جاوزت الـ30 عاما، لذا يرى أن هذا الحل مثالي.

كيفن أوليري المستثمر في برنامج "شارك تانك"

اتخذ أوليري موقفا مختلفا عن الكثير من رؤساء الشركات التقنية، إذ كان يرى أن هذه التغيرات تؤثر فقط في الشركات الأميركية الناشئة وتؤذيها.

وقال أوليري: "بدأت شركات آبل وأوراكل وغوغل جميعها في مرآب. لم يكن بمقدورهم تحمل تكلفة هذا. واستغلت جميع هذه الشركات المواهب التي لم تجدها في الولايات المتحدة في نموها".

وأشار إلى أن مثل هذه التغييرات تؤذي الإبداع والابتكار على المدى الطويل، مضيفا أنها في النهاية ستبعد المهارات التقنية النابغة عن أراضي الولايات المتحدة إلى الدول الأخرى.

ويرى أوليري أن الشركات الأميركية يجب أن تمنح لذوي المهارات التقنية حتى ينتقلوا للعمل داخل الولايات المتحدة بدلا من إجبارهم على دفع 100 ألف دولار.

ويذكر أن أوليري استثمر في العديد من الشركات التقنية عبر مشاركته في برنامج "شارك تانك" فضلا عن استثماراته الخاصة، ومن بين هذه الشركات مراكز البيانات الضخمة التي تدعى "واندر فالي" (Wonder Valley) وبرمجيات "سوفت كييز" (Softkeys).

كاثي وود مؤسسة شركة "آرك إنفيست" (Ark invest)

ترى كاثي وود أن قرار ترامب الأخير هو جزء من خطته للتفاوض مع الحكومة الهندية، إذ أعرب سابقا عن استيائه من الحكومة الهندية لكونها تعيد بيع الوقود الروسي مقابل أرباح كبيرة.

ويذكر التقرير أن 70% من حاملي تأشيرة "إتش-1 بي" هم من مواطني الهند، لذا فإن وضع مثل هذه الرسوم الباهظة يؤثر بشكل مباشر على عمليات الاستقدام الخاصة بهم.

وقالت وود إنها "جزء من المفاوضات مع الهند على المدى البعيد، أعتقد أن الرئيس ترامب وفريقه يريدون الاحتفاظ بأكبر قدر من الابتكار والمواهب والكفاءات التكنولوجية داخل الولايات المتحدة".

إعلان

مايكل إنتراتور المدير التنفيذي لشركة "كور وويف"

أشار مايكل إنتراتور المدير التنفيذي لشركة البرمجيات "كور وييف" (CoreWeave) إلى أن شركته مثل بقية شركات التكنولوجيا تعتمد على الأفراد ذوي المهارات الفذة لبناء منتجاتها وتحقيق النجاح.

وتابع قائلا "في كل مرة تضع رسوما إضافية على الشركة، يصبح الأمر أشبه بوضع حبة رمال وسط تروس الآلة"، مشيرا إلى المعوقات التي تولدها الرسوم الإضافية.

وبينما يرى إنتراتور أن بعض الرمال في التروس مقبولة ولا تؤثر على النتيجة النهائية، فإن وجودها يعيق بعض الشركات عن المنافسة ويقلل وصولها إلى المهارات اللازمة للنجاح.