مشاكل مع اتصال واي فاي وبلوتوث في "آيفون 17"

أبلغ عدد متزايد من مالكي "آيفون 17" بطرزه المختلف عن انقطاع ومشاكل مستمرة في الاتصال عبر شبكات الواي فاي وتقنيات البلوتوث مع مختلف الأجهزة، وذلك وفق تقرير موقع "هاو تو غييك" (How To Geek) التقني.

ويرجح أن السبب في هذه المشاكل هو اعتماد "آبل" على شريحة "إن 1" (N1) التي طورتها بنفسها للجيل الجديد من أجهزة "آيفون"، وهي تعد المرة الأولى التي تطور فيها الشركة شريحة اتصال بالتقنيات المختلفة داخليا.

ويشير التقرير إلى أن المشاكل تظهر في كل مرة عند فتح قفل الهاتف، إذ ينقطع اتصال واي فاي مؤقتا ويعاود العمل في ثوان معدودة وهو ما تسبب في مشاكل أثناء استخدام ميزة "كار بلاي" التي تطلب اتصالا ثابتا بالهاتف.

كما ربط بعض المستخدمون بين حالات الانقطاع هذه والاتصال مع ساعات "آبل" الذكية، إذ وجدوا أن عملية فتح قفل الساعة من خلال الهاتف تتسبب في ثوان من الانقطاع.

وتظل كل هذه الحالات مجرد ملاحظات من المستخدمين من دون وجود أي تصريح رسمي أو دليل قاطع من "آبل" نفسها، كونها لم تطلق تصريحا رسميا يتعلق بهذا الأمر بعد.

ولكن يمكن ربط كافة هذه المشاكل مباشرة مع شريحة "إن 1" الموجودة في الهواتف، وذلك لأن المشاكل موجودة في كافة طرز "آيفون 17" فضلا عن غيابها عن الطرز القديمة من الهاتف.

ويعني هذا أن المشكلة قد لا تكون برمجية عامة، ففي حال كانت المشكلة مرتبطة بنظام "آي أو إس 26" الذي تم إطلاقه بالتزامن مع طرح الهاتف، كانت المشكلة ستظهر مع بقية الهواتف، ويمكن أن تكون برمجية متعلقة بالنظام وشريحة "آبل" الخاصة الموجودة في طرز "آيفون 17".

ويشير التقرير إلى أن ابتكارات "آبل" الجديدة في الجيل الأول تضم عادة بعض المشاكل الصغيرة التي قد لا تذكر، لذلك من المتوقع أن تواجه شريحة الاتصال الجديدة مثل هذه التحديات.

ولا يعني كون المشكلة من الشريحة أنها معطوبة وستظل هكذا للأبد، إذ تستطيع الشركة إرسال تحديث خاص لها يعالج هذه المشكلة بشكل تدريجي أو يقلل من أثرها.