ماهو تطبيق المراسلة الأكثر أمانا؟

توفر تطبيقات المراسلة طريقة سهلة الاستخدام للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل. ومع ذلك، فمن الضروري عند استخدامها، أن تكون على دراية بخصوصية وأمان الإنترنت.

ولا تقتصر الحاجة إلى الرسائل الآمنة والخاصة على الجواسيس والمبلغين عن المخالفات والثوار، إذ إنها أداة مهمة للحفاظ على هويتك ومعلوماتك ويجب على الجميع الاستفادة منها.

والمشكلة الرئيسية المتعلقة بأمن تطبيقات المراسلة هي مدى قدرة الأطراف الخارجية على قراءة الرسائل الخاصة، والشركات التي تقف وراء التطبيقات، أو حتى الحكومات التي تجمع البيانات عن مواطنيها.

وتعمل تطبيقات المراسلة الآمنة على تشفير اتصالاتك لصد هجمات القرصنة والحفاظ على خصوصية محادثاتك. وتساعد هذه التطبيقات في حماية الرسائل والمستندات الحساسة التي ترسلها عبر المنصة ضد التهديدات الإلكترونية.

ونحاول من خلال المقال التالي معرفة ما هي تطبيقات المراسلة الأكثر أمانًا، مع إلقاء الضوء على الخصائص الأمنية التي يجب أن تتوفر في تطبيقات المراسلة. كما نتعرف على أبرز التطبيقات التي تتمتع بمستويات عالية من الأمان.

كيف تعمل الرسائل الآمنة؟

تستخدم تطبيقات المراسلة الآمنة التشفيرَ من طرف إلى طرف، من أجل الحفاظ على خصوصية الرسائل أثناء انتقالها بين أجهزة المرسل والمستلم المقصود.

وفي تطبيقات المراسلة الآمنة، يجري تشفير الرسائل عبر جهاز المرسل وفك تشفيرها عبر جهاز المستلم فقط، مما يمنع الوسطاء -بمن فيهم مزودو خدمة التطبيق- من الوصول إلى المحتوى.

وتستخدم تطبيقات المراسلة عمليات حسابية لتشفير الرسالة وتحويلها إلى معلومات غير مفيدة لا يمكن فهمها إلا من قبل الشخص الذي لديه مفتاح صالح لفك التشفير.

وتُعد تطبيقات المراسلة الآمنة أمرًا بالغ الأهمية في حماية المعلومات الحساسة من التهديدات السيبرانية وضمان خصوصية المستخدم. وأصبح استخدامها مهمًا بشكل متزايد في عصر المراقبة الرقمية الشاملة وانتهاكات البيانات.

ويوفر تطبيق المراسلة الآمن خصوصية وأمانًا محسّنين للاتصالات الرقمية، ويجري قياس مستوى أمان تطبيق المراسلة بشكل عام من خلال تحليل ميزاته التي تُستخدم بشكل مباشر وغير مباشر لحماية رسائل المستخدمين من الوصول إليها خارج الاستخدام المقصود.

وتشمل أمثلة مزايا الأمان لتطبيقات المراسلة التشفيرَ من طرف إلى طرف والرسائل الذاتية التدمير والمصادقة الثنائية العوامل.

لماذا يجب عليك استخدام تطبيق مراسلة آمن؟

في عالم يضم 5.8 مليارات مشترك فريد في الهاتف المحمول و5.3 مليارات مستخدم للإنترنت، فإن غالبية المحادثات رقمية. ومع حدوث العديد من تفاعلاتنا عبر الإنترنت، زادت فرص تسرب المعلومات السرية عبر قنوات الاتصال الرقمية بشكل كبير.

ولا شك في أن المستخدمين الذين لا يتخذون الاحتياطات اللازمة أثناء المراسلة يعرّضون سلامتهم الشخصية وأمن أعمالهم للخطر.

وعلى الجانب التجاري، يبحث المتسللون باستمرار عن طرق للوصول إلى المعلومات السرية.

ووفقًا لتقرير أي بي أم (IBM) حول خرق البيانات، شهدت نسبة 83% من المؤسسات خروقات متعددة للبيانات في عام 2022.

ويكشف التقرير نفسه أن التأثير المالي قد يكون كبيرًا، إذ بلغ متوسط ​​التكلفة العالمية لانتهاكات البيانات قرابة 4.35 ملايين دولار، وتضاعف الرقم في أميركا إلى 9.44 ملايين دولار.

وعلى الجانب الشخصي، قد تؤدي الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل عبر تطبيقات المراسلة غير المشفرة؛ إلى فقدان المعلومات، مثل كلمات المرور والحسابات المصرفية والسجلات الشخصية.

وتشير تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى وجود أكثر من 100 ألف حالة من حالات انتهاك الهوية وبيانات المستخدم كل عام.

وتتحمل تطبيقات المراسلة مسؤولية توفير الخصوصية والحماية للمستخدمين، إذ يجب أن يشعر العملاء بالأمان في التعامل مع مطوري تطبيقات المراسلة وسائقي التوصيل والأطباء وممثلي الأعمال والعملاء الآخرين دون خطر التعرض للاختراق.

تقييم تطبيقات المراسلة الأكثر أمانًا

صممت تطبيقات المراسلة الآمنة لحماية اتصالات المستخدم دون التضحية بتجربة مستخدم قوية. وتحقق هذه التطبيقات ذلك من خلال مزايا ووظائف أساسية. وعند تقييم أمان تطبيقات المراسلة، تتضمن الاعتبارات الرئيسية ما يلي:

1. التشفير من طرف إلى طرف

يعمل التشفير من طرف إلى طرف على تشفير رسائل الدردشة باستخدام طريقة تسمى تشفير المفتاح العام، ولا يمتلك سوى المرسل والمستقبل للرسائل المفاتيح لقراءتها.

2. المصدر المفتوح

يعني المصدر المفتوح أن التطبيق مفتوح للمساءلة الخارجية والتدقيق من قبل الخبراء، وهذه الطريقة قد تكون مفيدة لجذب الانتباه إلى أي نقاط ضعف أو ثغرات في التعليمات البرمجة.

3. الرسائل الذاتية التدمير

تتضمن خدمة المراسلة الآمنة مزايا تدمير الرسائل لمنع المستلمين من حفظ الرسائل ضد رغبات المرسل، حيث تختفي الرسائل الذاتية التدمير بعد فترة زمنية محددة، وفقًا للإعدادات التي اخترتها.

4. استخدام البيانات

تستخدم العديد من تطبيقات المراسلة الآمنة التشفيرَ من طرف إلى طرف، إلا أنها لا تزال قادرة على جمع بيانات عنك، وهي التي تسمى البيانات الوصفية. ويشمل هذا معلوماتٍ مثل: مع من تتحدث، ومدة التحدث، والجهاز الذي تستخدمه، وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ورقم هاتفك.

5. مصادقة المستخدم

تستفيد تطبيقات المراسلة الآمنة من عمليات التحقق من الهوية، مثل المصادقة المتعددة العوامل والمصادقة الثنائية العوامل، لضمان وصول المستخدمين المعتمدين فقط إلى الرسائل الخاصة.

6. سياسة الخصوصية

إذا كنت مهتمًا بخصوصيتك، فتأكد من أن الشركات التي تقدم تطبيقاتك تهتم بالخصوصية أيضًا. يلتزم تطبيق المراسلة الآمن بسياسات الشركة التي تحترم خصوصيتك وتحمي بياناتك.

كيفية حماية أمان تطبيق المراسلة

بصرف النظر عن أمان التطبيقات نفسها، تتضمن النصائح للبقاء آمنًا عبر الإنترنت عند مراسلة الآخرين ما يلي:

الحذر عند الاستخدام عبر الشبكة اللاسلكية العامة

بالنظر إلى أن الشبكات اللاسلكية العامة يستخدمها العديد من الأشخاص، فقد تكون أهدافًا رئيسية للمتسللين. ويمكن للمتسللين بسهولة تحديد البيانات المرسلة عبر الشبكة اللاسلكية العامة، مثل الصور والرسائل وكلمات المرور وأسماء المستخدمين والمعلومات المصرفية.

تجنب إرسال معلومات خاصة عبر تطبيقات المراسلة

تجنب إعطاء كلمات المرور أو معلومات بطاقة الائتمان أو أي بيانات خاصة أخرى عبر الرسائل، وكن حذرًا من الكشف عن أي معلومات شخصية لشخص غريب عبر تطبيقات المراسلة.

الحذر بشأن الروابط التي تنقر عليها أثناء الدردشة

لا تنقر أبدًا على الروابط التي تتلقاها عبر تطبيقات المراسلة من أشخاص لا تعرفهم ولا تثق بهم ولم تقابلهم في الحياة الواقعية لتجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال وتصيد.

حماية هاتفك ببرامج الأمان

بالإضافة إلى تأمين جهازك بكلمة مرور أو رقم تعريف شخصي، تأكد من حمايتك ببرامج الأمان، إذ تحظر مثل هذه البرامج التطبيقات والمواقع والملفات المشبوهة وتمنع برامج التجسس من مراقبة المكالمات والرسائل النصية والموقع.

ما هي تطبيقات المراسلة الأكثر أمانًا؟

هناك العديد من تطبيقات المراسلة المتاحة. ومع ذلك، فقد ثبت أن بعضها أكثر أمانًا من غيرها. وتوفر القائمة التالية نظرة على بعض الخيارات الأكثر شيوعًا لمعرفة أي تطبيق مراسلة يحافظ على بياناتك آمنة، وأي تطبيقات مراسلة لديها أمان ضعيف.

سيغنال

يُعد سيغنال بمنزلة تطبيق مراسلة مشفر متعدد المنصات مخصص للاتصال الصوتي المشفر من طرف إلى طرف والرسائل النصية المشفرة، وهو أحد أكثر تطبيقات المراسلة أمانًا في السوق.

ويستخدم التطبيق بروتوكول التشفير من طرف إلى طرف (E2EE) وبروتوكول سغنال المفتوح المصدر، وهو مجاني للاستخدام ومتاح عبر أنظمة التشغيل أندرويد وiOS، وهناك أيضًا إصدار مكتبيّ لأنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس.

ومن أجل استخدام التطبيق، كل ما تحتاجه هو رقم هاتف. وتُعد تجربة المستخدم مماثلة لتطبيقات الدردشة الشائعة الأخرى، مثل واتساب وماسنجر.

وتتضمن المزايا: المراسلة الفردية والمراسلة الجماعية والملصقات والصور ونقل الملفات والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

وكان سغنال موجودًا منذ عام 2013، ولكن زادت شعبيته بسرعة بين عامي 2020 و2021، وهو غير مملوك لشركة تقنية عملاقة، بل هو مشروع مفتوح المصدر مدعوم بالمنح والتبرعات، مما يعني أنه لا توجد إعلانات أو تتبع سري.

كما أن المحادثات عبر سغنال مشفرة من طرف إلى طرف، مما يعني أن الأشخاص المشاركين في المحادثة فقط هم من يمكنهم رؤيتها، ولا أحد غيرهم، ولا حتى مالكو سغنال.

تقدم تطبيقات المراسلة الأخرى تشفيرًا من طرف إلى طرف كخيار، ولكن عبر سغنال هو الخيار الافتراضي.

ويقدم سغنال رسائل ذاتية التدمير، أي تختفي الرسائل التي تحذف تلقائيًا بعد وقت محدد.

ويحاول سغنال عدم جمع الكثير من البيانات عن مستخدميه، ويجري تخزين كل شيء في تطبيق المراسلة سغنال محليًا عبر هاتفك، بما يشمل الرسائل والصور والملفات.

وتستخدم التطبيقات الأخرى بروتوكول المراسلة الخاص بتطبيق سغنال لأكثر أوضاعها أمانًا، بما فيها واتساب وواير (Wire).

ويتمتع تطبيق المراسلة بمانع لقطات الشاشة، وهو سهل الاستخدام وملتزم بالخصوصية.

وأضافت التحديثات الجديدة مزايا سهلة الاستخدام، مثل: الخلفيات المخصصة والملصقات المتحركة، ويمكن الآن لدردشات الفيديو الجماعية في سغنال أن تضم ما يصل إلى 40 مشاركًا.

وتستطيع ضبط جميع الرسائل على التدمير الذاتي بعد فترة زمنية معينة، بينما يتيح لك مكون إضافي لمتصفح كروم استخدام سغنال من أجهزة الحواسيب.

كما يمكنك نقل حسابات سغنال من هاتف يعمل بنظام أندرويد إلى آخر، ومن جهاز iOS إلى آخر، كما يمكنك تغيير أرقام الهاتف مع الاحتفاظ ببيانات الحساب طالما بقيت عبر نفس الجهاز.

سيشن (Session)

يُعد "سيشن" (Session) بمنزلة تطبيق مراسلة مشفر تستخدمه بعض الشركات كبديل لمنصة زوم (Zoom) من أجل استضافة اجتماعات العمل الخاصة.

ويحمي التطبيق الاتصالات المرسلة عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة الحواسيب. كما يستفيد من التوجيه "البصلي" (Onion) -وهو تقنية للاتصال المجهول عبر شبكة الحاسوب- لتوفير طبقة إضافية من الحماية.

كما يَعِد "سيشن" بأنه لن يجمع البيانات الوصفية التي تتضمن معلومات خاصة، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP).

ويوفر التطبيق الدردشات الجماعية والرسائل الصوتية ومشاركة الملفات بشكل آمن.

ولا يلزم وجود رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني للتسجيل، ولا يجمع التطبيق بيانات الموقع الجغرافي أو البيانات الوصفية.

ولأنه لا يجمع البيانات، فلا يوجد شيء يمكن تسريبه في حال حدوث خرق للبيانات.

وتتيح مزايا التعاون؛ حالات الاستخدام ضمن العمل مع واجهة مستخدم سريعة الاستجابة.

ويفتقد التطبيق في الوقت الحالي إلى المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية، لكنه يتطلب من المستخدمين التحقق من هوية الشخص الذي يتحدثون معه عبر منصة أخرى، كما يتطلب موارد مكثفة عبر الأجهزة ذات المواصفات المنخفضة.

واستخدم "سيشن" في البداية بروتوكول سغنال، لكن المطورين أنشؤوا منذ ذلك الحين بروتوكولا خاصا، وهو بروتوكول "سيشن".

وصُمم "سيشن" للعمل عبر شبكة لامركزية تعتمد على تقنية "البلوك تشين" لنقل الرسائل، ويوفر سجلًا شفافًا وغير قابل للتغيير لجميع المعاملات، مما يخلق مستوى عاليا من الثقة بين المستخدمين الذين يبحثون عن تطبيق مراسلة يخفي الهوية.

تلغرام

تأسس "تلغرام" على يد رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف، وهو تطبيق مراسلة متعدد المنصات طُرح أول مرة عبر نظامي التشغيل أندرويد وiOS في عام 2013.

وتحدى تطبيق تلغرام المتسللين كي يحاولوا اختراق التشفير وفك تشفير الرسائل، وعرض مكافأة قدرها 300 ألف دولار لأي شخص يمكنه فعل ذلك.

وانتهت المسابقة دون فوز أي شخص بالمكافأة، لكن تلغرام لديه برنامج مكافأة الأخطاء لا يزال مفتوحًا، مما يشجع الباحثين الأمنيين على تقديم أي مشكلات تتعلق بالسلامة في تطبيقات تلغرام أو البروتوكول.

ويتمتع تلغرام بالوظائف الأساسية نفسها الموجودة في معظم تطبيقات المراسلة الأخرى، إذ يمكنك إرسال رسائل لمستخدمي تلغرام الآخرين وإنشاء محادثات جماعية والاتصال بجهات الاتصال وإرسال الملفات والملصقات.

ويستخدم تلغرام التشفير من طرف إلى طرف في المكالمات وميزة الدردشات السرية فقط، مما يمنع أي طرف خارج المحادثة الثنائية الاتجاه -سواء كان شركة أو حكومة أو قراصنة أو شخصا آخر- من رؤية ما جرى إرساله.

ويسمح تطبيق المراسلة للمستخدمين بمزامنة بيانات المحادثة عبر الأجهزة، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى إمكانيات الدردشة الجماعية وخيار تكوين مجتمعات رقمية.

ولا يستخدم تلغرام التشفير من طرف إلى طرف في الدردشات العادية بسبب الاستخدام المعزز للسحابة.

ويخزن تلغرام جميع الرسائل والصور عبر خادم آمن، مما يعني أنه يمكنك الوصول إليها من أي جهاز متصل، بما يجعل تلغرام أكثر ملاءمة لمنصات متعددة من تطبيقات الدردشة الأخرى، مثل واتساب.

ويستخدم تلغرام بروتوكول التشفير "MTProto" المخصص الخاص به، ويجري تشفير الدردشات العادية من العميل إلى الخادم فقط، ولا يُعد بيع بياناتك في صميم نموذج عمل تلغرام، وهو أمر إيجابي لأمن تلغرام.

ويوجد خيار التدمير الذاتي للرسائل والملفات والصور ومقاطع الفيديو في فترة زمنية معينة بعد إرسالها واستلامها. بعد تلقي الرسالة، تظل في الدردشة لفترة محددة -يمكنك تحديد الأوقات بين ثانية واحدة وأسبوع واحد- ثم تختفي.

وبعد أن يظل حسابك غير نشط لفترة زمنية معينة (6 أشهر هي المدة الافتراضية)، يجري تدميره تلقائيًا، مما يؤدي إلى مسح الرسائل والوسائط بالكامل.

ويوفر التطبيق ميزة البث المباشر ومشاركة الملفات ويسمح للمستخدمين بإنشاء دردشات جماعية مع ما يصل إلى 200 ألف شخص، ويتيح للمستخدمين إنشاء قنوات للبث إلى جماهير من أي حجم.

ولا تُعد خوادم تلغرام مفتوحة المصدر، لذا لم تخضع التعليمات البرمجية للتدقيق من قبل أطراف خارجية. كما لا تقدم الشركة تقارير الشفافية.

"واير" (Wire)

ظهر تطبيق "واير" في عام 2014، وهو يروج لنفسه باعتباره تطبيقا آمنا للمراسلة تستخدمه الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم للتواصل.

وتتخذ الشركة التي تقف وراء "واير" من سويسرا مقرًا لها، وهي تعتبر واحدة من أفضل الدول في العالم لأي نوع من الخدمات عبر الإنترنت الآمنة أو تطبيق الدردشة الآمن.

وتستطيع استخدام "واير" عبر ويندوز وأندرويد وماك وiOS والمتصفحات الشائعة، ولا تحتاج إلى رقم هاتف من أجل استخدام التطبيق، ويكفي عنوان بريد إلكتروني.

وحظيَ التطبيق بمراجعة خبراء خارجيين علنًا، لذلك إذا لم يكن لديك الوقت أو الخبرة لعرض التعليمات البرمجية المصدرية، فبإمكانك قراءة النتائج المنشورة عبر الإنترنت.

ويوفر "واير" تشفيرًا من طرف إلى طرف، ويعمل تشفيره بشفافية في الخلفية ولا يحتاج إلى التنشيط لأنه يعمل دائمًا.

ويستخدم تطبيق المراسلة بروتوكول التشفير المستند إلى سغنال "Proteus"، الذي يشفر الرسائل ومقاطع الفيديو والاتصالات الصوتية ونقل الملفات.

ولا يبيع "واير" التحليلات أو استخدام البيانات لأطراف خارجية، ويُعد تطبيقا مفتوح المصدر، بما يعني أن التعليمات البرمجية المصدرية متاحة للمستخدمين لفحصها والتحقق منها وتحسينها من خلال "GitHub".

ويتوافق التطبيق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، ويوفر إعدادات المصادقة وإدارة الفريق واتفاقيات مستوى الخدمة "SLAs".

ويدعم التطبيق المراسلة النصية والصوتية والمرئية، مع دعم الصور المتحركة بتنسيق "GIF" ومقاطع الصوت والفيديو والرسومات ومشاركة الملفات المحلية.

كما يوفر مزامنة متعددة المنصات عبر الأجهزة ،ودعمًا لحسابات متعددة، بما يسمح لك بفصل الاتصالات الشخصية عن الاتصالات العملية.

إيه دبليو أي ويكر (AWS Wickr)

يُعد إيه دبليو أي ويكر (المعروف سابقًا باسم Wickr Me) بمنزلة تطبيق مراسلة آمن مصمم للشركات والهيئات الحكومية والجيش والأفراد الذين يقدّرون الخصوصية عبر الإنترنت.

ويتيح التطبيق الذي استحوذت عليه أمازون عام 2021، إمكانيات التعاون وأتمتة العمل، ويحافظ على خصوصية المستخدمين من خلال منع الحكومة من الوصول إلى بيانات الرسائل.

ومع ذلك، قد يُطلب منه قانونيًا الكشف عن وقت وتاريخ إنشاء حسابك وآخر وصول إليه، وإجمالي عدد الرسائل التي أرسلتَها واستلمتها، وصورتك الرمزية، وإصدار التطبيق الذي تستخدمه.

ويوفر التطبيق التشفير من طرف إلى طرف، إلى جانب المراسلة الجماعية والمؤتمرات الهاتفية ومشاركة الملفات ومؤقتات انتهاء صلاحية الرسائل. كما يمنحك إمكانية إدارة المستخدمين، إلى جانب وجود تدابير أمنية متقدمة وتكامل مؤسسي وسهولة إدارة كميات كبيرة من الرسائل الواردة.

ويُعد إيه دبليو أي ويكر تطبيق مراسلة آمنا مفتوح المصدر، ولا يجمع بيانات المستخدم أو البيانات الوصفية. كما يوفر ميزة "التمزيق"، التي تحذف تلقائيًا جميع المحادثات والملفات التي شاركتها عبر المنصة، ويمكنك ضبط وقت حذفها، ولست بحاجة إلى رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني للتسجيل.

واتساب

مع ما يقدر بنحو 1.5 مليار مستخدم حول العالم، يُعد واتساب واحدًا من تطبيقات المراسلة الأكثر شهرة في العالم، وهو من تطبيقات المراسلة الأولى التي وفرت التشفير من طرف إلى طرف من أجل اتصالات أكثر أمانًا.

ويَستخدم واتساب بروتوكول التشفير من طرف إلى طرف من سغنال عبر جميع الرسائل منذ عام 2016. ويتميز بميزة التشفير "Perfect Forward Secrecy"، بما يعني أنه إذا تمكن شخص من سرقة مفتاح فك التشفير لمحادثتك، فلن يتمكن إلا من رؤية آخر رسالة أرسلتها.

ويستطيع المستخدم الذي يريد التأكد كليًا من أمانه؛ التحقق من رمز التحقق الأمني ​​المكون من 60 رقمًا لكل محادثة، أو رمز الاستجابة السريعة الذي يمكنك مقارنته بجهة اتصال للتأكد من تشفير محادثتك.

وتعود ملكية واتساب إلى شركة ميتا، وهو ما يُنظر إليه أحيانًا على أنه عيب في الخصوصية. ويتلقى واتساب معلومات من شركات ميتا الأخرى ويشاركها معها، مما يعني أن البيانات يجري مشاركتها مع المعلنين، الذين يستخدمونها لاستهداف المستهلكين.

ويستخدم واتساب التشفير، ويحذر التطبيق المستخدمين صراحةً عند عدم تطبيق التشفير من طرف إلى طرف عبر دردشة معينة.

ولا يخزن واتساب الرسائل عبر خوادمه، لذلك إذا اخترق مجرمو الإنترنت المنصة، فلن يتمكنوا من فك تشفير أي من الرسائل.

ولا يحتوي واتساب على مفتاح لرؤية الرسائل المشفرة، ويخزن التطبيق الرسائل بشكل افتراضي بطريقة تسمح بنسخها احتياطيًا إلى السحابة بواسطة iOS أو أندرويد.

ويوفر واتساب التحقق بخطوتين الذي يسمح لك بإضافة المزيد من الأمان إلى حسابك من خلال تعيين رقم التعريف الشخصي المطلوب للتحقق من رقم هاتفك عبر أي جهاز.

كما يوفر التطبيق قفل الدردشة وميزة اختفاء الرسائل وإسكات البريد العشوائي والمتصلين غير المعروفين مع عناصر تحكم متقدمة في الخصوصية.

"ثريما" (Threema)

يُعد "ثريما" تطبيق مراسلة مشفرا من طرف إلى طرف، يوفر مستوى عاليًا من عدم الكشف عن الهوية ويستخدم مكتبة تشفير "NaCl" لحماية اتصالاتك.

وعلى عكس العديد من التطبيقات الأخرى، لا يتطلب "ثريما" منك إدخال عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف لفتح حساب، مما يوفر للمستخدمين مستوى عاليا جدًا من عدم الكشف عن الهوية.

وتتضمن المزايا الرسائل النصية والصوتية، والمكالمات الصوتية والفيديو، والمجموعات، وقوائم التوزيع، وهو ليس تطبيقًا مجانيًا، إذ يدفع المستخدمون مقابل استخدامه.

ويقع مقر الشركة التي تقف وراء تطبيق "ثريما" في سويسرا، وتقدم تطبيقات مراسلة آمنة للأفراد والشركات.

ويسمح نموذج "ثريما" للمستخدمين الأفراد بدفع الرسوم لمرة واحدة للحصول على وصول مدى الحياة إلى الرسائل المشفرة، في حين يمكن للشركات الاختيار بين أحد مستويات الأسعار التي تقدمها.

وبغض النظر عن المنصة أو الحزمة التي تختارها، لا تكشف الشركة المالكة لتطبيق "ثريما" عن محتوى الرسالة تحت أي ظرف من الظروف. ومع ذلك، قد تكشف عن عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المقدم من المستخدم في ظل ظروف معينة.

ويُعد المبدأ الأساسي لتطبيق "ثريما" هو ضبط البيانات الوصفية. ومن أجل ضمان عدم إساءة استخدام أي بيانات، تَحذف خوادم التطبيق الرسالة بشكل دائم بعد تسليمها إلى المستلم.

وتجري إدارة المعلومات -التي تدار عادةً عبر خادم محلي- ضمن جهاز المستخدم، مما يعني أن المحادثات محمية ضد التنصت.

ولا يمكن لأي شخص آخر -باستثناء المستلم المقصود- قراءة رسالة "ثريما"، وهو متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

ويعد تطبيق "ثريما" مفتوح المصدر مع عمليات تدقيق أمان منتظمة، لذا يمكن للمستخدمين التحقق بشكل مستقل من مدى التشفير. ومع ذلك، لا يدعم التطبيق المصادقة الثنائية.

وعند تشغيل التطبيق، فإنه يولد مفتاح هوية، ويسمح لك باستخدامه بشكل مجهول كليًا، ولا يلزم وجود أسماء. وبخلاف ذلك، يمكنك ربط حسابك بعنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف، مما يسهل على المستخدمين الآخرين العثور عليك.

كما تحصل أيضًا على رمز استجابة سريعة قابل للمسح يمكنك تقديمه لمستخدمي "ثريما" الآخرين إذا التقيت بهم شخصيًا، ولكنك لا تريد تبادل الأسماء.

فايبر (Viber)

يُعد "فايبر" بمنزلة تطبيق مراسلة متعدد المنصات عبر بروتوكول الإنترنت، تديره شركة "راتوكن" (Ratuken) اليابانية المتعددة الجنسيات.

يسمح التطبيق للمستخدمين بإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والصور ورسائل الفيديو لمستخدمي "فايبر" الآخرين.

ويمكنك استخدام التطبيق لإنشاء محادثات جماعية تضم ما يصل إلى 250 شخصًا، وإجراء مكالمات جماعية تضم 20 شخصًا في وقت واحد.

كما يقدم "فايبر" محادثات صوتية ومرئية مشفرة عبر الأجهزة المحمولة وأنظمة التشغيل المكتبية الرئيسية، شريطة أن يختار المستخدمون طريقة المشاركة الصحيحة.

وفي السابق، كانت الاتصالات بين شخصين فقط محمية، ولكن الآن يجري تأمين المحادثات الجماعية من خلال التشفير من طرف إلى طرف.

ويجري ترميز كل محادثة داخل "فايبر" بالألوان بناءً على مستوى التشفير، إذ يعني اللون الرمادي أن المحادثة مشفرة، بينما يعني اللون الأخضر أن المحادثة مشفرة مع جهة اتصال موثوقة. أما اللون الأحمر فيعني أن هناك مشكلة في مفتاح المصادقة.

ويحتوي تطبيق "فايبر" على محادثات سرية ذاتية التدمير، متضمنة في المحادثات الجماعية، بالإضافة إلى ميزة المحادثات المخفية لإخفاء غرف الدردشة عبر جهاز مشترك.

وتشتهر الشركة التي تدير "فايبر" بجمع أسماء وأرقام هواتف المستخدمين الأفراد، وكذلك الأشخاص الموجودين في قوائم جهات اتصال المستخدمين، حتى لو لم يستخدم هؤلاء الأشخاص التطبيق.

كما يتابع "فايبر" نشاط مستخدميه عبر الشبكات الاجتماعية، ويستخدم جميع البيانات الوصفية التي يمكنه الحصول عليها.

"دوست" (Dust)

"دوست" المعروف سابقًا باسم سايبر دست "Cyber ​​Dust"، هو تطبيق مراسلة يستخدم تشفيرًا من طرف إلى طرف للاتصال الآمن والحفاظ على خصوصية المستخدم.

ووفقًا لموقعه على الويب، يمكنك مسح رسائلك من هواتف الأشخاص الآخرين، ولا يجري تخزين الرسائل بشكل دائم عبر الهواتف أو الخوادم، كما أن الرسائل مشفرة ولا يمكن لأي شخص الوصول إليها، حتى الشركة.

ويستخدم التطبيق مزيجًا من تشفير AES-128 وRSA-2048 لتأمين المنشورات والرسائل، كما أنه مصمم للاحتفاظ بالرسائل المباشرة في ذاكرة الوصول العشوائي قدر الإمكان، بدلاً من تخزينها بشكل دائم في هاتفك.

ويجمع "دوست" بين تقنيات الأمان والمصادقة والتشفير لحماية رسائل المستخدم. كما يحمي خصوصية المستخدم من خلال إخفاء أسماء المستخدمين، وتمكين المستخدمين من حذف الرسائل التي أرسلوها إلى الآخرين، وتنبيههم إلى خروقات البيانات ولقطات الشاشة.

ويمكنك إرسال رسائل خاصة تسمى دست "Dusts" إلى جهات اتصالك، ويمكنك ضبط الرسائل على التدمير الذاتي في غضون 24 ساعة أو بعد قراءتها مباشرة. كما يمكنك أيضًا إرسال بلاستس "Blasts"، وهي رسائل مرسلة إلى مجموعة من الأشخاص، ولكن يجري قراءتها بشكل خاص.

ويحتوي تطبيق "دوست" على ميزة مراقبة الخصوصية وأداة بحث خفية للحفاظ على الخصوصية أثناء البحث عبر الويب.

"آي ماسج" (iMessage)

لا شك أن منتجات آبل تتمتع بسمعة جيدة عندما يتعلق الأمر بالأمن السيبراني، وتُعد "آي ماسج" خدمة مراسلة فورية طورتها الشركة وأطلقتها في عام 2011، وهي تعمل حصريًا عبر منصات آبل iOS وmacOS وiPadOS وwatchOS.

وتوفر "آي ماسج" تشفيرًا من طرف إلى طرف بين المستخدمين. ومن بين المشكلات الأمنية المحتملة خيار نسخ الرسائل احتياطيًا إلى "آي كلاود"، إذ يجري تشفير الرسائل المخزنة في السحابة بمفاتيح تتحكم فيها آبل، لهذا إذا جرى اختراق "آي كلاود"، فقد يجري الكشف عن هذه الرسائل.

وتسمح "آي ماسج" للمستخدمين بالتحكم في المدة التي تظهر فيها كل صورة أو مقطع فيديو أو رسالة قبل اختفائها، ويمكنك أيضًا اختيار عدد المرات التي يمكن للمشاهد فيها رؤية الرسالة. ومع ذلك، فإن الميزة متاحة فقط مع iOS 10 والإصدارات الأحدث.

وتخزن "آي ماسج" المعلومات -مثل أرقام الهواتف المحمولة وقوائم جهات الاتصال- على شكل نص عادي، وكذلك الطوابع الزمنية وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP). وتفشل المنصة في تشفير البيانات الوصفية وأي بيانات متزامنة مع "آي كلاود".

"لاين" (Line)

يُعد "لاين" بمنزلة تطبيق دردشة مجاني وآمن جرى تطويره في أعقاب تسونامي اليابان عام 2011.

ونتيجة للكارثة، تعطلت العديد من قنوات الاتصال العادية، وجرى تطوير تطبيق "لاين" بواسطة شركة الإنترنت "نافير" (Naver) لموظفيها كوسيلة للتواصل عبر الإنترنت.

فتحت الشركة التطبيق للجمهور الياباني في وقت لاحق من ذلك العام، حيث أصبح شائعًا بشكل كبير قبل أن يكتسب شعبية في جميع أنحاء آسيا.

ويرفع التطبيق مستوى تجربة المستخدم من خلال مقاطع الفيديو على غرار "تيك توك"، والمحفظة الرقمية، مثل "آبل باي"، والوسائط الغنية، والمنتديات التي تسمح للمستخدمين بمقابلة أشخاص لديهم اهتمامات مماثلة.

ويوفر "لاين" تشفيرًا من طرف إلى طرف، بشرط أن يختار المستخدمون هذه الميزة التي يطلق عليها التطبيق اسم "Letter Sealing".

ويمكنك التسجيل في التطبيق باستخدام رقم هاتفك أو حسابك ضمن فيسبوك.

ويوفر التطبيق الملصقات والرموز التعبيرية والمكالمات الصوتية والنصية ومكالمات الفيديو ومشاركة الفيديو، مع أنه أقل استخدامًا خارج آسيا.

"سيمبل إكس" (SimpleX)

يُعد "سيمبل إكس" بمنزلة تطبيق مراسلة مشفر يتبنى نهجًا جديدًا فيما يتعلق بخصوصية المستخدم. وبدلًا من الاعتماد على معرّفات المستخدم أو الأرقام التي يجري إنشاؤها عشوائيًا، يحدد التطبيق معرفات مجهولة قصيرة المدى للمستخدمين.

ومن خلال التخلص من تحديد الهوية على المدى الطويل، يمنع التطبيق روابط البيانات الوصفية ويعزز خصوصية المستخدم بشكل أكبر دون إعاقة الاتصال.

ويوفر "سيمبل إكس" رسائل مشفرة من طرف إلى طرف، ومجموعات سرية لامركزية، ورسائل تختفي، ووضع التصفح المتخفي، وردود الفعل على الرسائل، ورسائل صوتية، وصور متحركة بتنسيق "GIF"، وملصقات.

كما يتميز التطبيق بعدم الكشف عن الهوية، وسهولة الاستخدام، والأداء الجيد في المكالمات الصوتية.

"إيليمنت" (Element.io)

يُعد تطبيق "إيليمنت" (المعروف سابقًا باسم Riot) بمنزلة تطبيق مراسلة مصمم للتعاون التجاري الآمن.

ويستخدم التطبيق تشفيرًا من طرف إلى طرف، ولكن على عكس العديد من الحلول الأخرى، يمكن للتطبيق التكامل مع أنظمة المراسلة الشائعة، مثل سغنال وسلاك.

ويقدم "إيليمنت" العديد من المزايا المفيدة، مثل البيانات اللامركزية وغرف الدردشة الجماعية والتحقق من الجهاز والمكالمات الصوتية والمرئية والتدقيق وتقارير الامتثال واستطلاعات الرأي ومشاركة الموقع.

ويعد التطبيق سهل الاستخدام، وهو مفتوح المصدر، مع توفير لوحة تحكم كاملة المزايا.

"سايلنس" (Silence)

يُعد "سايلنس" (الذي كان يُعرف سابقًا باسم SMSSecure) خيارًا آمنًا للمراسلة، ولكن لا يمكن للمستخدمين استخدام ميزة التشفير إلا بعد تثبيت التطبيق لدى المرسل والمستقبل.

ويمكنك استخدام "سايلنس" للرسائل القصيرة والرسائل المتعددة الوسائط، وإن لم تكن متصلاً بالإنترنت. كما يمكنك إرسال رسائل إلى أي شخص، حتى من غير المستخدمين للتطبيق. ومع ذلك، فإن التشفير من طرف إلى طرف متاح عند إرسال رسائل نصية للمستخدمين فقط.

ولا يتوفر التطبيق لنظام "iOS" لأن آبل تسمح فقط بتطبيقات المراسلة التي تستخدم الإنترنت عند التنزيل.

ومع ذلك، يأتي التطبيق مع مزايا مفيدة، مثل التشفير من طرف إلى طرف، والتواصل دون إنترنت، وهو تطبيق مفتوح المصدر مع تشفير موثوق ويجري صيانته من قبل المساهمين، لذا قد تكون التحديثات بطيئة.

كما يجري تشفير جميع الرسائل المخزنة عبر هاتفك، ولا تتذكر لوحة المفاتيح المتخفية تاريخ كتابتك، بينما يمنع خيارُ شاشة الأمان المستخدمين من التقاط لقطات شاشة.

تطبيقات مراسلة يجب تجنبها

إذا كنت تبحث عن تطبيق المراسلة الأكثر أمانًا، فهناك في المقابل بعض التطبيقات التي يجب تجنبها لأنها لا تحمي بياناتك بالتشفير من طرف إلى طرف.

"غروب مي" (GroupMe)

كما يوحي الاسم، فإن "غروب مي" هو تطبيق مخصص للرسائل الجماعية، ولكن هذه الرسائل ليست مشفرة من طرف إلى طرف. ويتيح التطبيق للمستخدمين تلقي الرسائل عبر الرسائل القصيرة، ولكن التطبيقات لا تستطيع تشفير الرسائل النصية القصيرة، وقد يكون هذا هو السبب في أن "غروب مي" لا ينفذ التشفير من طرف إلى طرف.

إنستغرام

بالرغم من أنه ليس تطبيقا مخصصا للمراسلة، فإن الرسائل المباشرة عبر "إنستغرام" طريقة شائعة للتواصل، ولكنها تفتقر إلى التشفير من طرف إلى طرف. وإذا بدأت محادثة عبر إنستغرام وأردت تأمينها، ففكر في نقل الدردشة إلى أحد تطبيقات المراسلة المذكورة أعلاه.

"كيك" (Kik)

"كيك" تطبيق مراسلة مجاني للهواتف المحمولة يعمل بنظامي التشغيل أندرويد وiOS، ولكنه يفتقر إلى العديد من مزايا التشفير المهمة. ويجري تشفير الرسائل أثناء النقل، لكنها لا تتمتع بالحماية الكاملة بالتشفير من طرف إلى طرف، مما يعني أن المتسللين قد يستهدفون الرسائل عبر الأجهزة قبل أن تخرج الرسائل من الجهاز أو بعد وصولها.

كيف تختار تطبيق المراسلة الأكثر أمانًا؟

من أجل اختيار تطبيق المراسلة الأكثر أمانًا، يجب تقييم احتياجاتك المحددة فيما يتعلق بالأمان والمزايا والامتثال والتكامل والتكلفة، عبر فهم متطلباتك ومقارنة الخيارات بناءً على المعايير. وفيما يلي بعض الجوانب التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرارك:

1. المزايا الأساسية: يجب تقييم مزايا الاتصال الأساسية التي تحتاجها، مثل الدردشات الجماعية ومشاركة الملفات أو الموقع وردود الفعل وتسلسل الرسائل والمكالمات.

2. التشفير: تأكد من أن التطبيق يوفر تشفيرًا من طرف إلى طرف لجميع الاتصالات، بما فيها الدردشة والمكالمات.

3. تخزين البيانات: تحقق من كون التطبيق يخزن البيانات عبر خوادمه، وضع في اعتبارك مكان وجود خوادم التطبيق وقوانين حماية البيانات المعمول بها في تلك المناطق.

4. معايير الصناعة: تأكد من امتثال التطبيق للمعايير واللوائح الخاصة بالصناعة، على سبيل المثال، هيبا (HIPAA) للرعاية الصحية، وجي دي بي آر (GDPR) للشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي.

5. دعم المنصة: تأكد من أن التطبيق يدعم جميع المنصات التي يستخدمها فريقك: ويندوز وأندرويد وiOS وماك، وغيرها.

6. التكامل: ابحث عن التطبيقات التي يمكن دمجها مع أنظمتك الحالية وأدوات إدارة المشاريع.

7. قابلية التوسع: اختر تطبيقًا يمكنه التوسع مع نمو عملك، واستيعاب المزيد من المستخدمين وزيادة احتياجات الاتصال.

8. نموذج التسعير: يجب تقييم نموذج تسعير التطبيق والتأكد من أنه يناسب ميزانيتك، مع الوضع في الاعتبار التكلفة لكل مستخدم، وخاصة إذا كان لديك فريق كبير.

9. الإصدارات التجريبية المجانية: استفد من الإصدارات التجريبية المجانية لاختبار مزايا التطبيق وأدائه قبل الالتزام به.

الأسئلة الشائعة عن تطبيقات المراسلة الأكثر أمانًا

كيف يعمل التشفير من طرف إلى طرف؟

يضمن التشفير من طرف إلى طرف عدمَ اعتراض أي شخص لرسالتك أثناء نقلها. وتُحقق التطبيقات المشفرة ذلك من خلال تشفير البيانات عبر جهاز المرسل وفك تشفيرها فقط عندما تصل إلى المستلم المقصود.

هل تحتاج إلى تطبيق مراسلة آمن؟

بالرغم من أن تطبيقات المراسلة العادية قد تحسنت على مر السنين، فإن أيًا منها لا يضاهي الأمان الإضافي وراحة البال التي تأتي مع استخدام أحد تطبيقات المراسلة الأكثر أمانًا.

ما أهمية تطبيق المراسلة الآمن؟

سواء كنتَ تناقش معلومات شخصية حساسة أو أعمالاً أو أي شيء آخر تريد الحفاظ على خصوصيته، فإن استخدام أحد تطبيقا المراسلة الآمنة يمنع اعتراض اتصالاتك.

هل يمكن للحكومة مراقبة تطبيقات المراسلة الآمنة؟

من الناحية النظرية، لا يمكن للحكومات مراقبة الرسائل الآمنة دون مبرر، وتحتاج من أجل ذلك إلى إذن قانوني للتفتيش أو المراقبة بأمر من المحكمة. ويُمنح هذا عادةً عندما يكون هناك قلق جدي بشأن التهديدات مثل الإرهاب والتجسس.

ما هو أفضل تطبيق مراسلة آمن لك؟

عند تحديد تطبيق المراسلة الآمن الذي تستخدمه، ضع في اعتبارك أولًا احتياجاتك الفعلية، إذ قد توفر البرامج الاقتصادية خيارات أساسية فقط، لذا إذا كنت بحاجة إلى استخدام أدوات متقدمة، فقد تجد أن المنصة الأكثر تكلفة أكثرُ جدوى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبرامج المتطورة عادةً تلبية كل احتياج، لذا تأكد من أن لديك فكرة جيدة عن المزايا التي تعتقد أنك قد تحتاجها من تطبيق المراسلة الآمن.

ختامًا، في عالم تكنولوجيا المعلومات المتسارع، أصبحت المراسلات الشخصية والمهنية عبر تطبيقات المراسلة ضرورة يومية. ومع تزايد المخاوف المتعلقة بالخصوصية، أصبح المستخدمون يبحثون عن التطبيقات التي توفر لهم أعلى مستويات الأمان للحفاظ على بياناتهم وحمايتها من التهديدات الإلكترونية. وتقدم التطبيقات المذكورة أعلاه مزايا أمنية متقدمة تضمن حماية المحادثات.