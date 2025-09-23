فضيحة في تيك توك.. خوارزميتها تستخدم مقاطع دمار غزة للترويج لمنتجاتها

قامت "تيك توك" بالترويج للمنتجات المباعة من خلال متجرها مباشرة عبر وضع وسوم لها تظهر في عدد من مقاطع الفيديو داخل المنصة، ومن بينها مقطع لسيدة تنزح من غزة وتحاول البحث عن أطفالها الثلاثة وزوجها وسط الركام وذلك وفق تقرير موقع "ذا فيرج" التقني.

وتظهر المنتجات التي تقوم المنصة بالترويج لها مباشرة عند إيقاف المقطع والضغط على زر "العثور على مماثل" الموجود في منتصف الشاشة، وهي ميزة جديدة طرحتها المنصة مؤخرا.

وتعتمد هذه الميزة بشكل مباشر على الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة، إذ يقوم بالبحث عن جميع المنتجات المماثلة للتي تظهر في مقطع الفيديو فضلا عن مقاطع الفيديو المماثلة له.

ومازالت هذه الميزة في الوضع التجريبي، إذ لم تصبح متاحة بعد لجميع المستخدمين حول العالم، فضلا عن أن آلية عملها تختلف قليلا من مكان لآخر، ففي بعض الدول التي لا تملك ميزة "متجر تيك توك" تقوم المنصة بعرض روابط خارجية لهذه المنتجات.

وتصف الشركة هذه الميزة بأنها أقرب إلى عملية بحث بصري تستخدم الذكاء الاصطناعي والصور المتاحة في الواجهة من أجل الوصول إلى المنتجات المماثلة أو المقاطع المماثلة.

وتبرر "تيك توك" هذا التصرف بكونه نتاج ضعف في خوارزمية الذكاء الاصطناعي، لذا تظهر في بعض الأحيان مقاطع مختلفة عن المقطع الرئيسي أو حتى منتجات مختلفة تماما عن الموجودة في الشاشة.

كما تؤكد المنصة أن المستخدمين لديهم القدرة على إيقاف هذه الميزة حال رغبتهم في ذلك، ويضيف بن راثي المتحدث الرسمي باسم "تيك توك" بأن تفعيل هذه الميزة على مقاطع الفيديو الخاصة بغزة أمر غير مقبول مشيرا إلى أن المنصة تعمل على تصحيح هذا الخطأ، وذلك في رد المنصة على تقرير "ذا فيرج".

وتمثل هذه الميزة الخطوة الأحدث في محاولات "تيك توك" الاستفادة من كل جوانب المنصة والمقاطع المنشورة فيها، وهو الأمر الذي يحول المنصة من أداة لمشاركة المحتوى بمختلف أنواعه إلى منصة تجارية بحتة لا تفرق بين المحتوى التجاري والمحتوى المتعلق بالإبادة الجماعية والأزمات العالمية.