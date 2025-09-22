لمواجهة المتطفلين "سامسونغ" تضيف ميزة فريدة في "إس 26 ألترا"

تحمل هاتف "غالاكسي إس 26 ألترا" ميزة فريدة تحمي خصوصية المستخدمين وتمنع المتطفلين من النظر في الشاشة مباشرة، وذلك عبر تغير زاوية رؤية الشاشة ليصبح المستخدم فقط هو من يراها، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز".

وتشبه آلية عمل هذه التقنية ملصقات حماية الخصوصية التي تباع للهواتف المحمولة في المتاجر كطبقة حماية إضافية للشاشة، ولحماية خصوصية المستخدم.

وتنوي "سامسونغ" دمج هذه الميزة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجودة في الهاتف حتى تصبح تلقائية مع التطبيقات الحساسة مثل تطبيقات المراسلة الفورية والتطبيقات المالية وغيرها، كما أن الذكاء الاصطناعي يعمل على التقاط عدد الأشخاص الذين ينظرون إلى الشاشة مباشرة لتفعيلها.

وظهرت هذه الميزة في الكود البرمجي لواجهة "سامسونغ" الشهيرة "ون يو آي" (OneUI) مع وجود خاصية يمكن تفعيلها داخل الواجهة للاستفادة من هذه الميزة.

كما أن قسم الشاشات الخاص بالشركة قام مؤخرا بتسجيل العلامة التجارية لتقنية تدعى "فليكس ماجيك بيكسل" (Flex Magic Pixel) وهي تظهر للمرة الأولى في هاتف "سامسونغ" الرائد مطلع العام المقبل.

ويذكر التقرير بأن الشركة تحدثت عن هذه التقنية سابقا عام 2024، مشيرة إلى أنها تخفض درجة وضوح الشاشة حتى تصبح غير واضحة من زوايا رؤية معينة مما يجعل التطفل عليها أمرا صعبا.

وتذكر تقارير منفصلة أن هاتف "إس 26 ألترا" يحمل مجموعة من التغيرات البارزة عن الأجيال السابقة من الهاتف، إذ تتخلى الشركة عن ميزة الشحن اللاسلكي العكسي في الهاتف.

وذلك لطرح ميزة اتصال مغناطيسي مع الملحقات الخارجية على غرار "بيكسل سناب" (Pixel Snap) من "غوغل" و"ماغ سيف" من "آيفون".

كما تؤكد التقارير أن الشركة تنوي استخدام شاشة أنحف وأكثر سطوعا من الأجيال السابقة للهاتف، وهي تعتمد على تقنية مماثلة لما تستخدمه هواتف الشركة القابلة للطي منذ سنوات ولكن مع جيل أحدث من السابق.