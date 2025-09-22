أهم إعدادات "آي أو إس 26" التي لم تركز عليها "آبل"

قدمت "آبل" مجموعة من التغيرات الكبيرة في نظام هواتفها المحمولة بعد طرح "آي أو إس 26" لدرجة أن الشركة وصفته بأنه التغيير الأكبر في أنظمتها منذ سنوات.

وبينما ركزت المواد الدعائية للشركة على الواجهة الزجاجية الجديدة، فإن المزايا الإضافية التي وضعتها الشركة تغير كثيرا من تجربة النظام وتجعله يختلف تماما عن الأنظمة السابقة.

ويمكنك تفعيل المزايا التالية حتى تحصل على تجربة النظام الكاملة وتستفيد من كافة المزايا الجديدة الموجودة فيه:

1- ميزة وضع الطاقة التكيفي

طرحت الشركة ميزة جديدة في نظام "آي أو إس 26" تهدف إلى تحسين عمر البطارية واستهلاك البطارية في الطرز الجديدة والقديمة من الهاتف.

وتعتمد ميزة وضع الطاقة التكيفي على مزايا الذكاء الاصطناعي في الهاتف، لذلك فهي حصرية للهواتف أحدث من "آيفون 15 برو" التي حصلت على مزايا الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد هذه الميزة على تعلم نشاط المستخدم وتحسين استهلاك الطاقة بناء على معدل استخدام الهاتف والمهام الموجهة إليه، ويقوم النظام بخفض استهلاك بعض المهام للطاقة على حساب مهام أخرى، وذلك عبر منح المهام درجات أولوية مختلفة.

ويمكن النظر إلى هذه الميزة على أنها نسخة محسنة من وضع الطاقة المنخفض الشهير في هواتف "آيفون" والذي يقوم بخفض استهلاك الطاقة بشكل كامل عند وصول نسبة الشحن إلى درجة بعينها.

وتستطيع تفعيل هذه الميزة بسهولة عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم قائمة البطارية ثم وضع الطاقة، وتفعيل وضع الطاقة التكيفي.

2- نغمات الرنين الجديدة

تعد نغمات الرنين أحد المناطق التي كانت صارمة للغاية في أنظمة "آي أو إس" حتى اليوم، ولكن مع التحديث الجديد أصبح المستخدمون قادرون على وضع أي مقطع موسيقي يرغبون فيه كنغمة رنين.

بالإضافة إلى ذلك قامت "آبل" بإضافة مجموعة جديدة من نغمات الرنين مباشرة في النظام التي يمكن الاختيار من بينها، وهي جميعا تعد نسخ من نغمة "آبل" الشهيرة.

ويمكن الوصول إلى النغمات الجديدة مباشرة عبر التوجه إلى جزء نغمات الرنين في الهاتف واختيار النغمة الجديدة التي ترغب بها.

iOS 26 beta 6 adds 6 new ringtones! All 6 are variants of “Reflection” pic.twitter.com/BN3mWXm2t5 — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

كما يمكن وضع نغمات الرنين التي ترغب بها بكل سهولة عبر اتباع الخطوات التالية، توجه إلى المقطع الصوتي الذي ترغب في جعله نغمة رنين ثم اختر زر المشاركة لتجد هناك خيار جديد يدعى وضع كنغمة رنين.

3- تحسين واجهة "ليكويد غلاس"

اختلفت ردة فعل المستخدمين بشكل كبير على واجهة "ليكويد غلاس" الخاصة بنظام "آي أو إس 26" الجديد، ولهذا أتاحت "آبل" خاصية تقلل من تأثير الخاصية لمن لا يرغب بها.

وتعمل هذه الخاصية على جعل خلفية الأزرار والخيارات الموجودة في الهاتف غير شفافة عبر وضع لون ثابت أسفلها، وهو ما يقلل من التأثير السلبي للواجهة الذي امتلكه العديد من المستخدمين.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر التوجه مباشرة إلى خيار الإعدادات ثم تحسين الوصول ثم اختيار حجم النصوص والشاشة وتفعيل خيار تقليل الشفافية.

4- ملخص التنبيهات بالذكاء الاصطناعي أفضل من السابق

كشفت "آبل" للمرة الأولى عن ميزة ملخص التنبيهات مع إعلانها عن مزايا الذكاء الاصطناعي "آبل إنتليجنس" (Apple Intelligence) في نظام "آي أو إس 18" السابق.

ولكن واجهت الميزة عددا من المشاكل في الجودة والأداء مما جعل الشركة توقفها بسبب أخطاء جمة في تلخيص التنبيهات، ولكن يبدو أن الشركة تمكنت من حل هذه المشاكل لتطلق الميزة مجددا.

وبعد تثبيت النظام الجديد للمرة الأولى، يتيح لك الهاتف إمكانية تفعيل الميزة الجديدة في أي تطبيق ترغب فيه أو حتى فئات من التطبيقات، وتقسم "آبل" التطبيقات إلى 3 فئات مختلفة:

جميع التطبيقات الأخرى: وهي تقوم بتلخيص التنبيهات من جميع التطبيقات باستثناء تطبيقات التواصل الاجتماعي

تطبيقات التواصل الاجتماعي والاتصال وتقوم الشركة بتلخيص التنبيهات الواردة إلى هذه التطبيقات تحديدا دون بقية التطبيقات

تطبيقات الأخبار والترفيه، وكما يوحي اسمها تقوم بتلخيص التنبيهات من التطبيقات الترفيهية وتطبيقات الأخبار المعتادة.

ويمكنك عبر التوجه إلى إعدادات التنبيهات في الهاتف التحكم في تنبيهات التطبيقات بشكل منفصل لكل تطبيق.

وتوجد بالطبع مجموعة أخرى من المزايا الصغيرة التي قد تكون مفيدة لبعض المستخدمين مثل التبديل النشط بين السماعات اللاسلكية وسماعات السيارة وغيرها من المزايا التي لم تروج لها "آبل".