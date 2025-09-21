شكاوى من متانة "آيفون 17 برو ماكس".. و"آيفون إير" يتخطى اختبار المتانة بنجاح

غزت شكاوى المستخدمين من أجهزة "آيفون 17" الجديدة منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، وذلك تزامنا مع بدء "آبل" بيع هواتفها الجديدة في مختلف المتاجر في أنحاء العالم.

وتنوعت هذا الشكاوى بين مستخدمين وجدوا الهواتف في المتاجر متضررة بعد ساعات من عرضها للمرة الأولى ومستخدمين وجدوا مشاكل في هياكل هواتفهم الجديدة.

وتركزت أغلب هذه الشكاوى على أجهزة "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" فضلا عن جهاز "آيفون إير" الجديد كليا، وتكاد تكون الشكاوى من "آيفون 17" القياسي لا تذكر.

كما أن الشكاوى لم تأت من منطقة واحدة في العالم، بل كانت من جميع بلاد العالم التي تضم متاجر رسمية لبيع هواتف "آبل"، إذ واجهت جميعا هذه المشاكل.

ضرر من مجرد العرض

وجاءت أغلب الشكاوى من المستخدمين نتيجة الضرر الذي تعرضت له هواتف "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" المعروضة في متاجر الشركة الرسمية، وتحديدا للون الأزرق الجديد.

ويشير تقرير من "بلومبيرغ" إلى أن هذه الوحدات تعرضت للتلف وامتلأت بالخدوش بعد ساعات من وصولها إلى المتاجر، وهو ما يحدث للمرة الأولى مع أجهزة "آبل".

Apple quality standards are degrading 😳 iPhone 17 Pro surface scratch just after a day in store! pic.twitter.com/Zg9pWG3dyf — Faizan Jahangir (@joinfaizanj) September 20, 2025

واتفق العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي على هذا الأمر، إذ فوجئ المستخدمون بوجود خدوش في ظهر الهاتف حتى من شاحن "ماغ سيف" (MagSafe) المصمم من قبل الشركة.

وبينما جاءت أغلب الشكاوى في هذه النقطة من اللون الأزرق في "آيفون 17 برو" و"برو ماكس"، إلا أن بعض المستخدمين وجدوا خدوشا أيضا في اللون البرتقالي.

Tech tip: Do not scratch your scratch-prone iPhone 17 Pro. pic.twitter.com/ZdVqFueTcT — Amir (@WorkaholicDavid) September 20, 2025

وينطبق الأمر كذلك على نسخ "آيفون إير" النحيف من "آبل" وتحديدا اللون الأسود الذي وجد المستخدمون أنه يتعرض للخدش بسهولة كبيرة في المتاجر.

The new iPhone Air demo unit scratches easily, while still having a matte glass back? I have taken that picture while in the Apple store today. pic.twitter.com/SFirT9Z23Y — Diego (@Apple_Intertype) September 20, 2025

ويرى البعض أن ما يوجد في ظهر هاتف "آيفون إير" هو مجرد رواسب وعلامات من توصيل أجهزة الشحن اللاسلكي وسوء شحن من الشركة.

ويشير التقرير الذي نشره موقع "فيرست بوست" (Frist Post) إلى أن مصنع شركة "تاتا" في مدينة هاوسر الهندية هو المسؤول عن تصنيع أغلفة هواتف "آيفون" وقامت "آبل" سابقا برفض 50% من إنتاج المصنع في عام 2023 لعدم اجتيازها اختبارات الجودة الخاصة بالشركة.

كما أن هواتف "آيفون 16 برو ماكس" عانت من الأمر ذاته في العام الماضي ولكن بمعدل شكاوى أقل كثيرا من "آيفون 17 برو ماكس" هذا العام.

تلف سريع للهواتف

امتد الضرر الذي تعرضت له هواتف "آيفون 17 برو ماكس" إلى أكثر من مجرد الضرر لوحدات العرض، إذ اشتكى مستخدمون في منصات التواصل الاجتماعي من تحطم هواتفهم.

وبينما يوجد العديد من المستخدمين الذين يفضلون القيام باختبارات المتانة والصلابة للهاتف، فإن جزءا كبيرا من الشكاوى كان نتيجة صدمات معتادة في اليوم المعتاد.

وأشار بعضهم إلى تلف مباشر في الإطار المعدني الخاص بالهاتف نتيجة هذه الصدمات الصغيرة، مؤكدين أن السبب هو الانتقال إلى الهيكل الموحد المصنوع من الألمنيوم.

Things happen. Rip my 17 Pro Max 😔 pic.twitter.com/EI9tTlQsdC — Shevon Salmon (@its_shevi) September 19, 2025

وذلك رغم أن الشركة أشارت في عرضها التقديمي إلى أن الهاتف يمكن استخدامه من دون وجود غلاف حماية لقوة تصميمه ووجود طبقات حماية إضافية في ظهر الهاتف.

"آيفون إير" أكثر صمودا

ظن المستخدمون أن هواتف "آيفون إير" هذا العام ستكون الأكثر عرضة للضرر والتحطم بسهولة بسبب التصميم النحيف للغاية للهاتف، ولكنها كانت عكس ذلك تماما.

وأثبت صناع المحتوى الأميركي زاك نيلسون والمعروف بقناته الشهيرة على اليوتيوب جيري ريغ إيفري ثينج (JerryRigEverything) عبر مجموعة من الاختبارات الشرسة أن الهاتف أكثر صلابة مما نعتقد.

وصمد "آيفون إير" أمام العديد من الاختبارات مثل الطرق بالمطرقة واستخدام أدوات حادة عديدة فضلا عن محاولات ثنية باستخدام اليد.

وتطلب الأمر تطبيق قوة ضغط تصل إلى 98 كيلوغراما حتى يتعرض الهاتف للضرر ويبدأ بالانحناء من المنتصف مع حفاظ اللوحة الخلفية على سلامتها وتضرر الشاشة فقط.

ويشير تقرير موقع "نوت بوك تشيك" (NoteBookcheck) التقني إلى أن التيتانيوم يتمتع بدرجة أعلى من المرونة مقارنة مع الألمنيوم، وهو السبب في مقاومة الهاتف لاختبار الانحناء الشهير.