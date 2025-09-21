شاهد مدمر الهواتف يختبر آيفون 17 برو ويظهر نقطة ضعفه

أطلقت آبل هاتفها الجديد آيفون 17 برو بتصميم يعتمد بشكل أكبر على هيكل الألمنيوم، ما يمنحه صلابة أعلى مقارنة بالتصاميم السابقة التي اعتمدت على الزجاج. لكن اختبار المتانة الشهير الذي أجراه زاك نيلسون صاحب قناة "JerryRigEverything" كشف عن نقطة ضعف غير متوقعة في الهاتف قد تزعج المستخدمين على المدى الطويل.

متانة الألمنيوم والأكسدة الصلبة

الهاتف يأتي بسطح خارجي ملوّن يعتمد على طبقة أكسيد الألمنيوم بدرجة صلابة تصل إلى 9 على مقياس موس، وهي أقل بدرجة واحدة فقط من الماس. هذه الطبقة الصلبة يتم الحصول عليها عبر غمس الهيكل في محلول كهربائي حمضي، ما يجعل الألوان لامعة ومقاومة للخدش.

لكن المشكلة تكمن في أن هذه الطبقة لا تثبت بشكل جيد عند الحواف الحادة. آبل صمّمت منصة الكاميرا الخلفية بحافة حادة جدا من دون أي انحناء أو تسوية، ما جعلها عرضة للتقشّر بمجرد احتكاكها بعملات معدنية أو مفاتيح، على عكس بقية أجزاء الهيكل التي صمدت أمام نفس الاختبارات.

اختبارات الخدش والحرارة

الشاشة: محمية بطبقة "سيراميك شيلد 2" (Ceramic Shield 2) التي أثبتت متانة كبيرة، إذ لم تظهر علامات بارزة للخدش إلا عند استخدام أدوات بدرجة صلابة 8، بينما صمدت أمام المستوى 6 و7.

الكاميرات: العدسات الثلاث (رئيسية، عريضة، وتقريب 4x) مغطاة بطبقة من زجاج "الياقوت" (Sapphire) الصناعي، ما جعلها أكثر مقاومة للخدش مقارنة بالزجاج التقليدي.

اختبار اللهب: "شاشة أوليد" (OLED) بحجم 6.3 بوصات وسطوع 3 آلاف شمعة لم تتأثر بحرارة اللهب حتى بعد 30 ثانية من التعريض المباشر.

الهيكل والصلابة البنيوية

رغم مشكلة الطلاء على حواف منصة الكاميرا، أظهر الهاتف صلابة استثنائية عند اختبار الانحناء. ولم يسجّل أي التواء أو تصدّع، سواء في إصدار برو أو برو ماكس، ما يجعله أكثر هواتف آبل متانة من حيث البنية الداخلية حتى الآن.

ملاحظات على التصميم

يشير خبراء الطلاء بالأكسدة إلى وجود معايير دولية تنص على ضرورة إضافة انحناء طفيف للحواف الحادة لضمان ثبات الطبقة المؤكسدة. وهذه القاعدة لم تلتزم بها آبل، على ما يبدو من أجل الحفاظ على الشكل الحاد والجذاب لمنصة الكاميرا. لكن هذه الخطوة الجمالية قد تؤدي إلى خسارة في المظهر بمرور الوقت نتيجة تقشّر الطلاء عند الاستخدام اليومي.

ونجح آيفون 17 برو في اجتياز معظم اختبارات المتانة بجدارة، خاصة على مستوى البنية الداخلية والشاشة. إلا أن التصميم الحاد لحواف منصة الكاميرا يظل نقطة ضعف واضحة ستجعل الهاتف عرضة للتقشّر والخدوش مع الاستعمال. الحلّ العملي لتجنب ذلك هو استخدام غطاء حماية يغطي المنصة بالكامل، وإلا فإن المستخدمين سيلاحظون بمرور الوقت فقدان الهاتف لبريقه الخارجي رغم صلابته البنيوية العالية.