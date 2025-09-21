طورت "هواوي" نسخة مشتقة من نموذج الذكاء الاصطناعي "ديب سيك– آر1″ (DeepSeek R1) وتختلف عنه في كونها أكثر تماشيا مع تعليمات الحكومة الصينية في تجنب المواضيع الشائكة سياسيا، وذلك وفق تقرير نشره موقع "غيزمودو" التقني.

ويأتي النموذج الجديد الذي يدعى "ديب سيك آر-1 سيف" (Deep Seek R-1 Safe) نتيجة تطوير مشترك بين "هواوي" وباحثي جامعة تشجيانغ من دون أن يكون لشركة "ديب سيك" أي دور في تطوير هذا النموذج.

ويستخدم النموذج الجديد ألف شريحة ذكاء اصطناعي من "هواوي آسيند" (Huawei Ascend) الجديدة للتدريب وتشغيل النموذج، وهذا ما مكّنه من تجنب المواضيع السياسية الشائكة التي انتقدتها الحكومة الصينية في النسخة الأصلية للنموذج.

وتدّعي "هواوي" أن النموذج الجديد لم يفقد إلا 1% من إجمالي قوة النموذج الأصلي وأدائه أثناء عملية تدريبه وتنقيحه بشكل يجعله قادرا على تجنب المحادثات السيئة وخطاب الكراهية فضلا عن المواضيع الحساسة سياسيا.

وكانت الحكومة الصينية سابقا طلبت من جميع شركات الذكاء الاصطناعي المحلية أن تتماشى نماذجها مع المفاهيم والقواعد العامة للصين، فضلا عن امتثالها لقوانين الحديث والانتباه لعدم الخوض في المحظورات.

ويظهر هذا التماشي بوضوح في روبوت "إيرني" (Erine) التابع لشركة "بايدو" الشهيرة، إذ يرفض الروبوت الإجابة عن أي أسئلة تتضمن الوضع السياسي الحالي في الصين أو الحزب الشيوعي الحاكم.

ورغم محاولات الشركة جعل النموذج منصاعا للأوامر بقدر الإمكان، فإن "هواوي" وجدت أن معدل توافق النموذج مع القواعد الصينية ينخفض إلى 40% عندما يطرح المستخدم السؤال بشكل تحد.

وتعد هذه من الطرق التي يمكن للمستخدمين تخطي قيود نماذج الذكاء الاصطناعي بها بشكل عام، إذ يمكن استخدامها حتى مع "شات جي بي تي" و"جيميناي".