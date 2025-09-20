مستهدفا الهنود.. ترامب يفرض رسوما سنوية ضخمة للعاملين في قطاع التكنولوجيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار لتأشيرات العمل المُستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، مما قد تكون له عواقب وخيمة على شركات هذا القطاع التي تُوظّف أعدادا كبيرة من الآسيويين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

تتيح تأشيرات "إتش-1بي" (H-1B) للعمال الأجانب ذوي المهارات المُحددة، مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الحاسوب، المجيء والعمل في الولايات المتحدة. وتكون تصاريح العمل هذه مُحددة المدة، لفترة أولية مدتها 3 سنوات قابلة للتمديد إلى 6 سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل.

ومنذ ولايته الأولى، يبدي دونالد ترامب عزمه على الحد من هذه التصاريح لإعطاء الأولوية للعمال الأميركيين، بحسب الفرنسية.

وأوضح وزير التجارة هاورد لوتنيك، الذي انضم إلى ترامب في البيت الأبيض، أن "الفكرة العامة هي أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أو غيرها من الشركات لن تُدرّب عمالا أجانب بعد الآن"، مُؤكدا أن "كل الشركات الكبرى مُلتزمة" بهذا المبدأ.

وأضاف أنه في حال وظفت الشركات عمالا أجانب "عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحا".

وقال "إذا أردتم تدريب شخص ما، عليكم تدريب خريج شاب من إحدى جامعات بلدنا العريقة، تدريب أميركيين والتوقف عن جلب أشخاص لشغل وظائفنا".

شهد عدد طلبات تأشيرة إتش-1 زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الموافقات عام 2022 في عهد الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن. في المقابل، سُجلت ذروة الرفض في عام 2018، خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب في البيت الأبيض، بحسب الوكالة الفرنسية.

أعداد كبيرة من الهنود

وافقت الولايات المتحدة على ما يقرب من 400 ألف من هذه التأشيرات في عام 2024، ثلثاها كانت تجديدات لتأشيرات سابقة. وثلاثة أرباع مقدمي الطلبات الذين تمت الموافقة على طلباتهم هم مواطنون هنود.

وتوظف شركات التكنولوجيا الكبرى عددا كبيرا من العمال الهنود الذين ينتقلون للعيش في الولايات المتحدة أو يتنقلون ذهابا وإيابا بين البلدين.

سبق لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، ومن بينهم حليف ترامب السابق إيلون ماسك، أن حذّروا من استهداف تأشيرات إتش-1 بي، مشددين على أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من العمالة الماهرة لتلبية احتياجات هذا القطاع.

وبحسب نسخة من الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب، سيتم فرض رسوم على الراغبين في دخول البلاد اعتبارا من الأحد، علما أن بإمكان وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إعفاء أفراد أو شركات أو حتى قطاعات بأكملها من الرسوم.

يُضاف هذا الإعلان إلى سلسلة إجراءات مناهضة للهجرة اتخذها الرئيس الأميركي وإدارته، والتي تُنفّذ أيضا عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين في وضع غير قانوني.

كما وقّع دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإنشاء بطاقة إقامة "ذهبية" بقيمة مليون دولار، في إشارة إلى "البطاقة الخضراء" (green card) الشهيرة التي تسمح بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.

وتوقع ترامب "نجاحا باهرا" لهذا النظام الجديد الذي يهدف إلى السماح لمواطنين أجانب ذوي "مواصفات استثنائية" بالحصول على "البطاقة الذهبية".

وأوضح مستشار لترامب "مقابل دفع مليون دولار للخزانة الأميركية، أو مليوني دولار في حال دعمتهم شركة، سيستفيد المتقدمون للحصول على هذه +البطاقة الذهبية+ من تسريع إجراءات التأشيرة".