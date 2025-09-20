كيف تعثر على هاتفك أو حاسوبك المفقود بخطوات بسيطة

بفضل وظيفة "تحديد الموقع" المدمجة في نظامي التشغيل "آي أو إس" من آبل و"أندرويد" من غوغل يتمكن المستخدم في بعض الحالات من تحديد موقع الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة المفقودة أو المسروقة، بالإضافة إلى وظيفة إزالة البيانات الشخصية في حالة تعذر العثور على الأجهزة المفقودة أو استعادتها.

وحسب تقرير من وكالة الأنباء الألمانية، فإنه يُشترط للبحث عن الجهاز المفقود عن بُعد، ومن ثم تحديد موقعه المحتمل، تفعيل وظيفة "تحديد الموقع" على أجهزة آبل، أو تفعيل وظيفة "العثور على جهازي" مع الأجهزة المزودة بنظام غوغل أندرويد.

وبالطبع يجب أن يكون الجهاز المراد البحث عنه مشغلا بالفعل، ويمكن للمستخدم تتبع الأجهزة المفقودة عن طريق أي متصفح ويب عبر الرابط «www.icloud.com/find» لأجهزة آبل، وعبر الرابط «www.google.com/android/find» لأجهزة غوغل أندرويد.

بهذه الطريقة ستظهر خريطة لآخر موقع للهاتف الذكي، والأجهزة الأخرى مع أجهزة آبل عن طريق وظيفة "تحديد الموقع" والمرتبطة بهوية آبل "Apple ID".

وبالنسبة لأجهزة غوغل، فإنه يجب تحديد الجهاز المفقود، ثم البحث عن الخريطة لمعرفة موقعه، وعندما يتم تحديد موقع الأجهزة المفقودة فإنه يمكن قفل و/أو إزالة الأجهزة المتصلة بالإنترنت في نظامي التشغيل، ولكن يتعين على المستخدم، الذي يختار وظيفة الإزالة، مراعاة أنه لن يتمكن من تحديد موقع الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي عبر خدمة البحث بعد ذلك.

الحواسيب المحمولة

ولا تقتصر وظيفة "تحديد الموقع" على الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية فحسب، بل إنها تشمل الحواسيب المحمولة باعتبارها أجهزة جوالة أيضا، فقد يسهل سرقتها أو نسيانها في أي مكان.

ويمكن للمستخدم البحث عن الحواسيب المزودة بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز والمفعل بها وظيفة البحث عن طريق الرابط «account.microsoft.com/devices»، علاوة على أنه يمكن البحث عن أجهزة الماك بوك المفقودة عن طريق الرابط «icloud.com/find»، إذا تم تفعيل خاصية "تحديد الموقع" على الجهاز مسبقا.

نسخ احتياطي

ودائما ما ينصح الخبراء بضرورة إجراء نسخ احتياطي من البيانات المهمة على الأجهزة بصورة منتظمة، ومن الأفضل أن يتم تخزين بيانات النسخ الاحتياطي على وسائط تخزين خارجية أو على خدمات الحوسبة السحابية، حتى لا تتأزم الأمور عند اضطرار المستخدم لحذف البيانات عن بُعد لدواعي الأمان.

تدوين أرقام الأجهزة المهمة

ومن الإجراءات الضرورية أيضا تدوين أرقام الأجهزة المهمة مثل الرقم التسلسلي، والذي يكون على عبوة تغليف الهاتف الذكي أو الجانب السفلي للحاسوب المحمول، بالإضافة إلى رقم الهوية الدولية للأجهزة الجوالة (International Mobile Equipment Identity)، والمعروف اختصارا "آي إم إيه آي" (IMEI)، حيث يتضمن أي جهاز مزودة بوحدة اتصالات جوالة، بما في ذلك الحواسيب اللوحية والمحمولة، برقم "آي إم إيه آي" المكون من 15 رقما ويشبه بصمة الإصبع للجهاز الجوال، ولا يرتبط هذا الرقم ببطاقة الهاتف "SIM"، بل بالجهاز نفسه، مما يجعله أداة رئيسية لتحديد هوية الجهاز وتتبعه.

ويمكن للمستخدم الوصول إلى رقم "آي إم إيه آي" على الهاتف الذكي من خلال إدخال *#06# في تطبيق الهاتف، وبالنسبة لأجهزة الحاسوب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز، فإنه يمكن الوصول لهذا الرقم عن طريق النقر بالزر الأيمن للفأرة على شعار ويندوز، ثم اختيار قائمة الإعدادات، وفي النافذة الجديدة يتم الانتقال إلى "الشبكة والإنترنت/الاتصالات الجوالة/الخيارات المتقدمة"، وهنا يتمكن المستخدم من العثور على رقم "آي إم إيه آي" في "خصائص الاتصال".

وتتمثل أهمية الرقم التسلسلي ورقم "آي إم إيه آي" عند تقديم بلاغ للشرطة بشأن سرقة الأجهزة الجوالة، حيث يمكن للمحققين من خلال هذه الأرقام تحديد مالك الأجهزة، في حالة استردادها أو العثور عليها، وفي حالة سرقة بطاقة الهاتف أو فقدانها فإنه يجب إبلاغ الشرطة أيضا، بالإضافة إلى قفل بطاقة الهاتف لدواعي الأمان.