كيف تحقق دخلا ماديا من مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب؟

مع التطور السريع للتكنولوجيا وانتشار منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت مقاطع الفيديو القصيرة أحد أكثر الأشكال شعبيةً وتأثيرًا في عالم الإنترنت.

ومن بين هذه المنصات، تبرز يوتيوب بوصفها واحدة من الوجهات الرئيسية لمنشئي المحتوى الذين يسعون إلى مشاركة الأفكار والمواهب، وكذلك تحقيق دخل مالي.

وأتاحت يوتيوب، من خلال برنامج الشركاء ومبادرة دعم مقاطع الفيديو القصيرة، فرصًا واعدة للمبدعين الذين يرغبون في تحويل الشغف بالمحتوى إلى مصدر دخل.

ومع أكثر من 2.49 مليار مستخدم حول العالم، تتمتع يوتيوب بقوة كبيرة في مجال المحتوى عبر الإنترنت، وتحقق مقاطع الفيديو القصيرة التي تقدمها نجاحًا هائلًا، إذ يبلغ متوسط ​​المشاهدات اليومية 70 مليارا.

وفي هذا الموضوع، نتناول كيفية تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب، بدءًا بالشروط الأساسية وحتى أفضل الاستراتيجيات والنصائح لزيادة الأرباح والتفاعل.

مقاطع الفيديو القصيرة

أصبحت مقاطع الفيديو القصيرة هي المسيطرة على عالم المحتوى الرقمي، مما دفع يوتيوب إلى دخول هذا المجال من خلال "شورتس". ومع ملايين المستخدمين النشطين يوميًا، تُعد "يوتيوب شورتس" منصة مثالية لصانعي المحتوى لتحقيق الدخل.

وتحظى مقاطع الفيديو القصيرة بشعبية هائلة، ووفقًا لتقرير تسويق الفيديو لعام 2023 من "هوب سبوت" (Hubspot)، فإن محتوى الفيديو القصير له عائد استثمار أعلى ويتلقى تفاعلًا أكبر من أي نوع آخر من مقاطع الفيديو، مما يجعل هذا التنسيق مهمًا ومربحًا للعلامات التجارية ومنشئي المحتوى على حد سواء.

ومن أجل تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب، تحتاج إلى التركيز على عدة جوانب رئيسية، تشمل فهم آلية تحقيق الدخل، والشروط اللازمة، وأفضل الاستراتيجيات لجذب المتابعين والمشاهدات، وكذلك الأدوات التي تساعدك في تحسين محتواك وزيادة دخلك.

يوتيوب شورتس

في عام 2020، أطلقت يوتيوب منصة شورتس التي تسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومشاركتها مع المتابعين. ومع اكتساب هذه المنصة شعبية، تستكشف الشركات ومنشئو المحتوى طرقًا لتحقيق الدخل.

وتتمتع يوتيوب بقاعدة مستخدمين ضخمة، مما يمنح مقاطع الفيديو القصيرة فرصة الوصول إلى مزيد من المشاهدين وتحقيق الدخل من المحتوى.

وتركز "يوتيوب شورتس" على مقاطع الفيديو القصيرة التي تقل مدتها عن 60 ثانية.

ويجري إنشاء هذه المقاطع مباشرةً من خلال تطبيق يوتيوب، تمامًا مثل تيك توك، ولكن يمكنك أيضًا إنشاؤها عبر أي جهاز وتحميلها إلى يوتيوب إذا كنت تفضل استخدام أدوات التحرير.

وبمجرد تحميل الفيديو، يمكن للمستخدمين العثور عليه ضمن قسم مقاطع الفيديو القصيرة في الصفحة الرئيسية لمنصة يوتيوب، أو عند البحث عن نوع معين من مقاطع الفيديو عبر التطبيق.

صندوق "يوتيوب شورتس"

أطلقت يوتيوب في عام 2021 صندوق "يوتيوب شورتس" لدعم منشئي المحتوى من خلال تقديم مكافآت مالية تشجيعية لمقاطع الفيديو القصيرة المسماة التي تحقق أداءً جيدًا.

وكان الصندوق يهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع في مجال المحتوى القصير، ومنافسة منصات أخرى، مثل تيك توك وإنستغرام.

وخصصت يوتيوب هذا الصندوق لمقاطع الفيديو القصيرة، إذ ركز الصندوق حصريًا على محتوى الفيديوهات القصيرة التي تنشر عبر يوتيوب.

وتَوفر الصندوق في العديد من الدول، وأتاح لمنشئي المحتوى في تلك الدول فرصة الحصول على مكافآت شهرية بناءً على أداء مقاطع الفيديو القصيرة، بغض النظر عن كونهم مشتركين في برنامج شركاء يوتيوب أم لا.

واختار الصندوق منشئي المحتوى بناءً على عدد مشاهدات الفيديوهات وتفاعل الجمهور، وتراوحت المكافآت ما بين 100 و10 آلاف دولار شهريًا، حسب أداء مقاطع الفيديو القصيرة.

وعزز هذا الصندوق شعبية مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب، وجذب مزيدًا من منشئي المحتوى لابتكار محتوى مميز وقصير يمكن أن ينافس الفيديوهات عبر المنصات الأخرى.

يشار إلى أن يوتيوب أوقفت الصندوق منذ إطلاق ميزة مشاركة عائدات إعلانات شورتس في فبراير/شباط 2023، ولن يتمكن صانعو المحتوى من تحقيق الربح من خلال صندوق "يوتيوب شورتس".

تحقيق الدخل من المقاطع القصيرة عبر يوتيوب

مثل مقاطع الفيديو الطويلة العادية، يمكنك تحقيق الدخل من المقاطع القصيرة عبر يوتيوب. وقد تعلن إحدى الشركات عبر يوتيوب، وقد تظهر هذه الإعلانات في محتواك، مما يتيح لك تحقيق الدخل منها بناءً على عدد المشاهدات والتفاعل.

ومع ذلك، تعمل ميزة تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة بشكل مختلف قليلاً عن المقاطع العادية عبر يوتيوب، إذ يجري تجميع كل الأرباح من منشئي المحتوى معًا، ويعتمد مقدار ما تكسبه على عدد المشاهدات والمقاطع الموسيقية التي تستخدمها في محتواك.

وتستخدم ميزة تحقيق الدخل من يوتيوب تقاسم عائدات الإعلانات، إذ يجري إضافة 45% من إجمالي الأرباح من الإعلانات التي تظهر بين مقاطع الفيديو القصيرة؛ إلى مجموعة منشئي المحتوى ويجري دفعها بناءً على عدد مشاهدات الفيديو.

وبعد ذلك، وفقًا لنموذج تقاسم عائدات الإعلانات، يجري تقسيم عائدات مقاطع الفيديو القصيرة بين منشئي المحتوى وناشري الموسيقى.

ويقسم نموذج تقاسم عائدات الإعلانات عبر يوتيوب العائدات بالتساوي بين منشئي المحتوى وناشري الموسيقى، لذلك إذا كان لديك أغنية واحدة في مقطع الفيديو القصير، فإنه يجري دفع 50% من إجمالي الأرباح لكليكما.

وكلما زاد استخدامك للموسيقى، قلّت أرباحك من نفس المبلغ. ومع ذلك، إذا لم تستخدم أي موسيقى، فإنك تحتفظ بإيراداتك من حصة مجموعة المبدعين.

وتختلف متطلبات تحقيق الدخل من "يوتيوب شورتس" أيضًا عن مقاطع الفيديو العادية عبر يوتيوب والمنصات الأخرى.

ولكي تكسب مقاطعك القصيرة أموالًا، يجب أن تكون جزءًا من برنامج شركاء يوتيوب، ولكن ليس كل منشئ مؤهلا.

ووفقًا لمنصة يوتيوب، فإنه لكي تكون مؤهلاً لبرنامج الشركاء ونموذج تحقيق الدخل، يجب أن يكون لديك 1000 مشترك على الأقل مع 4000 ساعة مشاهدة عامة صالحة في العام الماضي، أو 1000 مشترك مع 10 ملايين مشاهدة عامة لمقاطعك القصيرة في آخر 90 يومًا.

وإذا كنت تخطط لتحقيق الدخل من "يوتيوب شورتس" في المستقبل، فبإمكانك زيارة منطقة "تحقيق الدخل" في استوديو يوتيوب والنقر فوق "إعلامي عندما أكون مؤهلاً".

وبعد ذلك، بمجرد أن يصبح حسابك مؤهلاً لتحقيق الدخل، يمكنك التقدم في منطقة "تحقيق الدخل" في استوديو يوتيوب وبدء عملية التقديم التي ستخضع للمراجعة.

وبمجرد أن تصبح عضوًا في برنامج شركاء يوتيوب، يمكنك تشغيل ميزات تحقيق الدخل لاختيار كيفية تحقيق الدخل من محتواك.

الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب

بمجرد وصولك إلى 1000 متابع، قد تكون مؤهلاً لبرنامج شركاء يوتيوب الذي يسمح لك بتحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب ومقاطع الفيديو الأخرى.

ويمكنك الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب من خلال التقدم عبر استوديو يوتيوب ضمن منطقة "تحقيق الدخل" واستكمال الطلب.

وبعد ذلك، يخضع الطلب للمراجعة، وإذا جرى رفضه، يمكنك استئناف القرار أو إعادة التقديم بعد 30 يومًا.

وبعد الانضمام إلى البرنامج، يمكنك تفعيل مزايا تحقيق الدخل ضمن منطقة "تحقيق الدخل" للسماح بعرض الإعلانات عبر محتواك.

ويمكنك اختيار تنسيقات الإعلانات التي تسمح بوضعها تلقائيًا داخل مقاطع الفيديو القصيرة.

برنامج شركاء يوتيوب الموسع

يستطيع المبدعون تحقيق الدخل من المقاطع القصيرة عبر يوتيوب قبل الوصول إلى جميع معايير الأهلية من خلال برنامج شركاء يوتيوب الموسع.

وأطلقت يوتيوب هذا البرنامج في عام 2023، وهو مصمم للمبدعين الجدد وأولئك الذين لديهم عدد أقل من المتابعين.

ومن أجل التأهل، تحتاج إلى 500 مشترك على الأقل، و3 تحميلات عامة صالحة في آخر 90 يومًا، و3 ملايين مشاهدة عامة صالحة للمقاطع القصيرة، أو 3000 ساعة مشاهدة عامة صالحة للمقاطع الطويلة في العام الماضي.

وبينما يفتح هذا البرنامج فرص تحقيق الدخل، من الضروري ملاحظة أنك لن تتمكن من الوصول إلى مشاركة عائدات الإعلانات أو مشاركة عائدات اشتراك "يوتيوب بريميوم" حتى تستوفي المعايير الكاملة.

ومع ذلك، لا تزال ميزات -مثل التسوق عبر يوتيوب وتمويل المعجبين- متاحة، مما يسمح للمبدعين بالبدء في كسب المال حتى لو كان عدد المشتركين لا يزال ينمو.

الالتزام بإرشادات المجتمع

يعد الالتزام بسياسات تحقيق الدخل من قنوات يوتيوب أمرًا بالغ الأهمية لجميع منشئي مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب الذين يرغبون في تحقيق الدخل منها.

ويشمل ذلك إرشادات المجتمع وشروط الخدمة وحقوق التأليف وسياسات تسوية تصفية الحقوق وما إلى ذلك. ويجب أن يكون محتواك مناسبًا للمعلنين.

وإذا لم تمتثل لهذه السياسات، فيمكن لمنصة يوتيوب حجب أرباحك أو تعديلها أو الحد من عائدات الإعلانات من محتواك أو تعليق مشاركتك في برنامج "شركاء يوتيوب" أو إنهاء حسابك عبر يوتيوب.

وترسل لك يوتيوب بريدًا إلكترونيًا إذا وجدت أنك انتهكت إرشاداتها، وتمنحك الفرصة لتصحيح ذلك.

وإذا لم تكن متأكدًا من كونك تتبع إرشادات يوتيوب أم لا، فبإمكانك التواصل مع فريق دعم المبدعين، الذي تستطيع الوصول إليه بمجرد أن تصبح عضوًا في برنامج "شركاء يوتيوب".

الامتثال للسياسات

تعتمد أهلية تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب أيضًا على الامتثال لسياسات يوتيوب.

ويجب على المبدعين فهم سياسات تحقيق الدخل لقناة يوتيوب والالتزام بها، والتي تتضمن إرشادات المجتمع ومعايير المحتوى.

ويجب أن تكون قناتك خالية من مخالفات إرشادات المجتمع النشطة حتى تتأهل لتحقيق الدخل، مما يضمن أن تظل المنصة مساحة آمنة وإيجابية لجميع المستخدمين.

ويتضمن الالتزام مراجعة سياسات يوتيوب بانتظام، وتعديل استراتيجية المحتوى.

ويحافظ التفاعل مع مجتمعك بشكل إيجابي والتأكد من أن محتواك يتماشى مع معايير يوتيوب؛ على سمعة قناتك، مما يجعل عملية تحقيق الدخل أكثر سلاسة.

المطالبة بالأرباح

يمكن للمبدعين عرض عائدات إعلانات مقاطع الفيديو القصيرة في أي وقت، عن طريق تسجيل الدخول إلى استوديو يوتيوب ومراجعة تحليلات يوتيوب.

وتوجد أرباحك النهائية في حساب "أدسنس" الذي تحتاج إلى وجوده من أجل التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج "شركاء يوتيوب".

ومن أجل عرض أرباحك النهائية، التي تأخذ في الاعتبار حجب الضرائب وتكون أكثر دقة، يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب "أدسنس" والنقر فوق "أدسنس لمنصة يوتيوب".

وقبل أن تتمكن من الحصول على الدفعة، تحتاج إلى الانتهاء من إنشاء حساب "أدسنس" من خلال تقديم معلوماتك الضريبية وتأكيد المعلومات الشخصية.

وبعد ذلك، يمكنك تحديد طريقة الدفع، التي تتضمن التحويل الإلكتروني للأموال والتحويل البنكي وما إلى ذلك.

وتحصل على الدفعة بمجرد وصول حسابك إلى الحد الأقصى المحدد له. وإذا لم تصل مدفوعاتك إلى الحد الأقصى، فستنقل أرباحك الحالية إلى الشهر التالي وتتراكم حتى تصل إلى الحد الأقصى.

ما هي أرباح المقاطع القصيرة عبر يوتيوب؟

تعتمد إمكانية كسب المال من "يوتيوب شورتس" إلى حد كبير على عدد المشاهدات التي تحصل عليها.

وتختلف الأرباح المحتملة من مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب بناءً على عوامل، مثل المشاهدات والتفاعل والموقع الجغرافي والمقاطع الموسيقية المستخدمة.

ويتلقى المبدعون 45% من إجمالي عائدات الإعلانات الناتجة عن مقاطع الفيديو القصيرة.

وتشير التقارير إلى أن المقاطع القصيرة تميل إلى تحقيق إيرادات أقل لكل 1000 مشاهدة مقارنة بمقاطع الفيديو الطويلة، بمتوسط ​​يتراوح ما بين 0.01 دولار و0.07 دولار لكل 1000 مشاهدة.

وللمقارنة، يبلغ متوسط ​​​​مقاطع الفيديو الطويلة عادةً ما بين 1.5 دولار و30 دولارا لكل 1000 مشاهدة.

ويجري تحديد المبلغ الإجمالي الذي تدفعه يوتيوب لك من خلال المشاهدات والتفاعل، مما يجعل مقاطع الفيديو القصيرة مثالية للشركات والمبدعين الذين يمتلكون عددًا كبيرًا من المتابعين.

وكلما زاد عدد المشاهدات، زاد ربحك. ولا تكشف يوتيوب عن أرقام الإيرادات للمبدعين لأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في تحديدها.

وتعتمد الأرباح المحتملة من "يوتيوب شورتس" على استراتيجيات النجاح وتحقيق الدخل التي يستخدمها المبدعون.

وبمجرد قبولك في برنامج "شركاء يوتيوب"، يمكنك البدء في تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة.

ويتطلب الأمر عادةً عددًا كبيرًا من المتابعين لكسب المال، لذا يجب أن يكون هدفك الرئيسي إنشاء محتوى عالي الجودة، وإيجاد طرق للترويج لهذا المحتوى عبر قنوات تسويقية أخرى، وجلب المستخدمين إلى يوتيوب، حيث يمكن مشاهدة محتواك والتفاعل معه، مما يزيد من احتمالية الحصول على عائد.

طرق تحقيق الدخل من المقاطع القصيرة عبر يوتيوب

توجد مجموعة متنوعة من أساليب تحقيق الدخل عبر مقاطع الفيديو القصيرة. ومع أن تقاسم عائدات الإعلانات يظل خيارًا أساسيًا، فإن يوتيوب قدمت طرقًا أخرى للمبدعين لزيادة الأرباح إلى أقصى حد.

وفيما يلي بعض الأساليب لتحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب وتحويل إبداعك إلى إيرادات:

مشاركة عائدات الإعلانات

تعتمد عملية تحقيق الدخل من المقاطع القصيرة عبر يوتيوب بشكل أساسي على مشاركة عائدات الإعلانات. وتولد الإعلانات المعروضة بين مقاطع الفيديو القصيرة في الخلاصة دخلًا، وتقسم يوتيوب هذه العائدات مع المبدعين.

وما يميز هذا عن مقاطع الفيديو التقليدية عبر يوتيوب؛ هو أن العائدات لا ترتبط بالإعلانات التي تعرض عبر المقاطع القصيرة الخاصة بك، بل تأتي بدلًا من ذلك من مجموعة من عائدات الإعلانات الناتجة عبر خلاصة هذه المقاطع.

وكلما زاد عدد المشاهدات التي تحصل عليها مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بك، زادت الحصة التي يمكنك الحصول عليها من مجموعة عائدات الإعلانات الإجمالية.

ويجب أن يكون المبدعون جزءًا من برنامج "شركاء يوتيوب" للوصول إلى مصدر العائدات هذا.

مشاركة عائدات اشتراك "يوتيوب بريميوم"

بالإضافة إلى الإعلانات، تعد مشاركة عائدات اشتراك "يوتيوب بريميوم" وسيلة أخرى لمبدعي مقاطع الفيديو القصيرة. ويدفع مشتركو "يوتيوب بريميوم" مقابل تجربة خالية من الإعلانات، وتذهب بعض رسوم الاشتراك مباشرة إلى المبدعين.

ويشمل ذلك أولئك الذين ينتجون مقاطع الفيديو القصيرة، لذلك عندما يشاهد مستخدمو "يوتيوب بريميوم" مقاطعك القصيرة فسيكون بإمكانك الحصول على حصة من العائدات.

وحتى إذا لم تُعرض إعلانات عبر مقاطعك القصيرة، فستتمكن من كسب المال من المستخدمين الذين يدفعون مقابل "يوتيوب بريميوم"، مما يضمن دخلًا من محتواك.

برنامج "شركاء يوتيوب"

من أجل الوصول إلى الإمكانات الكاملة لتحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب، يحتاج المبدعون للانضمام إلى برنامج "شركاء يوتيوب"، كي يصلوا إلى أدوات تحقيق الدخل، مثل مشاركة عائدات الإعلانات و"سوبر ثينكس" (Super Thanks) وعائدات اشتراك "يوتيوب بريميوم" وغيرها.

ومن أجل التأهل إلى عضوية برنامج "شركاء يوتيوب" من خلال مقاطع الفيديو القصيرة، يحتاج المبدعون إلى 1000 مشترك على الأقل و10 ملايين مشاهدة لمقاطع "شورتس" في آخر 90 يوما.

وبمجرد انضمامك إلى البرنامج، يصبح تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب أكثر سلاسة، وتستفيد أيضًا من التحليلات المحسّنة وأدوات الترويج لتنمية قناتك بشكل أكبر.

تمويل المعجبين

يتيح تمويل المعجبين عبر يوتيوب من خلال عضوية القناة وSuper Chat وSuper Stickers وSuper Thanks للمشاهدين دعم المبدعين المفضلين لديهم بشكل مباشر على محتوى مقاطع الفيديو القصيرة.

وتتيح العضوية في القنوات للمشاهدين الانضمام إلى قناتك من خلال تسديد دفعات شهرية مقابل الحصول على مزايا مخصصة للأعضاء، مثل الشارات والرموز التعبيرية ومزايا أخرى.

ويمكن للمعجبين شراء رسائل Super Chat لإبراز رسائلهم ضمن المحادثات المباشرة أو شراء ملصقات Super Stickers لاستخدام صورة متحركة طريفة في المحادثة المباشرة.

وتتيح لك Super Thanks تحقيق الربح من المشاهدين الذين يريدون التعبير عن تقديرهم لفيديوهاتك.

وتتراوح مكاسب Super Thanks ما بين دولارين و50 دولارا، في حين تتراوح مكاسب Super Chats أو Super Chats ما بين دولار واحد و500 دولار.

وتقدم هذه الميزة مصدر دخل آخر، وقد تكون هذه الطريقة فعالة بشكل خاص للمبدعين الذين لديهم معجبون مخلصون يريدون دعمهم بما يتجاوز مجرد مشاهدة المحتوىط.

وتتوفر ميزة تمويل المعجبين لجميع المبدعين ضمن برنامج "شركاء يوتيوب" العادي والموسع، مما يعزز إمكانات الأرباح بشكل أكبر.

التسوق عبر يوتيوب

قدمت يوتيوب ميزة التسوق عبر يوتيوب، بما يسمح للمبدعين بإضافة روابط المنتجات مباشرة إلى مقاطع الفيديو القصيرة.

ويعد هذا الأمر مفيدًا بشكل خاص للمبدعين المشاركين في مراجعات المنتجات أو محتوى نمط الحياة أو شراكات العلامات التجارية.

وإذا عرضت منتجًا في مقطع الفيديو القصيرة، فبإمكانك ربطه بسلاسة بمتجرك، مما يسمح للمشاهدين بشراء المنتجات دون مغادرة المنصة.

ويفتح هذا التكامل للتجارة الإلكترونية طرقًا جديدة للمبدعين لتوليد الإيرادات. وسواء كانت بضائع أو تسويقًا بالعمولة أو ترويجًا لمنتجات خارجية، فإن التسوق عبر يوتيوب يحوّل مقاطع الفيديو القصيرة إلى وسيلة للمبيعات المباشرة.

بيع المنتجات الرقمية

يعد إنشاء وبيع المنتجات الرقمية إحدى أفضل الطرق لتحقيق الدخل بوصفك مبدعًا، إذ يمكنك التفكير في الكتب الإلكترونية والدورات والقوالب، لأن تكلفة إنتاجها وتوفيرها أقل من تكلفة المنتجات المادية.

وبالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لكون المنتجات الرقمية لا تحتاج إلى إنشائها إلا مرة واحدة ويمكن بيعها مرارًا وتكرارًا، فقد تكون مصدرًا مفيدًا للدخل السلبي.

وبمجرد إنشاء منتجك الرقمي، يمكنك الترويج له من خلال مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب للوصول إلى العملاء المحتملين.

الانضمام إلى برامج التسويق بالعمولة

توجد طريقتان لتحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب باستخدام برنامج التسويق بالعمولة، وذلك اعتمادًا على حجم قناتك ومكان إقامتك.

-برنامج التسويق بالعمولة للتسوق عبر يوتيوب

إذا كان لديك أكثر من 20 ألف مشترك ومقيم في الولايات المتحدة، فقد تكون مؤهلاً لبرنامج التسويق بالعمولة الرسمي للتسوق عبر يوتيوب.

يتيح لك هذا البرنامج استخدام التسوق عبر يوتيوب للترويج لمنتجات من علامات تجارية أخرى في مقاطع الفيديو القصيرة وكسب عمولة.

ومثل التسويق عبر يوتيوب العادي، يمكنك وضع علامة على المنتجات مباشرةً في محتواك واستخدام الحث على اتخاذ إجراء لإعلام المشاهدين بمكان التسوق.

كما يمكنك طلب عينات منتجات من علامات تجارية مختارة لمساعدتك في التخطيط وتطوير مقاطع الفيديو القصيرة المستقبلية عبر يوتيوب.

-برنامج التسويق بالعمولة الخارجية

يمكنك أيضًا استخدام مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب للترويج لبرامج التسويق بالعمولة التي تنضم إليها مباشرةً.

ولا يوجد عدد محدد من المشتركين لهذا البرنامج، أو أي مقدار مطلوب من وقت المشاهدة. وما عليك سوى العثور على برنامج تسويق بالعمولة يتعلق بالمنتجات التي تذكرها في مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب ومن ثم كسب عمولة للمبيعات التي تحيلها إلى هذا البائع بالتجزئة.

وفي هذه الحالة، تحصل على أموال من البائع بالتجزئة الذي يدير برنامج التسويق بالعمولة، وليس من يوتيوب نفسها.

-الشراكة مع علامة تجارية

مع توقع؟ وصول صناعة التسويق المؤثر إلى 22.3 مليار دولار في عام 2024؟، لا تزال شراكات العلامات التجارية إحدى أفضل الطرق لتحقيق الدخل كمنشئ محتوى عبر يوتيوب.

ومن المتوقع أيضا أن تولد إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي -ومقاطع الفيديو القصيرة تحديدا- إيرادات أكثر من أي منصة أخرى بحلول عام 2024؟.

وإذا كنت صانع مقاطع فيديو قصيرة عبر يوتيوب، فإنه الوقت المناسب لاستكشاف رعاية العلامات التجارية.

كن استباقيًا في التواصل مع العلامات التجارية التي ترغب في العمل معها، ووافق على الشراكات ذات الصلة بمحتواك ومجالك.

-الاشتراكات المدفوعة

تسمح لك منصة "باتريون" (Patreon) بتحقيق الدخل من المحتوى عبر الاشتراكات المدفوعة.

ويُعد الفيديو تنسيق المحتوى الأول عبر باتريون، لذا فهو مناسب لتحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب.

وتستطيع استخدام مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب لمشاركة مقتطف من فيديو متعمق وإعلام المشاهدين بأن القصة الكاملة متاحة من خلال إحدى مستويات عضوية باتريون.

أو يمكنك استخدام علامة التبويب "المجتمع" عبر باتريون للدردشة مع رعاتك وتطوير مجتمع.

ويمكنك إنشاء حساب ضمن باتريون بدون حد أدنى للمشتركين أو حدٍّ لوقت المشاهدة.

نصائح لزيادة الدخل من المقاطع القصيرة عبر يوتيوب

اتبع نصائح التسويق عبر يوتيوب لمساعدتك في كسب المزيد من خلال "يوتيوب شورتس":

إنشاء محتوى عالي الجودة : يساعدك نشر محتوى عالي الجودة في جذب المزيد من المشاهدات. فكلما زاد التفاعل، زادت أرباحك، لذا ركز على إنتاج محتوى جذاب بصريًا ومحرر جيدًا وجيد بشكل عام ويتوافق مع جمهورك المستهدف.

: يساعدك نشر محتوى عالي الجودة في جذب المزيد من المشاهدات. فكلما زاد التفاعل، زادت أرباحك، لذا ركز على إنتاج محتوى جذاب بصريًا ومحرر جيدًا وجيد بشكل عام ويتوافق مع جمهورك المستهدف. استخدام أدوات يوتيوب لتحقيق الدخل : هناك طرق أخرى لتحقيق الدخل من "يوتيوب شورتس"، مثل الشراكة المباشرة مع الشركات، لكن يجب عليك استخدام أدوات تحقيق الدخل المضمنة التي تسمح لك بكسب المشاهدات والتفاعل. وتتيح لك هذه الأدوات اختيار مواضع الإعلانات وإنشاء العضويات وبيع بضائعك.

: هناك طرق أخرى لتحقيق الدخل من "يوتيوب شورتس"، مثل الشراكة المباشرة مع الشركات، لكن يجب عليك استخدام أدوات تحقيق الدخل المضمنة التي تسمح لك بكسب المشاهدات والتفاعل. وتتيح لك هذه الأدوات اختيار مواضع الإعلانات وإنشاء العضويات وبيع بضائعك. التعاون مع منشئي محتوى آخرين : يؤدي التعاون مع صناع محتوى آخرين إلى توسيع نطاق وصولك وتقديم أفكار جديدة. ابحث عن صناع محتوى يتوافق مع محتواك لإنشاء مشاريع أو تحديات مشتركة. تجذب هذه التعاونات انتباه الجمهور وتعزز الشعور بالمجتمع بين صناع المحتوى. يمكن أن يلهم العمل معًا الإبداع وينتج محتوى مثيرًا يجذب جمهورًا أوسع.

: يؤدي التعاون مع صناع محتوى آخرين إلى توسيع نطاق وصولك وتقديم أفكار جديدة. ابحث عن صناع محتوى يتوافق مع محتواك لإنشاء مشاريع أو تحديات مشتركة. تجذب هذه التعاونات انتباه الجمهور وتعزز الشعور بالمجتمع بين صناع المحتوى. يمكن أن يلهم العمل معًا الإبداع وينتج محتوى مثيرًا يجذب جمهورًا أوسع. تبني شراكات العلامة التجارية : تمكنك شراكات العلامة التجارية من أن تصبح مؤثرًا وتعمل مباشرة مع علامة تجارية لتحديد أسعارك. باعتبارك مؤثرًا، فإن مقدار ما تكسبه يجري تحديده من قبلك لا من قبل يوتيوب، مما يمنحك مزيدًا من التحكم.

: تمكنك شراكات العلامة التجارية من أن تصبح مؤثرًا وتعمل مباشرة مع علامة تجارية لتحديد أسعارك. باعتبارك مؤثرًا، فإن مقدار ما تكسبه يجري تحديده من قبلك لا من قبل يوتيوب، مما يمنحك مزيدًا من التحكم. تفاعل مع جمهورك : يعد التفاعل مع الجمهور أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في كسب المزيد من خلال "يوتيوب شورتس". وتأكد من الرد على التعليقات عبر فيديوهاتك القصيرة، لأن هذا يظهر أنك تقدر المساهمات. وتتيح استضافة الجلسات المباشرة والأسئلة والأجوبة؛ التفاعل في الوقت الفعلي، مما يجعل المشاهدين يشعرون بمزيد من التفاعل. وتعد علامة التبويب "المجتمع" أيضًا موردًا مفيدًا لمشاركة التحديثات والاستطلاعات والمحتوى وراء الكواليس.

: يعد التفاعل مع الجمهور أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في كسب المزيد من خلال "يوتيوب شورتس". وتأكد من الرد على التعليقات عبر فيديوهاتك القصيرة، لأن هذا يظهر أنك تقدر المساهمات. وتتيح استضافة الجلسات المباشرة والأسئلة والأجوبة؛ التفاعل في الوقت الفعلي، مما يجعل المشاهدين يشعرون بمزيد من التفاعل. وتعد علامة التبويب "المجتمع" أيضًا موردًا مفيدًا لمشاركة التحديثات والاستطلاعات والمحتوى وراء الكواليس. انضم إلى مجموعة منشئي المحتوى : من أجل تحقيق الدخل من المقاطع القصيرة عبر يوتيوب، يجب أن تكون عضوًا في مجموعة منشئي المحتوى في برنامج "شركاء يوتيوب" والاستفادة من مشاركة عائدات الإعلانات. وتعتمد الأموال المكتسبة من خلال مجموعة منشئي المحتوى على الأداء العام للفيديو.

: من أجل تحقيق الدخل من المقاطع القصيرة عبر يوتيوب، يجب أن تكون عضوًا في مجموعة منشئي المحتوى في برنامج "شركاء يوتيوب" والاستفادة من مشاركة عائدات الإعلانات. وتعتمد الأموال المكتسبة من خلال مجموعة منشئي المحتوى على الأداء العام للفيديو. الاستفادة من الموضوعات الشائعة : تعد الاستفادة من الموضوعات الشائعة طريقة قوية لجذب المشاهدين إلى مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب. ابق على اطلاع بأحدث الاتجاهات من خلال منصات الوسائط الاجتماعية أو اتجاهات يوتيوب، وأنشئ محتوى يتماشى مع هذه الموضوعات. قد يؤدي دمج الموسيقى إلى جعل مقاطع الفيديو أكثر ارتباطًا وقابلية للمشاركة. ويتيح لك التفاعل مع الموضوعات في الوقت المناسب الاستفادة من محادثات أوسع، ويزيد من فرص انتشار محتواك.

: تعد الاستفادة من الموضوعات الشائعة طريقة قوية لجذب المشاهدين إلى مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب. ابق على اطلاع بأحدث الاتجاهات من خلال منصات الوسائط الاجتماعية أو اتجاهات يوتيوب، وأنشئ محتوى يتماشى مع هذه الموضوعات. قد يؤدي دمج الموسيقى إلى جعل مقاطع الفيديو أكثر ارتباطًا وقابلية للمشاركة. ويتيح لك التفاعل مع الموضوعات في الوقت المناسب الاستفادة من محادثات أوسع، ويزيد من فرص انتشار محتواك. تنويع المحتوى : يساعد تنويع المحتوى في إشراك جمهورك، وقد يساعدك في الوصول إلى مشاهدين جدد. جرّب تنسيقات مختلفة، مثل البرامج التعليمية أو التحديات أو المشاهد الكوميدية. يمنع هذا التنوع الرتابة ويشجع على استكشاف قناتك. كما يتيح لك فهمُ المحتوى الذي يلقى صدى أكبر تخصيصَ مقاطع الفيديو المستقبلية لتفضيلات الجمهور.

: يساعد تنويع المحتوى في إشراك جمهورك، وقد يساعدك في الوصول إلى مشاهدين جدد. جرّب تنسيقات مختلفة، مثل البرامج التعليمية أو التحديات أو المشاهد الكوميدية. يمنع هذا التنوع الرتابة ويشجع على استكشاف قناتك. كما يتيح لك فهمُ المحتوى الذي يلقى صدى أكبر تخصيصَ مقاطع الفيديو المستقبلية لتفضيلات الجمهور. الاستفادة من تحليلات يوتيوب : يعد استخدام تحليلات مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب أمرًا بالغ الأهمية لفهم سلوك الجمهور وتفضيلاته. راقب مقاييس، مثل وقت المشاهدة والإعجابات والاحتفاظ بالمشاهدين؛ لفهم المحتوى المفضل. قد يؤدي تعديل استراتيجيتك بناءً على هذه التحليلات إلى تحسين التفاعل والنمو.

: يعد استخدام تحليلات مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب أمرًا بالغ الأهمية لفهم سلوك الجمهور وتفضيلاته. راقب مقاييس، مثل وقت المشاهدة والإعجابات والاحتفاظ بالمشاهدين؛ لفهم المحتوى المفضل. قد يؤدي تعديل استراتيجيتك بناءً على هذه التحليلات إلى تحسين التفاعل والنمو. تطوير جدول نشر ثابت : يعد إنشاء جدول نشر ثابت أمرًا أساسيًا للحفاظ على اهتمام الجمهور. تعمل عمليات التحميل المنتظمة على إبقاء قناتك نشطة وتضع توقعات لمشاهديك. تواصل بشأن جدولك بوضوح لبناء التوقعات وتشجيع الزيارات المتكررة.

: يعد إنشاء جدول نشر ثابت أمرًا أساسيًا للحفاظ على اهتمام الجمهور. تعمل عمليات التحميل المنتظمة على إبقاء قناتك نشطة وتضع توقعات لمشاهديك. تواصل بشأن جدولك بوضوح لبناء التوقعات وتشجيع الزيارات المتكررة. الترويج عبر المنصات الأخرى : يؤدي الترويج المتبادل لمقاطع الفيديو القصيرة من خلال منصات مختلفة إلى تعزيز الرؤية بشكل كبير. انشر مقاطع الفيديو القصيرة عبر قنوات الوسائط الاجتماعية، مثل تيك توك وإنستغرام وإكس، للوصول إلى جماهير مختلفة. يساعد تخصيص المحتوى الترويجي لكل منصة على زيادة التفاعل وتوجيه الزيارات إلى قناتك عبر يوتيوب.

: يؤدي الترويج المتبادل لمقاطع الفيديو القصيرة من خلال منصات مختلفة إلى تعزيز الرؤية بشكل كبير. انشر مقاطع الفيديو القصيرة عبر قنوات الوسائط الاجتماعية، مثل تيك توك وإنستغرام وإكس، للوصول إلى جماهير مختلفة. يساعد تخصيص المحتوى الترويجي لكل منصة على زيادة التفاعل وتوجيه الزيارات إلى قناتك عبر يوتيوب.

الفرق بين مقاطع الفيديو القصيرة والطويلة عبر يوتيوب؟

المدة

المقاطع القصيرة تستمر عادةً لمدة تصل إلى 60 ثانية.

المقاطع الطويلة تتراوح ما بين بضع ثوانٍ/أو دقائق؟؟ وعدة ساعات.

التنسيق

يجري إنشاء المقاطع القصيرة بتنسيق عمودي مُحسَّن للأجهزة المحمولة بنسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 9:16.

يجري إنشاء المقاطع الطويلة بتنسيق أفقي وعمودي، بما يسمح بمرونة إضافية في أنماط التحرير.

إمكانية الاكتشاف

تظهر المقاطع القصيرة في مشغّل مقاطع الفيديو القصيرة المخصص عبر تطبيق يوتيوب، وضمن رف المقاطع القصيرة، وفي شكل اقتراحات.

تظهر المقاطع الطويلة في خلاصة يوتيوب العادية ونتائج البحث والاشتراكات.

تفاعل الجمهور

صممت المقاطع القصيرة لجذب انتباه المشاهد بسرعة وتشجيع الإعجابات والتعليقات والتفاعلات من خلال الاتجاهات والتحديات والمحتوى المحفز بصريًا.

توفر المقاطع الطويلة فرصًا إضافية لسرد القصص المتعمقة وتعزيز الروابط العميقة مع الجمهور.

هل تحظى المقاطع القصيرة بعدد أكبر من المشاهدات مقارنة بالمقاطع الطويلة؟

القدرة على الاكتشاف والتنسيب

تظهر المقاطع القصيرة بشكل بارز ضمن رف مقاطع الفيديو القصيرة والصفحة الرئيسية ومشغل المقاطع القصيرة المخصص، مما يعزز إمكانية اكتشافها.

تتنافس المقاطع الطويلة على الظهور في الخلاصة العادية ونتائج البحث والتوصيات.

مدة انتباه المشاهد

صممت المقاطع القصيرة لجذب الانتباه بسرعة، وتلبية فترات الانتباه الأقصر للعديد من المشاهدين، وخاصة عبر الأجهزة المحمولة، مما يؤدي إلى المزيد من المشاهدات لكل مقطع.

مقاييس التفاعل

غالبًا ما تتلقى المقاطع القصيرة المزيد من الإعجابات والتفاعلات لكل مشاهدة مقارنة بالمقاطع الطويلة، إذ إنها محسّنة للتفاعل السريع. ومع ذلك، قد تتلقى تعليقات أقل لكل مشاهدة، لأن التنسيق أقل ملاءمة للمناقشات المتعمقة.

تحديد أولويات الخوارزمية

تعطي خوارزمية يوتيوب الأولوية للمقاطع القصيرة وتوصي بها بشكل أكبر نظرًا لتنافس المنصة مع تيك توك ومنصات مقاطع الفيديو القصيرة الأخرى.

يساهم هذا التعزيز الخوارزمي في حصول المقاطع القصيرة بشكل عام على عدد مشاهدات أكبر من المقاطع الطويلة عبر يوتيوب.

الأسئلة الشائعة عن كيفية تحقيق الدخل من المقاطع القصيرة عبر يوتيوب

كم تبلغ أرباح 1000 مشاهدة للمقاطع القصيرة عبر يوتيوب؟

في العادة يكسب المبدعون من 1000 مشاهدة للمقاطع القصيرة عبر يوتيوب، ما بين 0.01 دولار و0.07 دولار، اعتمادًا على عوامل، مثل الموقع والتفاعل. لا يوجد مبلغ ثابت بسبب متغيرات مختلفة مثل الإعلانات.

كم تدفع يوتيوب مقابل مليون مشاهدة للمقاطع القصيرة؟

قد تتراوح الأرباح من مليون مشاهدة للمقاطع القصيرة عبر يوتيوب ما بين 10 و70 دولارًا، بناءً على المتوسطات المبلّغ عنها. ويعتمد المبلغ الدقيق على عوامل، مثل تفاعل الإعلانات وموقع المشاهد.

هل يمكنك تحقيق الدخل من المقاطع القصيرة عبر يوتيوب؟

تستطيع تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب بعد استيفاء معايير أهلية محددة وضعها برنامج "شركاء يوتيوب"، وتتضمن وجود حد أدنى من المشتركين والمشاهدات.

هل يمكنك تحقيق الدخل من المقاطع القصيرة عبر يوتيوب دون 1000 مشترك؟

تستطيع تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة عبر يوتيوب حتى بدون 1000 مشترك. وبينما لن تكسب عائدات الإعلانات، لا يزال بإمكانك تحقيق الدخل من خلال أدوات التسويق عبر يوتيوب وتمويل المعجبين. ويسمح هذا الأمر للمبدعين بالبدء بكسب المال من المحتوى في وقت مبكر من رحلتهم عبر يوتيوب.

كيف يمكنني زيادة مشاهدات المقاطع القصيرة عبر يوتيوب؟

من أجل تعزيز المشاهدات، ركّز على إنشاء محتوى جذاب وعالي الجودة يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف. استخدم الموضوعات والوسوم الرائجة، وحسّن عناوينك وأوصافك لتحسين محركات البحث، وروّج لمقاطعك القصيرة عبر منصات أخرى. كما أن الاتساق في النشر والتفاعل مع جمهورك قد يساعد أيضًا في زيادة المشاهدات.

لماذا لا تحصل المقاطع القصيرة عبر يوتيوب على أي مشاهدات؟

قد لا تحصل مقاطعك القصيرة على أي مشاهدات لأسباب عديدة، تشمل ضعف التحسين، أو قلة التفاعل، أو عدم الالتزام بإرشادات مجتمع يوتيوب. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت قناتك جديدة أو تفتقر إلى المشتركين، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لبناء جمهور.

ختامًا، يُعد تحقيق الدخل من المقاطع القصيرة عبر يوتيوب فرصة كبيرة لمنشئي المحتوى، وخاصةً مع تزايد شعبية هذا النوع من الفيديوهات وسهولة مشاركتها وجذب جمهور واسع من خلالها.

ومع ذلك، يتطلب النجاح في هذا المجال تقديم محتوى فريد وجذاب، وفهم كيفية استغلال المميزات المختلفة التي توفرها يوتيوب.

ومن خلال الالتزام بمعايير الجودة، وتحليل أداء الفيديوهات، ومتابعة التوجهات الجديدة، يمكن لأي منشئ محتوى أن يحقق نجاحًا ملحوظًا ويصل إلى جمهور أوسع، مما يساهم في زيادة الدخل وتحقيق الأهداف.