70% من مستخدمي آيفون ينوون الترقية إلى آيفون 17 وفق الإحصاءات

ينوي مالكو أجهزة "آيفون" الترقية إلى الجيل الجديد من الأجهزة بعد طرحه في مؤتمر "آبل" المقبل، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ماك رومرز" (Macrumors) التقني.

وكانت منصة "سيل سيل" (SellCell) المختصة بإجراء المقارنات بين الهواتف المحمولة أجرت الاستبيان عبر موقعها في أغسطس/آب الماضي، وأظهر الاستبيان أن 68.3% من إجمالي مالكي أجهزة "آيفون" من الأجيال السابقة ينوون الترقية إلى "آيفون 17" فور طرحه، وذلك مقارنة مع 61.9% في الاستبيان ذاته بالعام الماضي عن أجهزة "آيفون 16".

ويعكس هذا الإقبال ترقب المستخدمين للجيل الجديد من الأجهزة والمزايا الإضافية التي تقدمها، إذ يُظهر الاستبيان سيطرة أجهزة "آيفون 17 برو" و"آيفون 17 برو ماكس" على نوايا المستخدمين بنسبة تتجاوز 38.1%.

وحصلت أجهزة "آيفون 17" القياسية على نسبة 16.7% وأجهزة "آيفون 17 آير" على نسبة 13.5%، مع وجود نسبة ضئيلة تؤمن بأن "آبل" تطرح جهازها القابل للطي هذا العام.

كما تضمن الاستبيان خيارا عن رضا المستخدمين عن أجهزة "آبل" مقارنة بالسنوات الماضية، ويرى 72.9% أنهم راضون تماما عن أجهزتهم مع اعتقاد 27.1% من المشاركين بأن "آبل" فقدت لمستها السحرية.

ويرى 53% من المشاركين في الاستبيان أن السبب الرئيسي لترقية أجهزتهم هو عمر البطارية المحسن مع الجيل الجديد، وذلك مقارنة مع 7.1% يرون أن النظام ومزايا الذكاء الاصطناعي سبب كاف للترقية.

ويظهر الاستبيان أيضا أن 44% من مستخدمي أجهزة "آبل" يرون أن مزايا الذكاء الاصطناعي و"آبل إنتليجنس" (Apple Intelligence) هي جزء مهم من مزايا النظام وسبب كاف للترقية والانتقال إلى الجيل الجديد، بينما يؤمن 33% أن هذه المزايا غير مؤثرة ولا تعنيهم.

وكانت الأجهزة القابلة للطي حاضرة بقوة في إجابات المشاركين بالاستبيان، إذ أقر 20% من المشاركين بأنهم ينتقلون إلى أجهزة "سامسونغ" أو "غوغل" إذا تأخرت "آبل" في طرح جهازها القابل للطي.

وتشير الشائعات الأخيرة إلى أن "آيفون القابل للطي" يصدر في العام المقبل مع بعض التغييرات على تركيبة أجهزة "آيفون" المعتادة، إذ يتوقع أن يأتي من دون بصمة وجه أو شريحة فعلية.

وتنوي "آبل" إقامة مؤتمرها للكشف عن أجهزة "آيفون 17" في 9 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك إلى جانب مجموعة من الملحقات الجديدة التي تتناسب مع الهاتف الجديد.