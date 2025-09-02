ميزة خفية في آيفون تكشف لك من استخدم هاتفك بدون علمك

تقدم "آبل" ميزة مبنية داخل هواتف "آيفون" وفي أنظمتها بشكل عام، وهي ميزة مراقبة نشاط الشاشة أو كما تعرف داخل النظام باسم "سكرين تايم" (Screen Time).

وتعد هذه الميزة محورية لمراقبة استخدام التطبيقات في الهاتف والحفاظ على السلامة الرقمية للمستخدمين، ولكن ميزة لها استخدامات أخرى خفية عن المستخدمين، ومن بينها إمكانية مراقبة الهاتف ومعرفة من استخدمه من دون علمك.

ولكن حتى تعمل هذه الميزة يجب عليك تفعيلها بشكل مسبق للاستفادة من إمكانياتها، إذ إنها تسجل معلومات المستخدم بعد تفعيل الخاصية فقط.

كيف يمكن استخدام ميزة مراقبة الشاشة لمعرفة من يتجسس على الهاتف؟

تتيح لك الميزة معرفة من استخدم هاتفك في غيابك، ويعني ذلك إمساك الهاتف فعليا واستخدامه بشكل مباشر وليس اختراق الهاتف والتحكم فيه عن بعد.

ويمكنك الوصول إلى هذه المعلومات عبر عرض مدة الاستخدام الخاصة بكل تطبيق وأوقات استخدامه، وفي حالة وجدت وقت الاستخدام مختلفا عن الأوقات التي تستخدم فيها الهاتف بالمعتاد، فإن هذا يعني أن أحدهم استخدم الهاتف من دون علمك.

ويمكنك الوصول إلى معلومات الاستخدام في التطبيق بشكل كامل عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم ميزة "سكرين تايم" ثم رؤية سجلات استخدام كل التطبيقات والمواقع.

وتعرض الميزة أيضا الأوقات التي تم التقاط الهاتف فيها وحمله ومدة الاستخدام في كل مرة تلقائيا، وذلك عبر السحب حتى أسفل الشاشة لتجد قسم التقاط الهاتف ومعدل استخدامه.

كيفية تفعيل ميزة مراقبة نشاط الشاشة

تأتي هذه الميزة بشكل افتراضي غير مفعلة في غالبية الهواتف، لذا تحتاج لتفعيلها حتى تتمكن من الاستفادة منها مباشرة داخل النظام، ومن أجل القيام بذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاصة بالهاتف.

اختر ميزة "سكرين تايم".

اضغط على زر التفعيل الموجود داخل القائمة.

وتحتاج الميزة إلى بعض الوقت والاستخدام للهاتف حتى تبدأ بالعمل ومراقبة نشاط الهاتف وعرض كافة التفاصيل، إذ إنها لا تستطيع عرض بيانات الاستخدام قبل تفعيل الميزة.

ميزة خفية في خاصية مراقبة نشاط الشاشة

بشكل عام تقدم ميزة مراقبة نشاط الشاشة مزايا أكثر من مجرد معرفة من استخدم هاتفك أو حتى مراقبة استخدام كل تطبيق.

إذ يمكن عبر هذه الميزة وضع مسافة آمنة لاستخدام الهاتف حتى تضمن أن يظل الهاتف بعيدا عن عينك بمسافة آمنة، كما يمكنك وضع قيود لاستخدام الهاتف بشكل عام، سواء كانت مدة لاستخدام تطبيق معين أو مدة للتواصل مع جهات بعينها مسجلة داخل هاتفك، وحتى وضع قيود لإخفاء المحتوى الحساس والعنيف.