تكنولوجيا

ميزة خفية في آيفون تكشف لك من استخدم هاتفك بدون علمك

BATH, UNITED KINGDOM - FEBRUARY 25: In this photo illustration a a 12-year-old school boy looks at a iPhone screen A 12-year-old boy looks at an iPhone screen showing various social media apps including TikTok, Facebook and X on February 25, 2024 in Bath, England. This week the UK government issued new guidance backing headteachers in prohibiting the use of mobile phones throughout the school day, including at break times. Many schools around the country are already prohibiting mobile phone use over concerns. The amount of time children spend on screens each day rocketed during the Covid pandemic by more than 50 per cent, the equivalent of an extra hour and twenty minutes. Researchers say that unmoderated screen time can have long-lasting effects on a child's mental and physical health. Recently TikTok announced that every account belonging to a user below age 18 have a 60-minute daily screen time limit automatically set. (Photo by Matt Cardy/Getty Images)
ميزة مراقبة نشاط الشاشة تحمل بداخلها العديد من الاستخدامات الخفية (غيتي)

أحمد حسن إسماعيل

Published On 2/9/2025
|
آخر تحديث: 22:22 (توقيت مكة)

تقدم "آبل" ميزة مبنية داخل هواتف "آيفون" وفي أنظمتها بشكل عام، وهي ميزة مراقبة نشاط الشاشة أو كما تعرف داخل النظام باسم "سكرين تايم" (Screen Time).

وتعد هذه الميزة محورية لمراقبة استخدام التطبيقات في الهاتف والحفاظ على السلامة الرقمية للمستخدمين، ولكن ميزة لها استخدامات أخرى خفية عن المستخدمين، ومن بينها إمكانية مراقبة الهاتف ومعرفة من استخدمه من دون علمك.

ولكن حتى تعمل هذه الميزة يجب عليك تفعيلها بشكل مسبق للاستفادة من إمكانياتها، إذ إنها تسجل معلومات المستخدم بعد تفعيل الخاصية فقط.

كيف يمكن استخدام ميزة مراقبة الشاشة لمعرفة من يتجسس على الهاتف؟

تتيح لك الميزة معرفة من استخدم هاتفك في غيابك، ويعني ذلك إمساك الهاتف فعليا واستخدامه بشكل مباشر وليس اختراق الهاتف والتحكم فيه عن بعد.

ويمكنك الوصول إلى هذه المعلومات عبر عرض مدة الاستخدام الخاصة بكل تطبيق وأوقات استخدامه، وفي حالة وجدت وقت الاستخدام مختلفا عن الأوقات التي تستخدم فيها الهاتف بالمعتاد، فإن هذا يعني أن أحدهم استخدم الهاتف من دون علمك.

**داخلية** كيفية تفعيل خاصية مراقبة نشاط الشاشة في "آيفون" صفحة اعدادات الهاتف
الوصول إلى إعدادات ميزة مراقبة نشاط الشاشة والإعدادات الخاصة بها (الجزيرة)

ويمكنك الوصول إلى معلومات الاستخدام في التطبيق بشكل كامل عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم ميزة "سكرين تايم" ثم رؤية سجلات استخدام كل التطبيقات والمواقع.

وتعرض الميزة أيضا الأوقات التي تم التقاط الهاتف فيها وحمله ومدة الاستخدام في كل مرة تلقائيا، وذلك عبر السحب حتى أسفل الشاشة لتجد قسم التقاط الهاتف ومعدل استخدامه.

كيفية تفعيل ميزة مراقبة نشاط الشاشة

تأتي هذه الميزة بشكل افتراضي غير مفعلة في غالبية الهواتف، لذا تحتاج لتفعيلها حتى تتمكن من الاستفادة منها مباشرة داخل النظام، ومن أجل القيام بذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاصة بالهاتف.
  • اختر ميزة "سكرين تايم".
  • اضغط على زر التفعيل الموجود داخل القائمة.
إعلان

وتحتاج الميزة إلى بعض الوقت والاستخدام للهاتف حتى تبدأ بالعمل ومراقبة نشاط الهاتف وعرض كافة التفاصيل، إذ إنها لا تستطيع عرض بيانات الاستخدام قبل تفعيل الميزة.

ميزة خفية في خاصية مراقبة نشاط الشاشة

بشكل عام تقدم ميزة مراقبة نشاط الشاشة مزايا أكثر من مجرد معرفة من استخدم هاتفك أو حتى مراقبة استخدام كل تطبيق.

إذ يمكن عبر هذه الميزة وضع مسافة آمنة لاستخدام الهاتف حتى تضمن أن يظل الهاتف بعيدا عن عينك بمسافة آمنة، كما يمكنك وضع قيود لاستخدام الهاتف بشكل عام، سواء كانت مدة لاستخدام تطبيق معين أو مدة للتواصل مع جهات بعينها مسجلة داخل هاتفك، وحتى وضع قيود لإخفاء المحتوى الحساس والعنيف.

المصدر: صن

إعلان