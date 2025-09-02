مايكروسوفت تعزز تأمين خوادم "أزور" خوفا من الهجمات السيبرانية

كشفت "مايكروسوفت" عن تفاصيل شريحة الأمن السيبراني الخاصة بها التي تستخدمها في جميع خوادم "أزور" لمواجهة الجرائم السيبرانية، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تيك رادار برو" التقني.

وتأتي شريحة "إتش إس إم" الجديدة ضمن مجموعة من الخطوات التي تطبقها "مايكروسوفت" لمواجهة ما وصفته بأنه "وباء الهجمات السيبرانية"، إذ أعلنت عنها الشركة في نهاية 2024.

وتحدثت الشركة باستفاضة عن الشريحة ضمن مؤتمر "هوت شيبس" (Hot Chips) الذي أقيم منذ أسابيع في جامعة ستانفورد، وتحدثت فيه جميع شركات الشرائح الكبرى عن ابتكاراتها.

ووضحت "مايكروسوفت" خلال حديثها إلى أن تكلفة الجرائم السيبرانية وصلت عالميا إلى 10.2 تريليونات دولار تقريبا، مما يجعلها تقترب من قيمة ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين، متفوقة بذلك على إجمالي الاقتصاد الألماني.

وبسبب حجم وانتشار خوادم "أزور" الكبير في مختلف دول العالم، احتاجت "مايكروسوفت" للانتقال من منظومة التأمين المركزية المعتمدة على العتاد إلى دمج شرائح الأمان في خوادمها.

وتم تصميم الشريحة لتواكب متطلبات "إف آي بي إس 140-3" (FIPS 140-3) من المستوى الثالث، مما يعني أنها توفر مقاومة ضد العبث وحماية المفتاح المحلي داخل الخوادم.

وبفضل هذه الشريحة لم تعد الوظائف التشفيرية بحاجة للمرور عبر المجموعات المركزية، وهو ما يقلل زمن الاستجابة واكتشاف الهجمات والتعامل معها محليا.

كما قدمت "مايكروسوفت" معمارية جديدة في المؤتمر تدعى "سيكور باي ديزاين" (Secure By Design)، وهي معمارية تجمع عدة تقنيات تأمين مختلفة في تصميم الشرائح الخاصة بها لتعزيز أمن الخوادم وحمايتها من الهجمات الخارجية.

يذكر أن خوادم "مايكروسوفت أزور" عانت مؤخرا من هجوم سيبراني مؤثر استغل إحدى ثغرات مشاركة البيانات فيها، مما أتاح للقراصنة والمخترقين الوصول إلى إعدادات الخوادم والتعديل فيها بشكل مباشر.