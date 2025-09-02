"غوغل" تؤكد: لا صحة لشائعات اختراق "جيميل" السابقة

نفت "غوغل" في بيان رسمي عبر مدونتها شائعة اختراق منصة "جيميل" الخاصة بها للبريد الإلكتروني واستهداف 2.5 مليار مستخدم بها، وذلك وفق تقرير نشرته "فوربس".

وكانت هذه الشائعة انتشرت في الأيام الماضية، وتضمنت تفاصيل تبدو حقيقية مثل اختراق منصة "سيلز فورس" (Sales Force) التي يستخدمها موظفو الشركة وهو ما تسبب في تسريب بيانات المستخدمين.

كما أشارت الشائعة إلى أن القراصنة تمكنوا من اختراق خوادم "غوغل" والعثور على ثغرة في عملية توثيق الدخول لحسابات "جيميل" الخاصة بالشركات الصغيرة تحديدا وطلبت من الشركات مراجعة كافة إعدادات الأمان الخاصة بها.

وأكدت "غوغل" لمجلة "فوربس" أن الفترة الماضية لم تتضمن أي مخاطر إضافية على حسابات "جيميل" باستثناء المحاولات التقليدية لاختراق صناديق الوارد وإرسال رسائل احتيالية، وهو ما تقوم الشركة بإيقافه في 99.9% من المرات وفق تصريحها.

كما أضافت الشركة أن مستخدمي "جيميل" وحسابات "غوغل" عموما يجب أن يهتموا بتأمين حساباتهم واتباع الإرشادات والنصائح التي تقدمها الشركة.

ونصحت مستخدميها بالاعتماد على آليات توثيق قوية لا يمكن اختراقها بسهولة، ومنها معايير التوثيق ثنائي الأطراف فضلا عن آلية "باس كي" (passkey) التي تعتمد على جهاز فيزيائي مثل الهاتف للتأكد من هوية المستخدم قبل تسجيل الدخول في الحساب.

واختتمت الشركة بيانها "نريد طمأنة مستخدمينا بأن حماية جيميل قوية وفعالة" مؤكدة عدم الانسياق وراء الشائعات دون التيقن منها.

ولم توضح "غوغل" سبب انتشار هذه الشائعة أو ظهورها في المقام الأول وإن كانت تخدم القراصنة في هجمات التصيد والهندسة الاجتماعية أم لا.

ولكن يمكن أن يستخدمها المخترقون في إرسال رسائل احتيالية تطالب المستخدمين بتوثيق حساباتهم بآلية تسهل الاختراق لاحقا، لذا يجب توخي الحذر في التعامل مع الرسائل حتى وإن كانت تبدو من "غوغل" رسميا.