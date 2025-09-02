شاهد بالفيديو.. 3 طلاب يحوّلون الخردة إلى دراجة كهربائية ذكية

تمكن 3 طلاب هندسة ميكانيك من جامعة بهاجوان ماهافير في الهند من تصميم دراجة ذكية عالية التقنية أطلقوا عليها اسم "غارودا"، وهي دراجة ذاتية القيادة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وما يميز هذه الدراجة هو قدرتها على التحكم بسرعتها تلقائيا، وهي في طريقها لأن تصبح ذاتية القيادة في المستقبل.

الطلاب الثلاثة من ولاية غوجارات وهم شيفام موريا وغوربريت أرورا وغانيش باتيل، وقد بنوا مشروعهم بتكلفة 2000 دولار تقريبا، والمثير للاهتمام أن نصف مكونات الدراجة من مواد مُعاد تدويرها (خردة)، بينما ابتكروا باقي الأجزاء الرئيسية بأنفسهم، ولكنهم اعتمدوا على شراء القطع الإلكترونية من المتاجر المحلية، وفقا لموقع "برابهاتخابار" الهندي.

الدراجة مزودة بمستشعرات قادرة على تحليل وضع المركبات القريبة، فإذا اقتربت أي مركبة لمسافة 3.6 أمتار تقريبا، فإن الدراجة تخفض سرعتها بشكل تلقائي للحفاظ على الأمان من خلال جهاز "راسيبري بي آي" (Raspberry Pi)، كما تشتمل الدراجة على كاميرا أمامية وأخرى خلفية ونظام تحديد موقع "جي بي إس" (GPS) وبلوتوث ونظام تبريد يحافظ على حرارة الأجزاء الداخلية وحتى مشغل موسيقى، مما يجعلها دراجة ذكية متكاملة.

ودراجة "غارودا" قادرة على قطع مسافة 220 كيلومترا بالوضع الاقتصادي، ومسافة 160 كيلومترا في الوضع الرياضي، ولم يذكر المهندسون سرعة الدراجة القصوى حتى الآن.

مراحل العمل

نفّذ فريق المهندسين جميع مراحل العمل في ورشة متواضعة دون الاستعانة بأي جهة خارجية، وعلى عكس معظم المشاريع الذاتية التي تعرف باسم "دي واي آي" (DYI)، فإن دراجة "غارودا" ليست مجرد تعديل شكلي أو تحسين بسيط، بل مشروع صنع دراجة متطورة من الصفر، إذ صُنعت العجلات بدون محور وصمم الهيكل ورُكبت كل الإلكترونيات الخاصة بجهد محلي.

وأول شيء بدأ فيه الفريق بعد التصميم هو تصنيع العجلات بدون محور، ثم صنع ألواح الهيكل باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، مما منحها لمسة نهائية نادرة في الآلات المصنعة منزليا، وذكر الفريق خططا لاستكشاف ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمكين القيادة الذاتية في المستقبل.

وفي التجربة الأولى لم تكن القيادة مثالية، مما أجبر الفريق على إلغاء تصميم المقود بالكامل وإعادة تصميم آلية توجيه جديدة، وفي التجربة التالية أصبح التحكم أسهل بكثير، وتمكن شيفام من قيادة الدراجة بنجاح على الطرق العامة.

ولأن الدراجة مصممة لتعمل بالكهرباء، فقد أضيفت لها 3 طبقات من البطاريات، كل طبقة تضم 96 بطارية ليثيوم من طراز 18650، ورُبطت من خلال وحدات إدارة البطارية من نوع "جيابيدا" (Jiabida).

وبعد الانتهاء من صنع الدراجة، قام الفريق بتغطية مقدمتها بلوح معدني، كما أضيفت ألواح جانبية مقطوعة بتقنية "سي إن سي" (CNC) ووُضع عليها شعار "كرييتف ساينس" (Creative Science)، ثم صُقلت الحواف الزائدة لتصبح أكثر انسيابية، وأعيد اختبار نظام التوجيه بعد اكتمال التجميع.

وفي المرحلة الأخيرة جُهزت الدراجة لاختبارها على الطريق بعد تركيب الألواح وبقية المكونات، كما أضيفت ميزات أخرى مثل كاميرا خلف المقعد الرئيسي ومؤشرات صغيرة خلفية، بالإضافة إلى عداد سرعة رقمي وحامل هاتف مزود بخاصية الشحن اللاسلكي، إلى جانب منفذ "يو إس بي" للهواتف غير الداعمة للشحن اللاسلكي.