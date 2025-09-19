غوغل تحتفل بنموذج ذكاء اصطناعي نجح فيما فشل فيه البشر بوقت قياسي

فاز نموذج "جيميناي 2.5" بالجائزة الذهبية في بطولة للبرمجة العالمية أقيمت في أذربيجان -الأيام الماضية- متفوقا بذلك على المبرمجين البشر الذين وقفوا عاجزين أمام أحد تحديات البطولة، وذلك وفق تقرير "غارديان".

ووصفت معامل "ديب مايند" المسؤولة عن تطوير "جيميناي" التي تتبع "غوغل" النجاح بأنه إنجاز تاريخي لصالح تطور الذكاء الاصطناعي، وقارنته بتغلب الحاسوب على بطل الشطرنج غاري كاسباروف عام 1997 وتفوق الذكاء الاصطناعي على بطل لعبة "غو" العالمي عام 2016 على لسان كووك لي نائب رئيس المعمل.

واحتاج النموذج لأقل من نصف ساعة ليتمكن من حل المشكلة، عبر الموازنة بين عدد لا نهائي من الاحتمالات، لتوزيع سائل خلال شبكة من الأنفاق إلى خزانات مترابطة بأسرع وقت ممكن.

ولم يستطع أي من الفرق البشرية المشاركة في البطولة، ومن بينهم أفضل الطلاب بجامعات روسيا واليابان والصين، من الوصول إلى النتيجة الصحيحة.

ويأتي هذا النجاح رغم أن الذكاء الاصطناعي فشل في أداء اثنين من أصل 12 مهمة موكلة إليه بالبطولة، ولكن هذا الأداء منحه المركز الثاني من بين 139 مشاركا في البطولة.

وقالت "غوغل" في بيان رسمي إن هذا النجاح يعد لحظة تاريخية تقربهم من الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام الذي يحاكي الذكاء البشري، ويتفوق عليه في بعض الحالات.

وأوضحت الشركة أن النموذج كان مصمما خصيصا لحل مشاكل البرمجة الصعبة وتحديات الرياضيات والمنطق، وقدم بفضل هذا أداءً يوازي أفضل 20 مبرمجا في العالم.

ومن جانبه يرى ستيوارت راسل أستاذ علوم الحاسوب بجامعة كاليفورنيا ببيركلي أن هذه الادعاءات بالأهمية التاريخية مبالغ بها كثيرا، وكان هذا قبل الإعلان عن تفاصيل المسابقة.

وقال إن الذكاء الاصطناعي نجح في أداء المهام البرمجية منذ فترة كبيرة، فضلا عن أن تفوق الحاسوب على لاعب الشطرنج البشري لم يكن له أي أثر في تطبيق الذكاء الاصطناعي بالحياة اليومية.

ويختلف معه مايكل وولدريدج (أستاذ أسس الذكاء الاصطناعي بجامعة أكسفورد) إذ يرى أن الأمر يبدو وكأنه إنجاز مثير للإعجاب و"القدرة على حل المشكلات على هذا المستوى أمر مثير".

ويطرح وولدريدج أسئلة حول القوة الحوسبية التي احتاجها الذكاء الاصطناعي للوصول لهذه النتائج، وهو ما رفضت الشركة توضيحه مما أكد شكوكه حول كون القوة الحوسبية المطلوبة لتحقيقها تتخطى ما تقدمه الشركة بنماذج "جيميناي ألترا".