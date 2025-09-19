"آبل" تختبر "آيفون" القابل للطي في تايوان

تنوي "آبل" اختبار هاتفها القابل للطي والمزمع طرحه في الأسواق العام المقبل في تايوان استعدادا لتصنيعه في مصانع الشركة بالهند، وفق تقرير "رويترز".

وتستهدف الشركة صناعة 95 مليون هاتف في العام المقبل، مما يمثل زيادة بمقدار 10% عن إجمالي الهواتف المصنوعة هذا العام، وتتضمن خطط الشركة طرح الهاتف القابل للطي والمنتظر بشدة.

وتسعى الشركة عبر مفاوضاتها مع الموردين في تايوان إلى بناء خط تجريبي مصغر للهاتف لاختبار المعدات الخاصة به، وضبط عملية التصنيع قبل تطبيقها بشكل موسع في مصانع الشركة بالهند.

ويمكن القول بأن ما تحاول آبل القيام به هو تجربة لإنتاج آيفون القابل للطي من أجل الوقوف على المعوقات التي تقابل مصانع الشركة في الهند وتجنبها قبل حدوثها.

وتشير التقارير السابقة إلى نية آبل تقديم هاتفها القابل للطي العام المقبل، وذلك عقب تغير نماذج آيفون المطروحة سنويا بشكل كامل، وهو التغيير الذي بدأ من هذا العام.

إذ إن آبل طرحت الهاتف النحيف للغاية "آيفون إير"، وكانت "بلومبيرغ" نشرت تقريرا في السابق حول خطة آبل للأعوام الثلاثة المقبلة.

وتبدأ هذه الخطة مع طرح "آيفون إير" هذا العام، وهو ما حدث بالفعل، ثم تقوم في العام المقبل بإزالة النسخة القياسية من هواتفها وطرحها بشكل منفصل واستبدالها بالهاتف القابل الطي، وفي العالم التالي تطرح الشركة النسخة الزجاجية الاحتفالية من آيفون.

وتعد النسخة الزجاجية من آيفون إحدى الشائعات والأساطير المنتشرة في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لأنها كانت من أحلام ستيف جوبز قبل وفاته.

وكان آلان داي نائب رئيس تصميم واجهة المستخدم في الشركة أوضح في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" أن طرح "آيفون إير" هو خطوة أقرب لتحقيق حلم ستيف جوبز في تقديم "آيفون زجاجي" بالكامل.