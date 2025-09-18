نتنياهو "كل الهواتف المحمولة تحمل تقنية إسرائيلية"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهواتف المحمولة جميعا تحمل تقنيات إسرائيلية مكثفة، وذلك وفق تقرير نشره موقع "تي ار تي ورلد" الإخباري.

وجاء تأكيد نتنياهو هذا أثناء حديثه مع وفد يقوده وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مؤخرا في القدس الغربية، إذ كان يتحدث عن الصادرات الإسرائيلية والمساهمات الإسرائيلية في مختلف الجوانب.

وبينما استخدم نتنياهو هذا التصريح للتباهي بالتطور التقني الواسع الذي تحظى به الشركات الإسرائيلية، إلا أن الحقيقة قد تكون أبعد من ذلك.

فرغم وجود العديد من الشركات التقنية الإسرائيلية، إلا أنه لا يمكن الإشارة بشكل مباشر إلى قطعة أو شركة تساهم في صناعة مكونات الهواتف.

⚡️Netanyahu: Do you have cell phones here? You're holding a piece of Israel right there. You know that? pic.twitter.com/qKX2YvKZsu — The Global Monitor (@theglobal4u) September 15, 2025

ويذكر بأن "إنتل" تعد من أبرز الشركات التقنية التي تملك مصانع في إسرائيل وتساهم في تصميم بعض شرائح الهواتف المحمولة والمنافسة فيها.

كما أن الشركات الإسرائيلية كانت مسؤولة عن تطوير خدمات "آي سي كيو" (ICQ) الشهيرة والتي كانت النواة التي بنيت عليها تطبيقات الدردشة والمحادثة الفورية الآن.

ولكن يعد الدور الأبرز للتقنيات الإسرائيلي هو اختراق الهواتف المحمولة والتجسس عليها، إذ تمثل شركة "باراغون" الإسرائيلية أحد أبرز المساهمين في هذا القطاع.

وتشير بعض التقارير التي صدرت في عام 2023 إلى أن "سامسونغ" قدمت منحا وجوائز تصل إلى 50 ألف دولار للشركات الإسرائيلية الناشئة من أجل استخدام تقنياتها في هواتفها.

وكانت هذه المنح تضم العديد من القطاعات المختلفة مثل الكاميرات المتقدمة عالية الدقة ومستشعرات الواقع الافتراضي، فضلا عن تقنية الشاشات القابلة للطي والأجهزة القابلة للارتداء.