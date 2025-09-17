كل ما تحتاج معرفته عن "آي أو إس 26" الجديد

توفرت النسخ النهائية من نظام "آي أو إس 26" مؤخرا بعد انتهاء مؤتمر "آبل" السنوي للكشف عن أجهزة "آيفون" الجديدة كما جرت العادة، ومعه توفرت نسخ الأنظمة الأخرى الجديدة مثل "آيباد أو إس 26″ و"ووتش أو إس 26".

ويعد نظام "آي أو إس 26" أحد أهم أنظمة التشغيل التي طرحتها الشركة في السنوات الماضية، وذلك لأنه يحمل تغيرا كبيرا على واجهة المستخدم وتبنيا لفلسفة تصميم جديدة أطلقت عليها "آبل" اسم "ليكويد غلاس" (Liquid Glass).

وتمتد التغيرات في واجهة "ليكويد غلاس" إلى كافة أرجاء النظام بما فيها واجهة النظام والأيقونات وشاشة القفل، فضلا عن آليات التحكم في النظام ذاتها.

وكانت "آبل" كشفت سابقا عن نظام "آي أو إس 26" خلال مؤتمر المطورين الخاص بها في يونيو/حزيران الماضي، ولكنه أصبح متاحا بعد المؤتمر الأخير في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

تثبيت "آي أو إس 26" والأجهزة التي تدعم النظام

ترسل "آبل" التحديث عادة إلى هواتفها مباشرة، ويمكن التوجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالهاتف ثم الخيارات العامة وستجد خيار التحديث موجودا أمامك.

ويصل حجم التحديث في بعض المناطق إلى 13 غيغابايت، وهو يعد أكبر من التحديثات السابقة للشركة بفضل التغيرات الكبيرة التي تشمله.

وينطبق هذا الأمر مع اختلاف حجم التحديث على أجهزة الشركة الأخرى مثل "آيباد" أو حواسيب "ماك أو إس" التي تحصل على التحديث أيضا.

كما يمكن تحميل التحديث باستخدام الأدوات الخارجية و"آيتونز" لأجهزة "ويندوز" أو عبر توصيل الهاتف مباشرة بحاسوب "ماك بوك".

وتدعم كافة هواتف "آيفون" التي صدرت بعد عام 2019 التحديث الجديد، أي بدءا من "آيفون 11" وحتى "آيفون 17" الجديد، وكذلك الأمر مع أجهزة "آيباد" التي صدرت بعد عام 2018 بدءا من "آيباد برو" الذي صدر في ذاك العام.

وتحصل جميع ساعات "آبل" الأحدث من الجيل السادس على تحديث "ووتش أو إس 26" وأجهزة "ماك بوك" جميعا بدءا من عام 2019 على نظام "ماك أو إس" الجديد.

الواجهة الزجاجية الجديدة في كل الأجهزة

بعد تثبيت التحديث الجديد تستخدم جميع أجهزة "آبل" الواجهة الزجاجية الجديدة، وهي تحاكي تصميم واجهة نظارات الواقع الافتراضي "فيجن برو" (Vision Pro)، حتى أن نظام الترفيه للسيارات "كار بلاي" يحصل أيضا على التصميم الجديد.

إعلان

ويمكن القول بأن الواجهة الجديدة تجعل جوانب النظام أكثر استدارة وشبه شفافة، كما أنها توفر حزمة أيقونات جديدة شفافة تماما، فضلا عن أزرار ديناميكية تختفي تلقائيا عندما لا تستخدمها.

مزايا جديدة في النظام

يحمل نظام "آي أو إس 26" مجموعة من المزايا الجديدة التي تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي فضلا عن المزايا البرمجية الرئيسية للنظام.

وتأتي إمكانية تنقيح المكالمات بسهولة في مقدمة هذه المزايا، إذ يستطيع الهاتف الرد على المكالمات الواردة ثم جمع المعلومات الرئيسية من المتصل قبل عرضها للمستخدم في شكل نصي.

ولكن قد لا تعمل هذه الميزة في بعض البلاد نظرا لطبيعة الإطلاق التدريجي لها كما أعلنت "آبل" سابقا، إذ تعتمد الميزة بشكل رئيسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطبيق الاختصارات في النظام الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة مباشرة لتسريع عمله وأداء وظائف أكثر تعقيدا.

ويضيف النظام مزايا الترجمة الفورية في تطبيقات المحادثة ومزايا الترجمة التي أعلنت عنها الشركة مع السماعات الجديدة فضلا عن إمكانية فحص الرسائل من المستخدمين غير المعروفين قبل الرد عليها.

ويحمل التحديث بداخله تطبيقا جديدا خاصا بإدارة الألعاب يدعى "آبل غيمز"، وهو يتيح للمستخدم إدارة تفاصيل الألعاب المختلفة وعرض المعلومات الخاصة بها بشكل مباشر.

"آيباد" أكثر إنتاجية

ويقدم النظام الجديد تجربة أكثر إنتاجية لأجهزة "آيباد"، إذ يتيح لها الاستفادة من ميزة النوافذ المتعددة وفتح أكثر من تطبيق معا.

وفضلا عن ذلك يقدم للمستخدمين الواجهة الجديدة بشكل كامل والتي تجعله أقرب إلى الحواسيب، كما يحصل على تطبيق معاينة ملفات "بي دي إف" وإدارتها الموجود في حواسيب "ماك".

أوجه جديدة لساعة "آبل"

تحصل ساعة "آبل" على مجموعة جديدة من الأوجه والمزايا التي تتماشى مع واجهة "آيفون" الجديدة، كما أن تطبيق التمارين يحصل على التحديث الأكبر له وفق وصف الشركة.

ويمنح نظام "ووتش أو إس 26" ساعة "آبل" وصولا إلى مزايا الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر من خلالها، بما فيها مزايا الترجمة الفورية وإدارة التنبيهات.