قوتها تفوق "بورشه باناميرا".. شاهد "بوليستار 5" الكهربائية بالكامل

كشفت الشركة السويدية "بوليستار" عن الطراز الأحدث من سياراتها الرياضية الكهربائية "بوليستار 5" (Polestar 5) وعرضتها ضمن فعاليات معرض ميونخ للسيارات في الأسابيع الماضية وفق تقرير موقع "ذا فيرج".

وتأتي سيارة "بوليستار 5" مبنية على المفهوم التصوري "بيرسيبت" (Percept) الذي كشفت عنه الشركة في السنوات الماضية، والآن تمكنت من تحويله إلى سيارة إنتاجية يمكن استخدامها بشكل مباشر.

وتحمل السيارات مواصفات مبهرة للسيارات الكهربائية، فهي تأتي مع مدى واسع يصل إلى 740 كيلومترا في الشحنة الواحدة فضلا عن محرك بقوة تتجاوز 880 حصانا وتسارع إلى 100 كيلومتر/الساعة في 3.1 ثانية للفئة العليا.

وتنافس السيارة بشكل أساسي السيارات الرياضية الفائقة مثل "بورشه باناميرا" (Porsche Panamera) بفضل حجمها ومواصفاتها الرائدة.

كما تعتمد السيارة على هيكل موحد من الألمنيوم الفاره لتحسين وزن السيارة ومقاومتها للهواء وتحمل السرعات العالية فضلا عن تصميم يتخلى تماما عن الزجاج الخلفي ويضع مكانه كاميرا عالية الجودة لتحسين الرؤية.

وتتوافر في السيارة مجموعة واسعة من التقنيات الفارهة بما فيها شاشة طولية بحجم 14.5 بوصة مزودة بمنظومة معلوماتية من "غوغل" وآلية مساعدة للقيادة تعتمد على 11 كاميرا خارجية وكاميرا لمراقبة السائق و12 مستشعرا فوق صوتي للأمان.

ورغم أن السيارة تعد كهربائية بالكامل، فإنها تقدم أداء يوازي "بورشه باناميرا" ويتفوق عليها في بعض الحالات، إذ تأتي مع قوة أحصنة أعلى وعزم دوران أعلى كون سيارة "بورشه" تتمتع بقوة توازي 772 حصانا.

ويقترب أداء السيارتين مع بعضهما البعض في التسارع والوصول إلى السرعة القصوى، إذ تتسارع سيارة "بورشه" إلى 100 كيلومتر/الساعة في 2.9 ثانية مقارنة مع 3.2 ثوان في "بولستار 5″، ولكن يجب الأخذ في الحسبان أن "باناميرا" هي سيارة هجينة مزودة بمحرك احتراق داخلي معتاد.