الحكومة الصينية تمنع الشركات من التعامل مع "إنفيديا" تماما

وجهت الحكومة الصينية الشركات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بإيقاف طلباتها من بطاقات "إنفيديا" الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وذلك وفق تقرير نشرته بلومبيرغ.

ووصلت هذه التوجيهات إلى العديد من الشركات الصينية الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي بما فيها "علي بابا" و"بايت دانس"، وكانت شديدة اللهجة وواضحة للغاية بإيقاف أي طلبات جديدة وإلغاء الطلبات الحالية للبطاقات.

ويشير التقرير إلى أن إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين طلبت من الشركات هذا الأسبوع إيقاف استخدام الشرائح من "إنفيديا" بشكل كامل سواء كان في الاختبارات أو الاستخدامات اليومية.

وتمثل هذه الخطوة تصعيدا من قبل حكومة بكين ضد الشرائح الأميركية المخصصة للذكاء الاصطناعي، ويتوقع بأن يكون لها أثر مباشر على أسهم الشركة.

ومن جانبه قال جينسن هوانغ المدير التنفيذي لشركة "إنفيديا" :" أنا أشعر بخيبة أمل إزاء ما أراه، لكن لديهم أجندات أكبر للعمل عليها بين الصين والولايات المتحدة، ولكن لا يمكننا أن نكون في خدمة السوق إلا إذا أرادت الدولة ذلك."

ولا تتوقف متاعب "إنفيديا" مع الحكومة الصينية عند هذا الحظر فقط، إذ أقرت المحاكم الصينية أن الشركة مذنبة في قضية الاحكتار التي طرحت عام 2020 بعد استحواذ "إنفيديا" على شركة " شركة ميلانوكس للتكنولوجيا المحدودة" (Mellanox Technologies Ltd).

ويرى في-سيرن لينغ المدير الإداري في شركة "يونيون بانكير بريفيه" أن الحظر الكامل لبطاقات "إنفيديا" يعكس ثقة الحكومة الصينية في شرائها المحلية وقدراتها على تحمل طلبات الذكاء الاصطناعي التي تسعى لتطويرها.

ويتوقع التقرير أن يكون هذا الأمر جزءا من مفاوضات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني نهاية هذا الأسبوع بعد مفاوضات مدريد الأخيرة.

وتحاول الشركات الصينية من جانبها خفض الاعتماد على الشرائح الغربية والتركيز على شرائحها الخاصة، ويذكر بأن النسخة الأحدث من "ديب سيك" اعتمدت على شرائح "هواوي" المحلية.