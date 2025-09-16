بعد أشهر من تعيينه.. "إكس إيه آي" تخسر مديرا آخر للمنافس الأكبر

عيّنت "أوبن إيه آي" المدير المالي السابق لشركة "إكس إيه آي" ليصبح مسؤولا عن تمويل مشاريعها والإشراف على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفق تقرير "رويترز".

وترك مايك ليبيراتوري منصبه في "إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك بعد انضمامه إليها بثلاثة أشهر فقط، وسيعمل إلى جوار فريق جورج بروكمان المسؤول عن تعزيز وصول الشركة إلى القدرات الحوسبية تحت إمرة المديرة المالية للشركة سارة فريار.

ويملك ليبيراتوري تاريخا واسعا في العمل لدى الشركات التقنية الناشئة، بدءا من "إير بي إن بي" وحتى شركات أخرى بارزة مثل "باي بال" و"إي باي" فضلا عن بدايته حياته المالية في "إنتل" و"هيوليت باكارد".

كما أنه ساهم في جمع تمويل لشركة "إكس إيه آي" وصل إلى 5 مليارات دولار في الفترة الماضية، فضلا عن بناء خطة استثمارية للشركة بقيمة 5 مليارات دولار أخرى.

ويأتي تعين ليبيراتوري وسط منافسة محتدمة بين إيلون ماسك وسام ألتمان بعد أن ساهما في تأسيس الشركة عام 2015 قبل أن يتركها ماسك لاحقا في عام 2018.

ووصلت المنافسة بين ماسك وألتمان إلى المحاكم في أكثر من مناسبة كان آخرها محاولة ماسك مقاضاة "أوبن إيه آي" بعد إعلانها ترك وضع غير الربحية وتحولها إلى شركة ربحية.

كما جُرت "آبل" إلى هذه المعركة عندما حاول ماسك مقاضاة الشركة وطلب تعويضا لتفضيلها "شات جي بي تي" على روبوت "غروك" التابع لشركته الخاصة "إكس إيه آي".

وتذكر التقارير أن "أوبن إيه آي" استقطبت أيضا 5 مهندسين سابقين من شركات إيلون ماسك من بينهم شيويتشن لي الذي تسبب انتقاله إلى الشركة في رفع قضية من قبل "إكس إيه آي" لتوقف هذا الأمر متهمة لي بسرقة أسرار "غروك".