هل تنجح تجربة الحواسيب المحمولة القابلة للترقية؟

طرحت شركة "فريم ورك" (Framework) أول حاسوب محمول لها في عام 2021 في قطاع مليء بالمنافسين، ولكن آثرت الشركة أن تتبع أسلوبا مختلفا عن بقية الشركات.

لذلك اعتمدت "فريم ورك" على تقديم مفهوم الحاسوب المحمول القابل للترقية بشكل كامل دون الحاجة إلى خبراء، وذلك عبر مجموعة من القطع التي يمكن إزالتها وتثبيتها بسهولة.

وتسخر الشركة مفهوم القطع القابلة للتركيب بشكل جديد ومبتكر تماما، وبفضل هذه الآلية يستطيع المستخدم ترقية المعالج أو البطاقة الرسومية أو حتى شاشة الحاسوب بتكلفة منخفضة ودون الحاجة لاستبدال الجهاز تماما.

ولكن هل نجح المفهوم الجديد للحواسيب القابلة للترقية بعد مضي 3 أعوام على طرحه للمرة الأولى؟

مفهوم مختلف في الحواسيب المحمولة

جرت العادة أن تكون الحواسيب المحمولة أجهزة مغلقة بشكل آمن تماما، ولا يمكن ترقيتها إلا في حالات قليلة ومن خلال خبراء مختصين في صيانة هذه الأجهزة.

وظلت إمكانية ترقية الحواسيب والقطع الخاصة بها حكرا على الحواسيب المكتبية، لذا كان يبتعد الكثير من الخبراء عن الحواسيب المحمولة مفضلين الحواسيب المكتبية لإمكانية ترقيتها لاحقا.

لذلك عندما قدمت "فريم ورك" هذا المفهوم المبتكر، تمكنت من إحداث ضجة واسعة وجذبت أنظار العالم، وذلك لأن ترقية الحاسوب سهلة للغاية ولا تحتاج إلى الكثير من المعدات، فضلا عن جاذبية تصميم الحاسوب.

ويستطيع المستخدمون ترقية حواسيبهم عبر شراء قطع ترقية منفصلة تباع بشكل منفصل عبر متجر الشركة، وتكون هذه القطع في العادة مزودة بآلية تركيب سهلة تتيح للمستخدم تثبيتها في الحاسوب دون وجود خبرة كبيرة مسبقة.

وتتنوع القطع التي يمكن للمستخدم الحصول عليها، بدءا من اللوحة الأم والمنافذ الخارجية التي يمكن توصيلها بالحاسوب مباشرة وحتى القطع الرئيسية مثل البطارية وبطاقة الاتصال بالإنترنت وآلية التبريد والشاشات والبطاقة الرسومية في بعض الحالات.

كما توفر الشركة مجموعة من الحزم التي يمكن شراؤها، وتتكون هذه الحزمة من حاسوب محمول تقوم بتجميعه بنفسك وتركيبه بشكل يدوي.

بالطبع يمكن استبدال أي قطعة بعد تركيبها بكل سهولة ودون الحاجة للتوجه إلى الخبراء من أجل الحصول على هذه الخدمة أو غيرها.

إقبال واسع

شهدت حواسيب "فريم ورك" المحمولة إقبالا واسعا من المستخدمين حول العالم، إذ تؤكد الشركة عبر موقعها الرسمي أنها باعت حواسيب تصل إلى 6 أرقام، أي أقل من مليون وحدة حتى اليوم.

كما حازت الحواسيب على إعجاب الخبراء والمواقع التقنية المختلفة حول العالم، إذ يرى الخبراء أن تجربة استخدام حواسيب "فريم ورك" هي تجربة مختلفة ومبتكرة للغاية.

ويعود السبب وراء هذا الإقبال إلى عدة جوانب، من بينها إمكانية ترقية المزايا والحصول على فوائد مختلفة فضلا عن إمكانية تخصيص الحاسوب كما ترغب.

وتوفر الشركة 3 طرز من الحواسيب المحمولة تبدأ من حجم 12 بوصة ثم 13 بوصة و16 بوصة، وهي جميعا قابلة للتخصيص بشكل كبير.

وتعد هذه الحواسيب بمفردها حواسيب جيدة وقوية وتأتي بأسعار تنافسية، ولكنها ليست الميزة التنافسية التي تجذب المستخدمين في المقام الأول.

عيوب خفية

رغم أن الفكرة العامة لحواسيب "فريم ورك" تبدو مبتكرة ومفيدة للغاية، فضلا عن معالجتها للعديد من التحديات التي تواجه الحواسيب المحمولة في العادة، فإنها تأتي مع عيوبها الخاصة.

وتنبع هذه العيوب من مفهوم أن شركة "فريم وورك" فقط هي من تقف وراء تطوير المشروع وتسعى إليه، إذ يعد متجر الشركة هو المنفذ الرئيسي للحصول على القطع الإضافية والتي يمكن استبدالها.

وتأتي هذه القطع مباشرة من الشركة، مما يعني أنك لا تستطيع التوجه إلى متجر شركة منافسة وتحصل على القطع الخاصة بها لكون قطع الحاسوب تعتمد على آلية توصيل مختلفة وخاصة بها.

وينافي هذا الفكرة الرئيسية للحاسوب الذي يحاول توفير الحرية للمستخدمين للترقية لأي قطعة يرغبون بها، ففي النهاية يظل المستخدم محصورا بين الخيارات التي تعدها الشركة وتوفرها في متجرها بشكل مسبق.

ويمكن التخلص من هذا العيب الرئيسي في مفهوم الحاسوب عبر الاعتماد على مجموعة من الشركات الخارجية لتطوير القطع الإضافية الخاصة بالحاسوب، ولكن حتى ذلك الوقت يواجه الحاسوب تحديات مختلفة.