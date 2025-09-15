"روبلوكس" تواجه القضاء مجددا لدورها في انتحار مراهق

تواجه لعبة "روبلوكس" وتطبيق الدردشة "ديسكورد" دعوى قضائية من أم انتحر صبيها البالغ من العمر 15 ربيعا عقب إرساله صورا فاضحة عبر المنصتين، وفق ما جاء في تقرير شبكة الأخبار "إن بي سي".

ويشير التقرير إلى أن الصبي إيثان دالاس تعرض لضغوطات مستمرة من أحد المعتدين الجنسيين داخل منصة "روبلوكس" ثم "ديسكورد" منذ أن كان يبلغ 12 عاما.

لذلك قدمت والدته دعوى قضائية بالمحكمة العليا في سان فرانسيسكو ضد الشركتين واتهمتهما بالإهمال وإدارة أعمالهما بطريقة مخادعة مما أدى لاستغلال إيثان جنسيا ثم انتحاره، كما تضيف الدعوى تهما بالقتل الخطأ والإخفاء الاحتيالي والتصريحات الخاطئة.

وتتابع الدعوى وصف الحادثة مشيرة إلى أن إيثان كان يبلغ من العمر 9 أعوام عندما دخل إلى عالم "روبلوكس" للمرة الأولى، ومع بلوغه 12 عاما أصبح ضحية لمعتد بالغ ينتحل شخصية طفل داخل المنصة.

وبعد فترة من المحادثات الودية بين الطرفين، أقنعه المعتدي بإيقاف ميزة الرقابة الأبوية ثم نقل المحادثات إلى منصة "ديسكورد" وهناك طلب من إيثان إرسال مجموعة من الصور الفاضحة وإلا سيخبر والديه وينشر محادثاتهما عبر الإنترنت.

وتذكر الدعوى أن استجابة إيثان لكل هذه الطلبات كانت نابعة من خوفه والتهديدات العنيفة المستمرة، ولاحقا بعد 3 سنوات انتحر نتيجة الضغوطات والتجارب السيئة التي مر بها.

ووضح محامو عائلة إيثان أن "روبلوكس" و"ديسكورد" لم يتخذا الخطوات اللازمة لحماية الأطفال والتيقن من هوية كل المستخدمين، وهو ما سهل وصول هذا المعتدي إلى إيثان وعرضه للتجربة التي أدت في النهاية للانتحار.

ومن جانبها، وضحت "روبلوكس" أنها لا تستطيع التعليق على التهم والدعاوى القضائية الجارية، ورغم هذا فإنها تشعر بالحزن الشديد للخسارة الفادحة، كما أكدت أنها تسعى للالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان لمستخدميها.

ويذكر التقرير أن هذه الدعوى هي التاسعة ضد "روبلوكس" هذا العام، إذ شارك المركز الوطني للاستغلال الجنسي بأميركا عام 2024 قائمة للمنصات والشركات التي تسهل الاعتداء والاستغلال الجنسي، وتضمنت القائمة منصة "ديسكورد" و"روبلوكس".

وتواجه لعبة "روبلوكس" متاعب عدة في المنطقة العربية، إذ تم حظر اللعبة تماما في قطر الشهور الماضية، كما قامت الإمارات والأردن بمنع خاصية الدردشة والمحادثات الفورية داخل المنصة والتي تمكن المعتدين من الوصول إلى الأطفال.