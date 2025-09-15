أميركا والصين تتوصلان لاتفاق بشأن تيك توك

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق إطاري بشأن تيك توك في إطار محادثات أوسع نطاقا بشأن الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية اختتمت في مدريد اليوم الاثنين، بحسب وكالة رويترز.

ومن شأن الاتفاق السماح باستمرار عمل تيك توك في الولايات المتحدة الذي كان مهددا بالإغلاق في 17 سبتمبر/أيلول ما لم ينتقل إلى ملكية أميركية.

وقال بيسنت لصحفيين بمدريد في ختام المحادثات التي استمرت يومين "الإطار هو للانتقال إلى ملكية أميركية" دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وأفاد الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير بأنه قد يكون هناك تمديد قصير بعد الموعد النهائي المحدد لتيك توك في 17 سبتمبر/أيلول لإتمام الاتفاق الإطاري.

وقال بيسنت "ما كان للتمديد أن يكون مطروحا دون إطار عمل". وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيتحدثان يوم الجمعة.

وهددت الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم الاثنين بالمضي في حظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير ما لم تتنازل الصين عن مطالبها بتقديم تنازلات بخصوص تخفيض الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية في إطار صفقة بشأنه.

ورجح بيسنت عقد جولة أخرى من المحادثات في الأيام المقبلة لمناقشة قضايا التجارة والسياسات الاقتصادية.

وأضاف أن الجانبين ناقشا أيضا سبل التعاون في مجال غسل الأموال والحد من تجارة الفنتانيل غير المشروعة.