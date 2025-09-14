"تينسنت" تنجح في استقطاب أحد أبرز موظفي "أوبن إيه آي"

تمكنت شركة "تينسنت" الصينية من توظيف أحد خبراء الذكاء الاصطناعي البارزين من شركة "أوبن إيه آي" وهو ما وصفته بلومبيرغ في تقريرها بأنه أبرز انتقال لخبير ذكاء اصطناعي من أميركا إلى الصين.

وجاء انتقال ياو شونيو إلى الشركة الصينية بعد أن عمل لفترة كبيرة في "أوبن إيه آي" وقبلها في "غوغل" وجامعة برنيستون، وهو يعمل داخل "تينسنت" على دمج الذكاء الاصطناعي بخدماتها المباشرة.

ويحصل هذا الخبير على حزمة مكافآت تتجاوز 100 مليون يوان أي أكثر من 14 مليون دولار فور انتقاله إلى الشركة، وبينما لم تؤكد "تينسنت" بعد انتقال شونيو لها، فإن "أوبن إيه آي" أكدت أنه ترك عمله في الشركة.

وساهم شونيو سابقا في كتابة 10 أوراق بحثية حول عملاء الذكاء الاصطناعي وفق ما جاء في حسابه الخاص على "غيت هاب" وهو يتخصص في الربط بين نماذج اللغة وعملاء الذكاء الاصطناعي واستخداماتهم المختلفة.

وتخرج هذا الخبير من جامعة تسينغهوا، وهي كلية العلوم والهندسة الرائدة في الصين. ثم حصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة برينستون قبل أن ينتقل إلى العمل في "غوغل".

Language Agents are cool & fast-moving, but no systematic way to understand & design them.. So we use classical CogSci & AI insights to propose Cognitive Architectures for Language Agents (🐨CoALA)!https://t.co/nPInnglURT

w/ great @tedsumers @karthik_r_n @cocosci_lab

(1/6) pic.twitter.com/y1OIR2c1DK — Shunyu Yao (@ShunyuYao12) September 6, 2023

يُذكر أن شونيو ليس خبير الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي تخسره "أوبن إيه آي" لصالح المنافسين، إذ اندلعت حرب استقطاب مواهب هذه التقنية بين الشركات في الشهور الماضية.

ووصل الأمر إلى أن "ميتا" أنفقت مئات ملايين الدولارات على شكل مكافآت وحوافز لاستقطاب نخبة خبراء الذكاء الاصطناعي من مختلف الشركات بما فيها "أوبن إيه آي".

ولكن تعد هذه من الحالات النادرة أن يقوم أحدهم بترك شركة "أوبن إيه آي" للعودة إلى الصين والعمل هناك بشكل مباشر.