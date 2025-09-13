كل ما تحتاج معرفته عن طرز "آيفون 17" الجديدة

وصفت "آبل" الجيل الأحدث من أجهزة "آيفون" بامتلاكه الترقية الكبرى في المواصفات والتصميم عن الأجيال السابقة، وذلك إلى جانب طرحها أنحف هاتف "آيفون" في التاريخ.

لكن تسببت التركيبة الجديدة ومواصفات الأجهزة المتشابهة في ارتباك الكثير من المستخدمين حول العالم، خاصة وأن الشركة آثرت تسمية الهاتف النحيف باسم "آيفون إير" دون إرفاق الرقم 17 في اسمه.

كما أن أجهزة "آيفون 17" القياسية حصلت على مجموعة متنوعة من الترقيات جعلتها تقترب للغاية من أجهزة "آيفون 17 برو" و"برو ماكس".

ونسعى من خلال مقالنا اليوم لتوضيح كل ما يتعلق بالجيل الجديد من أجهزة آيفون والاختلافات الرئيسية بين الهواتف سواء كان في التصميم أو المواصفات.

تصميم جديد لكل الطرز

يعد التصميم أحد الجوانب التي شهدت تحسينات كبيرة في هواتف "آيفون 17" في كل الطرز الخاصة به، بدءا من الطراز القياسي وحتى الطراز الجديد وأجهزة "برو" و"برو ماكس" الاحترافية.

ورغم أن الاختلاف في التصميم عن الأجيال السابقة كان طفيفا للغاية، فإنه يؤثر بشكل كبير في آلية استخدام الهاتف والتعامل معه بشكل مباشر.

ويبدأ الاختلاف عند أجهزة "آيفون 17" القياسية التي أصبحت تستخدم كاميرا ثنائية مزدوجة وموضوعة فوق بعضه بعضا بشكل أفقي، مع توافر الهاتف في 5 ألوان مختلفة، وهي: الأسود والأبيض واللافندر والأزرق الضبابي والميرمية.

ويأتي "آيفون إير" الجديد كليا وهو يملك تصميما فريدا غير معهود من آبل، إذ يأتي الهاتف بسمك 5.6 ملم مع عدسة واحدة في ظهر الجهاز.

وتضم المنطقة المحيطة بالعدسة جميع المستشعرات والشرائح الخاصة بالهاتف، في حين تشغل البطارية المساحة أسفل الجزء الخاص بالكاميرا.

ويأتي الهاتف بطبقة حماية سيراميكية محسنة على الشاشة الأمامية وظهر الزجاج الخلفي في الهاتف، مما يجعله أكثر مقاومة للصدمات من الأجيال السابقة مع كون إطاره مصنوعا من التيتانيوم، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان وهي: أزرق فاتح، وذهبي فاتح، وأسود، وأبيض.

ويتمحور الاختلاف في أجهزة "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" في أكثر من نقطة، ويمكن القول بأن الاختلاف الأكبر في التصميمات.

إعلان

وتأتي الهواتف الاحترافية الجديدة مع جزيرة خاصة بالكاميرا الخلفية ممتدة بعرض الهاتف بأكمله، فضلا عن حجم أكبر للعدسات الثلاثة كونها جميعا بدقة 48 ميغابكسلا، مع وجود مربع مصنوع من الزجاج أسفل جزيرة الكاميرا.

ويضم الجزء الزجاجي في ظهر الهاتف منظومة التبريد الجديدة، وهي غرفة التبريد البخاري وتعمل على توزيع الحرارة بالتعاون مع الإطار المصنوع من الألمونيوم.

وآثرت آبل أن تنتقل إلى إطار موحد الهيكل مصنوع من الألمونيوم لكونه أفضل في توزيع الحرارة والتخلص منها، وذلك أملا في تقديم أداء مستقر أكثر بنسبة 40% كما أعلنت الشركة رسميا في المؤتمر، وتتوفر هواتف "برو" و"برو ماكس" في 3 ألوان، وهي: الأبيض والأزرق الغامض والبرتقالي الفاتح.

شاشة جديدة لكل الأجهزة

حصلت أجهزة "آيفون 17" القياسية على الترقية الكبرى على مستوى الشاشة، إذ انتقلت من شاشة ذات تردد ثابت عند 60 هرتزا إلى شاشة تدعم تقنية "برو موشن" (Pro Motion)، التي تطلقها آبل على الشاشة المتغيرة التردد، ويعني هذا أن أجهزة "آيفون 17" أصبحت تدعم الآن حتى 120 هرتزا ويمكنها أن تنخفض إلى 1 هرتز إذا تطلب الأمر ذلك.

وينطبق الأمر ذاته على هاتف "آيفون إير" الجديد، إذ يأتي بالشاشة ذاتها، فضلا عن دعمه التقنية نفسها في معدل التحديث، ويذكر موقع "آبل" الرسمي أنها الشاشة المستخدمة أيضا في هواتف "برو" و"برو ماكس".

كما زاد سطوع الشاشة في كافة طرز "آيفون" الجديدة ليصبح 3000 شمعة بدلا من 2000 شمعة كما كان سابقا في أجهزة "آيفون 16" المختلفة، فضلا عن طبقة الحماية السيراميكية الجديدة في الشاشة الأمامية.

كاميرا جديدة لكل الهواتف

تباهت آبل باستخدامها كاميرا جديدة تماما في كافة هواتف "آيفون 17" المختلفة، بدءا من النسخة القياسية وحتى "برو ماكس".

وأطلقت الشركة على هذه الكاميرا الجديدة اسم "فيوجن" (Fusion)، وهي مزودة بمجموعة من المزايا التقنية وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور، وهي بمستشعر 48 ميغابكسلا.

ويأتي "آيفون 17" القياسي مع عدستي كاميرا، الأولى وهي 48 ميغابكسلا للعدسة الرئيسية و48 ميغابكسلا للعدسة الواسعة للغاية، مما يمثل ترقية كبيرة عن الجيل السابق الذي كان يأتي بعدسة واسعة بدقة 12 ميغابكسلا، ويجعله هذا يختلف عن نسخ "برو ماكس" في وجود عدسة التقريب البصري فقط.

ويعتمد "آيفون إير" على عدسة واحدة فقط مزودة بمستشعر مزدوج 48 ميغابكسلا ومستشعر 12 ميغابكسلا للتقريب البصري، واستمرت الشركة طوال المؤتمر في التأكيد على أن جودة الصور في "آيفون إير" لن تتأثر أو تختلف كثيرا عن بقية الطرز من "آيفون 17".

وحصلت طرز "برو" و"برو ماكس" أيضا على تحسينات عديدة في الكاميرا، بما فيها الانتقال إلى تركيبة عدسات ثلاثية جميعها بقوة 48 ميغابكسلا بما فيها كاميرا التقريب البصري، مما جعل مستوى التقريب البصري ينتقل إلى 8 أضعاف بدلا من 5 أضعاف كما كان في "آيفون 16 برو ماكس".

وكانت الترقية الكبرى من نصيب الكاميرا الأمامية في جميع طرز آيفون، إذ قامت آبل بترقية حجم المستشعر ليصبح 18 ميغابكسلا بدلا من 12 ميغابكسلا، وأطلقت عليها كاميرا "سنتر ستيج" (Center Stage).

إعلان

كما اعتمدت على مستشعر جديد ذي شكل متساوي الأضلاع بدلا من الشكل المستطيل، ويتيح هذا للهاتف التقاط صور أمامية بمجموعة مختلفة من الأشكال وتغيير توجه الصورة دون تحريك الهاتف.

اختلاف جوهري في المواصفات

أطلقت آبل كافة هواتف هذا العام مع معالج جديد رائد يدعى "إيه 19″ (A19) للنسخة القياسية، و"إيه 19 برو" (A19 Pro) لبقية النسخ المختلفة بما فيها "إير".

ويقدم المعالج الجديد أداء أفضل من الجيل السابق من المعالج بنسبة 20%، فضلا عن كونه معتمدا على معمارية 3 نانومترات ويأتي بـ6 أنوية رئيسية في النسخة القياسية، وهو يدعم تشغيل خاصية الشاشة النشطة دائما، كما أن "آيفون 17" القياسي أصبح يبدأ الآن من مساحة 256 غيغابايتا بدلا من 128 غيغابايتا وبالسعر نفسه.

ويحمل "إيه 19 برو" تحسينات أكثر قليلا، فهو يعتمد على عدد أكبر من الأنوية ومزود بشريحة اتصال خاصة بالشركة في نسخة "إير" تتيح له الاتصال بشبكات الواي فاي من الجيل السابع والبلوتوث من الجيل السادس.

وتؤكد آبل أن معالج "إيه 19 برو" في أجهزة "برو" و"برو ماكس" يقدم تحسنا يصل إلى 40% عن الجيل السابق بفضل آليات التبريد الجديدة والمبتكرة من الشركة.

ورغم أن "آبل" لا تذكر حجم الذاكرة العشوائية رسميا ضمن مواصفات هاتفها في الموقع، فإن التقارير تشير لأن "آيفون 17" القياسي يأتي مع ذاكرة عشوائية 8 غيغابايتات، وبقية الطرز جميعا تأتي مع ذاكرة 12 غيغابايتا.

وينطبق الأمر ذاته على البطارية التي شهدت تحسنا كبيرا في "آيفون 17″ القياسي و"برو" و"برو ماكس"، إذ يأتي الهاتف القياسي مع بطارية بحجم 3692 مللي أمبير للساعة و"برو" مع بطارية 4252 مللي أمبير للساعة و"برو ماكس" مع بطارية 5088 مللي أمبير للساعة.

ولكن "آيفون إير" يأتي مع بطارية 3149 مللي أمبير للساعة، وهو أقل من سعة بطارية "آيفون 13" الذي صدر منذ عدة أعوام مضت.

وتسعى آبل لتحسين عمر بطارية "آيفون إير" عبر استخدام الذكاء الاصطناعي وتحسين استهلاك مكونات الهاتف للبطارية.

سعر أجهزة "آيفون 17" الجديدة

تتوفر الأجهزة الجديدة في الأسعار ذاتها مثل الأجهزة القديمة للمساحة ذاتها، إذ يبدأ سعر "آيفون 17" القياسي بـ799 دولارا، وهاتف "آيفون إير" بـ999 دولارا، وهاتف "آيفون 17 برو" بـ1099 دولارا، و"برو ماكس" بـ1199 دولارا.

ويتوقع أن يبدأ تسليم الأجهزة يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري من متاجر آبل الرسمية في مختلف دول العالم، ويشار إلى أن متجر آبل الرسمي في كافة دول الخليج يبيع الأجهزة مع شريحة إلكترونية حصرا.