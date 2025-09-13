شراكة مايكروسوفت و"أوبن إيه آي" تدخل مرحلة جديدة بقيمة خيالية

توصلت شركة "أوبن ايه آي" وشريكتها التجارية المميّزة والمساهم بنسبة الأقلية فيها "مايكروسوفت"، إلى اتفاق أولي بشأن "المرحلة المقبلة" من تعاونهما، بحسب ما أعلن الطرفان في بيان مشترك الخميس نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت الشركتان أن هذا الاتفاق "غير ملزم"، مشيرتين إلى أنهما "تعملان بنشاط على وضع اللمسات الأخيرة على الشروط التعاقدية في اتفاقية نهائية".

تتعاون "مايكروسوفت" مع "أوبن إيه آي" منذ 2016، وهو العام الذي خصصت فيه موارد حوسبة للشركة الناشئة التي شارك في تأسيسها إيلون ماسك، لقاء إمكانية الوصول إلى نتائج أبحاثها.

واستثمرت "مايكروسوفت" مليار دولار في "أوبن إيه آي" في سنة 2019، وعلى مر السنين، زادت "مايكروسوفت" هذا المبلغ إلى نحو 13 مليار دولار إجمالا، مقابل حصة بنسبة 49% في "أوبن إيه آي غلوبال"، الكيان التجاري للشركة الناشئة، الذي لا يزال تحت سيطرة "أوبن إيه آي" غير الربحية.

تعمل الشركة التي ابتكرت "شات جي بي تي" منذ أشهر عدة على مراجعة نظامها الأساسي لاعتماد هيكل أقرب إلى النموذج التقليدي، مما يتيح لها جمع أموال إضافية.

وينص الاتفاق الأولي على حصول "مايكروسوفت" على حصة في المشروع التجاري الجديد، بالإضافة إلى حصول الشركة غير الربحية على أسهم تُقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار، على ما ذكر رئيس مجلس إدارة "أوبن إيه آي" بريت تايلور الخميس عبر موقعها الإلكتروني.

وخلال آخر عملية لزيادة رأس مالها التي أُعلن عنها في مارس/آذار، قُدّرت قيمة الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بـ300 مليار دولار.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، تُناقش الشركة حاليا جولة تمويل جديدة، على أساس قيمة سوقية تبلغ 500 مليار دولار.

وينبغي أن يوافق المدعون العامون في ديلاوير وكاليفورنيا على الهيكل القانوني الجديد.