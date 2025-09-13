الصين تدعو إلى حوار مع الولايات المتحدة بشأن تيك توك

حضت الصين الولايات المتحدة الجمعة على حل نزاعهما بشأن تيك توك من خلال الحوار، في حين من المقرر أن يناقش مسؤولون من البلدين وضع التطبيق الأسبوع المقبل في إسبانيا.

ومدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الموعد النهائي المحدد لعملية بيع التطبيق لمشترٍ غير صيني أو حظره في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، 3 مرات وهو حاليا 17 سبتمبر/ أيلول.

وكان من المقرر أن يدخل قانون فدرالي يلزم ببيع التطبيق أو حظره حيز التنفيذ قبل يوم من تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني.

ودعت وزارة التجارة الصينية في بيان الجمعة واشنطن إلى "العمل مع الصين على أساس الاحترام المتبادل والتشاور المتساوي لمعالجة مخاوف كل طرف من خلال الحوار وإيجاد حل للمشكلة".

وأضافت الوزارة أن هذا من شأنه أن يسهم في توفير "بيئة عمل عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية وبينها تيك توك، لمواصلة العمل في الولايات المتحدة"، كما سيعزز العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية لتكون "صحية ومستدامة".

وسيلتقي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في إسبانيا مسؤولين صينيين رفيعي المستوى، بينهم نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، لمناقشة قضايا اقتصادية وتجارية بالإضافة إلى تيك توك، بحسب ما أكد الجانبان.