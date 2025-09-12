شاهد.. روبوت قادر على تسلق الجدران والوصول إلى الأماكن الصعبة

تمكن فريق بحثي في جامعة كارنيغي ميلون من تطوير روبوت قادر على تسلق الجدران والمسطحات المائلة بفضل مخالبه، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز".

ويقول بول نادان طالب دكتوراه في الروبوتات والمسؤول عن الفريق أن تصميم الروبوت وآلية حركته مستوحاة بشكل كبير من عدة حيوانات وزواحف مختلفة.

ويعتمد الروبوت بشكل أساسي على مخالب موجودة في أطرافه ومزودة بأرجل دقيقة مستوحاة من الكائنات الحية وقادرة على الإمساك بالنتوءات السطحية الصغيرة بقبضة قوية للغاية.

ويصف نادان هذه المخالب بأنها تشبه الخطافات الحادة الصغيرة، كما يؤكد أن الروبوت "لوريس" اقتبس اسمه من فصيلة قرود فرعية تحت عائلة " لوريناي"، وهي فصيلة من القرود تعتمد على الآلية ذاتها لتسلق الأشجار والوصول إلى غذائها.

كما يستخدم الروبوت منصة موفرة في الطاقة وخفيفة الوزن مما يسهل عليه الحفاظ على توازنه وحمل الأشياء المثبتة فوق ظهره، فضلا عن مجموعة من المستشعرات الذكية وأنظمة التحكم.

ويفتح الروبوت الباب أمام العديد من المجالات التي يمكن أن تستفيد منه، سواء كان لاكتشاف المناطق الوعرة التي لا يستطيع البشر الوصول إليها في الأرض أو حتى في الأجرام السماوية الأخرى.

كما يمكن الاعتماد عليه لنقل المؤونة والغذاء والمساعدات إلى الأماكن التي لا تستطيع المعدات المعتادة الوصول إليها، لصعوبة الطريق أو حتى خطورته.

وهو يمثل حجر البناء لمجموعة من الروبوتات التي قد تأتي بعده وتستفيد من التقنية ذاتها وتقدم مجموعة متنوعة ومختلفة من الاستخدامات الواسعة.