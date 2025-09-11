هل ضحت "آبل" بمواصفات "آيفون آير" في سبيل النحافة؟

تخلت "آبل" عن عدة مواصفات تقنية في سبيل طرح "آيفون آير" الذي وصفته بأنه أنحف هاتف في تاريخها، كما جاء في تقرير موقع "ماك رومرز" التقني.

واضطرت الشركة للتضحية بحجم البطارية في البداية، إذ كشف موقع "آبل" الأوروبي الرسمي عن حجم بطارية "آيفون آير" الذي يأتي ببطارية 3149 مللي أمبير للساعة، وذلك مقارنة مع 3692 مللي أمبير للساعة في "آيفون 17" القياسي.

ويعد حجم البطارية هذا أقل حتى من حجم بطارية "آيفون 13" القياسي الذي طرحته "آبل" منذ عدة سنوات، إذ كان يأتي بسعة 3227 مللي أمبير للساعة.

واكتفت "آبل" في موقعها العالمي بالكشف عن مدة استخدام البطارية، إذ وضحت أن بطارية "آيفون آير" تكفي لتشغيل الفيديو المتواصل لمدة 27 ساعة تقريبا.

وكانت تشير جميع التوقعات إلى أن "آبل" ستحتاج إلى القيام بهذه التضحية في سبيل جعل الهاتف بالتصميم الحالي، إذ جاء الهاتف بسمك 5.6 مليمترات.

ولم تقتصر التضحيات في "آيفون آير" فقط على حجم البطارية، إذ يشير تقرير منفصل نشره موقع "دبليو سي سي إف تيك" إلى أن شريحة الاتصال الموجودة في الهاتف لا تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس فائقة السرعة (5G mmwave).

ويعني هذا أن الهاتف لا يستطيع الاتصال بالشبكات التي تعمل في ترددات أعلى من 6 غيغاهرتز بشكل يحاكي أجهزة "آيفون 16 إي" الاقتصادية التي طرحت العام الماضي.

ويذكر بأن أجهزة "آيفون 16″ و"آيفون 16 برو" و"برو ماكس" كانوا قادرين على الاتصال بهذه الشبكات والاستفادة من سرعاتها الفائقة بفضل شريحة الاتصال من "سناب دراغون" (Snapdragon).

ولكن تمتاز شريحة "آبل" باستهلاك أقل للبطارية بنسبة 30% عن الشرائح الأخرى، مما يجعلها الخيار الأفضل مع هاتف بحجم بطارية صغير مثل "آيفون آير".

كما كشف موقع "آبل" الرسمي عن أن الهاتف يأتي بمكبر صوت واحد فقط للأذن وميكروفون واحد فقط في سماعة الأذن أيضا، وهو ما يمثل عودة إلى عام 2015 حيث كانت "آبل" تطرح "آيفون 6" مع مكبر صوت واحد فقط وميكروفون واحد فقط في سماعة الأذن.

ولا يعني هذا أن الهاتف لا يضم في المجمل إلا ميكروفونا ومكبر صوت واحدا فقط، إذ يملك الهاتف مكبر صوت أسفل الهاتف بجوار منفذ الشحن وميكروفونات متعددة أيضا، ولكن في قطعة الأذن فهو مكبر واحد فقط وميكروفون واحد فقط.

ورغم وجود هذه الاختلافات التقنية التي لا تبشر بالخير كما جاء في تقرير الموقع، فإن الحكم النهائي على الهاتف وقدراته يجب أن يتم بعد طرحه ووصوله رسميا للمستخدمين.