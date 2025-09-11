مواصفات وتصميم "غالاكسي إس 26 برو" يظهران في تسريب جديد

ظهرت التسريبات الأولى عن هاتف "سامسونغ" الرائد القادم "غالاكسي إس 26 برو" مع مجموعة صور جديدة تكشف عن تصميم الهاتف، وذلك وفق تقرير نشره موقع "آندرويد هيدلاينز" التقني.

ويشير التقرير إلى أن "سامسونغ" تخلت عن طرح النسخ القياسية من "غالاكسي إس 26" وستكتفي بطرح نسخة "برو" من الهاتف إلى جانب نسخة "إيدج" و"ألترا".

وتظهر الصور أن هاتف "غالاكسي إس 26 برو" سيشبه في تصميمه "إس 25" كثيرا مع وجود اختلاف بسيط تسهل ملاحظته في تصميم الكاميرا الخلفية.

وتعتمد "سامسونغ" على شاشة أكبر في الحجم قليلا من الجيل السابق، إذ يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.3 بوصات وبسمك 6.96 مليمترات في الهاتف بشكل عام.

ويعد الهاتف أكبر قليلا في الحجم من "إس 25" بشكل عام، إذ زادت أبعاده عن الجيل السابق ليتناسب مع اسم "برو" كما أظهرت الصورة.

The Galaxy S26 Pro CAD renders are finally here. "Pro" will be replacing the base Galaxy S variant, with a bigger 6.3" display. Even though the phone is taller and wider, it is actually thinner now. It reaches sub-7 mm thickness. It resembles the Z Fold7, kinda. pic.twitter.com/zwOLHuzBuO — Alvin (@sondesix) September 10, 2025

ويأتي الهاتف مع معالج "سناب دراغون 8 إيليت جين 5" (Snapdragon 8 Elite Gen 5) المخصص لأجهزة "سامسونغ" مع معالج "إكزينوس" (Exnyos) في بعض الأسواق العالمية.

كما يحمل الهاتف بطارية يصل حجمها إلى 4300 ملي أمبير للساعة وذاكرة داخلية بحجم 16 غيغابايت، وهو ما يمثل زيادة في المواصفات الداخلية عن أجهزة "غالاكسي إس 25" التي يستبدلها.

وتنوي "سامسونغ" أيضا الاعتماد على قطع مغناطيسية مبنية داخل الهاتف للاتصال المباشر والسريع مع الملحقات الخارجية أسوة بما تقدمه "غوغل" و"آبل" في أجهزتها.

إعلان

ويعني هذا أن ميزة الشحن اللاسلكي العكسي تختفي من هواتف "غالاكسي إس 26" تماما، وهي ميزة كانت تتيح للهاتف شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيا.

ويتوقع بأن تصدر هواتف "سامسونغ" الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل كما جرت العادة، وهو ما قامت به الشركة سابقا مع "غالاكسي إس 25".