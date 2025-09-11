شاهد: "آر 1".. روبوت بشري من الصين يطبخ ويقدم استشارات طبية

كشفت شركة "روبيانت" (Robbyant)، المدعومة من جاك ما مؤسس "علي بابا" وأحد أكبر مستثمري التقنية في الصين، عن أول طرز الروبوتات البشرية التابعة لها، وفق تقرير بلومبيرغ.

ويأتي الكشف عن الروبوت الجديد في مؤتمر الإدماج المقام حاليا بمدينة شنغهاي، إذ يضم المؤتمر مجموعة متنوعة من الشركات الصينية المختلفة.

وتؤدي الروبوتات الجديدة العديد من الوظائف، من بينها العمل كمرشد سياحي أو العمل في الصيدليات لتنسيق الأدوية وتوفير الاستشارات الطبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلا عن إمكانية استخدامها في المنازل والمطابخ لأداء الوظائف الأساسية في المطبخ.

وتعد مجموعة شركات "آنت" (ANT) المدعومة من قبل جاك ما أحدث الواصلين إلى قطاع الروبوتات البشرية، إذ تملك الصين العديد من الشركات التي قدمت نماذج فريدة من بينها شركة "يونيتري" (Unitree) للروبوتات.

ويختلف نهج شركة "آنت" في تطوير الروبوتات عن بقية المنافسين، إذ تركز الشركة جهودها على تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول عن تشغيل هذه الروبوتات.

وترى الشركة أن الروبوتات البشرية هي أداة مثالية للترويج لنماذج اللغة العميقة ومساعدي الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرهما، وفق تصريح تشو شينغ الرئيس التنفيذي لشركة "روبيانت" في حديثه إلى بلومبيرغ.

ويتابع تشو حديثه قائلا "استخدام الروبوتات البشرية في المنزل لن يقتصر على المساعدة في الوظائف اليومية فقط، بل تعمل كعقول فائقة الذكاء قادرة على الاستفادة من خوادم الذكاء الاصطناعي بشكل سريع للمساعدة في العديد من الأشياء المختلفة، لذا من المنطقي أن نركز على هذا الأمر فهدفنا في "آنت" هو جعل حياة المستخدمين أسهل".

وتشتهر مجموعة شركات "آنت" بكونها رائدة في آليات الدفع الإلكتروني وتحديدا منظومة "علي باي" (AliPay) التي تعد رائدة في الصين.

إعلان

وبدأت الشركة مؤخرا في توسيع استثماراتها لتضم روبوتات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة العميقة، إذ تعمل على تطوير نموذج خاص بها يدعى "بايلينغ" (Bailing) وهي تحاول الاعتماد على الشرائح الصينية لتدريبه.

ويشير التقرير إلى أن الشركة اعتمدت على مكونات من موردين صينيين مختلفين لصناعة "آر 1″، من بينهم شركة "تي آي 5" (Ti5) المسؤولة عن تطوير مفاصل الروبوت وشركة "غالاكسيا إيه آي" (Galaxea AI) لصناعة هيكل الروبوت.

كما تحاول "روبيانت" التعاون مع "يوني تري" و"أوربيك" (Orbbec) المسجلة في بورصة شنغهاي للحصول على بعض المكونات من خلالهما.

الفيصل هو الذكاء الاصطناعي

يوضح آندي موك زميل أبحاث أول مقيم في بكين في مركز الصين والعولمة، وهو مركز أبحاث غير حكومي، أن الفيصل في نجاح مساعي تطوير الروبوتات البشرية سيكون نماذج الذكاء الاصطناعي بسبب سهولة التصنيع لدى شركات خارجية.

ويتيح نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تطوره مجموعة "آنت" لروبوت "آر 1" أن يتواصل بشكل مباشر مع المستخدمين، ويخطط بشكل كامل للمهام المعقدة من بداية المهمة وحتى نهايتها.

وتؤكد الشركة أن الروبوت قادر على التخطيط للوجبات وتحضيرها وتقديمها بشكل كامل دون أي تدخل بشري بفضل نموذج الذكاء الاصطناعي.

كما أن منظومة الوعي المحيطية التي طوّرتها تساعد في جعل الروبوت قادرا على التفاعل مع الأدوات المختلفة الموجودة أمامه دون تدخل بشري.

ويشير تقرير بلومبيرغ لكون هذه الادعاءات نابعة من بيان الشركة الرسمي حول الاختبارات التي تقوم بها داخل معاملها الخاصة، كون الروبوت لم يقم بهذه الوظائف أمام الجمهور بعد، فضلا عن أن عمليات البيع للجمهور لم تبدأ بعد.

ولم تحدد الشركة بعد سعر الروبوت الجديد، إذ أوضحت أنها تسعى لتطويره بأقل تكلفة ممكنة كونها ترغب في استخدامه لتقديم الرعاية الصحية للمستخدمين وتأدية الوظائف المختلفة في المنزل.