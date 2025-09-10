مكافآت إيلون ماسك من "تسلا" تصل إلى تريليون دولار.. ولكن بشروط

أقرت شركة "تسلا" حزمة مكافآت جديدة من نصيب إيلون ماسك المدير التنفيذي للشركة تجعل إجمالي ثروته تقفز إلى 2 تريليون دولار خلال 10 أعوام، وذلك وفق تقرير نشرته "غارديان".

وتتضمن الحزمة شرطا ضروريا لاستحقاق ماسك لهذه المكافئة، إذ يجب أن يجعل قيمة الشركة تقفز من تريليون دولار في الوقت الحالي إلى 8.5 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.

ويجب أن يكون ماسك موجودا على رأس الشركة أثناء حدوث هذه الزيادة ليستحق المكافئة أيضا، وهي تجعل حصته في الشركة تقفز إلى 25% مقارنة بحصة 16% التي يملكها حاليا.

وجاء الكشف عن خطة المكافآت هذه ضمن مستندات قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في وقت يتساءل فيه الخبراء عن مستقبل "تسلا" بعد مواقف ماسك السياسية.

وقال دان كوتسوورث محلل الاستثمار في شركة الوساطة المالية "إيه جيه بيل" ومقرها لندن، في لحظة يتساءل مجلس إدارة "تسلا" عما إذا كان إيلون ماسك يشكل عبئًا على الشركة نظرًا لآرائه الصريحة وانشغالاته السياسية، وفي اللحظة التالية يقولون فعليًا "اختر رقمًا، أي رقم" لتقييده لأطول فترة ممكنة."

وتحاول إدارة "تسلا" في الوقت الحالي إبراز الثقة العارمة التي تمنحها لإيلون ماسك، إذ جاء في بيان المستثمرين الذي وقعه كلا من روبين دينهولم وكاثلين ويلسون تومسون مديري الشركة بأن ماسك هو زعيم صاحب رؤية.

وأشار البيان أيضا إلى مجموعة من الصعوبات القانونية التي واجهتها "تسلا" عند محاولة دفع مكافئة عام 2018 لإيلون ماسك التي وصلت إلى 55.8 مليار دولار.

ووضحت الشركة أن خطة المكافآت الجديدة تتضمن أهدافا أكبر ب28 ضعف من خطة 2018 وتعتمد بشكل أساسي على تقديم منتجات فعلية للشركة بما فيها مليون سيارة روبوتاكسي ومليون روبوت معزز بالذكاء الاصطناعي.

وفي حال نجاح ماسك في تنفيذ هذه الاشتراطات، فإنه يصبح أول تريليونير على سطح الأرض متفوقا بذلك على قائمة أثرياء العالم التي طالما ترأسها، كما أنها تجعل "تسلا" أغنى شركة في التاريخ.