مجلس النواب الأميركي يتهم قراصنة صينين بمحاولة سرقة بيانات حساسة

اتهمت اللجنة الخاصة بالصين في مجلس النواب الأميركي مجموعة من القراصنة المشتبه في ارتباطهم بالحزب الشيوعي الصيني بانتحال شخصية رئيس اللجنة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، وذلك وفق تقرير نشرته بلومبيرغ.

وقالت اللجنة إن هذا الهجوم كان يهدف لسرقة بيانات حساسة حول المفاوضات التجارية، إذ انتحلو شخصية النائب جون مولينار وأرسلوا مجموعة من الإيميلات تضم روابط وملفات خبيثة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذه الروابط والبرمجيات الخبيثة كانت مصممة لمنح المهاجمين إمكانية الوصول إلى الملفات السرية المتعلقة بالمفاوضات الأميركية الصينية، وأرسلت هذه الرسائل إلى مجموعة من الهيئات الحكومية الأميركية فضلا عن الشركات والمؤسسات القانونية وإحدى الحكومات الخارجية.

ويتابع التقرير وصف آلية الهجوم التي اعتمدت على مجموعة من الخدمات السحابية الخارجية والاستخدام السيئ للبرمجيات، وهو ما وصفه التقرير بأنه علامة مميزة للقراصنة المدعومين من قبل الدول.

وخلصت اللجنة بعد إتمام تحقيقها إلى أن هذا الهجوم مرتبط بالحزب الشيوعي الصيني نظرا لتوقيت الهجوم وآلية تنفيذه فضلا عن استهدافه لبيانات حساسة متعلقة بالمفاوضات التجارية.

ورفضت اللجنة التعليق لبلومبيرغ على البيان الذي نشرته بخصوص هذا الهجوم، إذ أحالت كافة الأسئلة إلى الجهات القانونية المختصة بما فيها مكتب التحقيقات الفدرالي.

ولكن وصف جون مولينار هذا الهجوم بأنه دليل آخر على الهجمات السيبرانية الصينية المصممة لسرقة الإستراتيجيات الأميركية واستخدامها ضد الكونغرس والشعب الأميركي بشكل عام.

ومن جانبها، أنكرت السفارة الصينية على لسان أحد المسؤولين بها هذه الاتهامات، مؤكدة أن اللجنة الخاصة بالصين في مجلس النواب تعتمد على هذه الأساليب باستمرار لتشويه سمعة الصين، ودعا اللجنة للتوقف عن هذه التصرفات.

ويأتي هذه الهجوم على خلفية هدنة هشة في حرب الضرائب بين الولايات المتحدة والصين، إذ تستمر مفاوضات المسؤولين من البلدين للوصول إلى اتفاق نهائي حول آلية تصدير المعادن النادرة والتقنيات البارزة.