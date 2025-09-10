"آيفون 17" بدون شرائح فيزيائية في دول الخليج

أعلنت "آبل" نيتها طرح أجهزة "آيفون 17" المختلفة بدون شرائح فيزيائية مما يعني اعتمادها على شرائح "إي سيم" (eSim) في عدة دول إضافية إلى جانب الولايات المتحدة، وذلك وفق تقرير موقع "ديجيتال تريندز".

ويأتي هذا الإعلان ضمن محاولات التوسع في تبني الشرائح الإلكترونية بدلا من الشرائح الفيزيائية من قبل "آبل"، إذ بدأت الشركة بهذا الأمر مع "آيفون 14" في الولايات المتحدة فقط.

وتنضم دول الخليج العربي متمثلة في قطر والبحرين وعمان والكويت والسعودية والإمارات لقائمة الدول التي تملك أجهزة "آيفون" مع شرائح "إي سيم" فقط دون وجود شرائح اتصال فيزيائية في كافة طرز "آيفون 17" الجديد.

وبينما ينطبق هذا الأمر بشكل مباشر على جميع أجهزة "آيفون 17" التي ستُباع داخل هذه الدول، فإن الأمر يختلف تماما مع "آيفون آير" الجديد، وذلك لأنه يأتي دون شريحة فيزيائية في كل دول العالم.

ويعني هذا أن "آبل" لا توفر نسخة من "آيفون آير" مع شريحة فيزيائية على الإطلاق وتعتمد فقط وبشكل مباشر على الشرائح الإلكترونية.

ورغم هذا، فإن بعض الدول ما زالت تحصل على "آيفون 17" مع شرائح فيزيائية باستثناء "آيفون آير" بالطبع، وتضم هذه الدول مثل هونغ كونغ والصين وماكاو.

وتملك هذه الدول في العادة أجهزة "آيفون" مزدوجة الشريحة الفيزيائية، وذلك بسبب الاشتراطات القضائية والقانونية لتشغيل الشرائح الإلكترونية في هذه البلاد.

وتوضح "آبل" أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز مساحة البطارية الموجودة في هواتفها وتحديدا هاتف "آيفون آير" الذي يعد أنحف هاتف طرحته الشركة حتى اليوم.

وكانت التقارير السابقة للمؤتمر كشفت عن زيادة حجم البطارية في الهواتف التي تأتي بشريحة إلكترونية فقط بنسبة 5% عن الهواتف التي تأتي بشريحة فيزيائية.

ويشير تقرير الموقع إلى أن هذه الخطوة تعد بداية النهاية لعصر الشرائح الفيزيائية التقليدية، إذ يتوقع بأن تنتهي تماما خلال السنوات القادمة مع تخلي مصنعي الهواتف عنها.

وتبدأ أسعار "آيفون 17″ القياسي عند 3799 ريالا سعوديا /799 دولارا و"آيفون آير" عند 4699 ريالا سعوديا/999 دولارا و"آيفون 17 برو" عند 5199 ريالا سعوديا/1099 دولارا و"آيفون 17 برو ماكس" عند 5699 ريالا سعوديا/1199 دولارا، ويمكن طلبها رسميا من متجر "آبل" في كل دولة.