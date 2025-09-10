أعلنت "آبل" من خلال مؤتمرها السنوي اليوم عن الجيل الجديد من أجهزة "آيفون" الخاصة بها فضلا عن الجيل الجديد من ساعاتها الذكية والسماعات اللاسلكية.

وكانت الشركة واضحة للغاية منذ اللحظات الأولى للمؤتمر، فهي تركز على تصميم تجربة مستخدم متكاملة تجعل المستخدمين سعداء بامتلاكهم لأجهزة "آيفون".

وتضمن الحدث عدة إعلانات هامة وبارزة عن المنتجات الجديدة من الشركة، ومن أبرزها:

الإعلان عن "آير بودز برو 3"

لم تحصل سماعات "آير بودز برو" على مزايا إضافية كثيرة في الجيل الثاني، إذ اقتربت مزاياه من مزايا الجيل الأول، ولكن الأمر يختلف تماما مع الجيل الجديد من السماعات.

وتبدأ التحسينات في الجيل الجديد من سماعات "آير بودز برو 3" مع المزايا الخاصة بالصحة والتمارين، إذ تأتي السماعة الجديدة مع مستشعر لضربات القلب.

كما تحمل بداخلها آلية عزل ضوضاء نشط جديدة ومبتكرة تعتمد على تصميم السماعة الجديد، ويضيف التصميم الجديد أيضا تجربة استماع للأصوات المحيطية أفضل من الأجيال السابقة.

وتعد مزايا الذكاء الاصطناعي إحدى أبرز المزايا الجديدة في السماعة، إذ يمكن الآن استخدام السماعة كمترجم فوري سواء بشكل صوتي أو على شكل نصوص تعرض في هواتف "آيفون".

ولم توضح "آبل" إن كانت هذه الميزة تأتي في السماعات القديمة أم تعتمد بشكل مباشر على المعالج الموجود في سماعات "آير بودز برو 3".

وقدمت الشركة تحسينا في عمر البطارية وسرعة الشحن الخاصة بالسماعة الجديدة أيضا وأصبحت تعمل لمدة 8 ساعات متصلة مع استخدام عزل الضوضاء النشط.

ويمكن البدء بطلب السماعات الجديدة منذ اليوم بسعر 249 دولار على أن يبدأ توافرها في 19 سبتمبر/أيلول المقبل.

ثلاث ساعات جديدة من "آبل ووتش"

أعلنت "آبل" اليوم ضمن المؤتمر عن 3 إصدارات جديدة من ساعاتها الذكية، وهي "آبل ووتش 11″ و"آبل ووتش إس إي 3″ و"أبل ووتش ألترا".

وتأتي كل واحدة من هذه الساعات الجديدة بمجموعة مزايا مبتكرة تضيف على مزايا الجيل السابق، كما أن "آبل ووتش 11″ و"آبل ووتش ألترا 3" تشترك في بعض المزايا.

وتأتي الساعات مع تنبيهات لارتفاع وانخفاض ضغط الدم، وذلك بفضل مستشعر جديد قامت الشركة ببنائه داخل الساعة قادر على تتبع ضغط الدم ومراجعة القراءات السابقة لتحديد الحالة الصحية للمريض، ولكنه لا يعرض ضغط الدم مباشرة.

كما ازداد عمر البطارية في ساعات "آبل ووتش 11" ليصل إلى 24 ساعة مع دعم للشحن السريع، فضلا عن دعم للاتصال المباشر بشبكات الجيل الخامس، وهي أنحف ساعة تقدمها "آبل "حتى الآن.

ثم كشفت الشركة عن الساعة الرائدة "آبل ووتش ألترا 3" التي حصلت على شاشة جديدة وأكبر فضلا عن إمكانية الاتصال بالأقمار الصناعية مباشرة لإرسال الرسائل والمحادثات وإشارات الاستغاثة.

وأخيرا أعلنت الشركة عن الجيل الثالث من ساعة "آبل ووتش إس إي" الاقتصادية، وهي توازي مزايا "آبل ووتش 10" السابقة، إذ تأتي مع شحن سريع وتستمر في العمل حتى 10 ساعات متصلة فضلا عن ميزة الشاشة النشطة دائما.

ويبدأ سعر "آبل ووتش 11″ عند 399 دولار، و"آبل ووتش ألترا 3″ عند 799 دولار و"آبل ووتش إس إي 3" عند 249 دولار، وهي تتوفر للطلب منذ اليوم ويبدأ بيعها في 19 سبتمبر/أيلول المقبل.

"آيفون 17" بقوة الهواتف الرائدة

وتابعت "آبل" إعلاناتها بالكشف عن الجيل الجديد من أجهزة "آيفون 17″، إذ يأتي الهاتف مع مجموعة من المزايا التي توازي أجهزة "برو" و"برو ماكس" من الأجيال السابقة.

ويبدأ هذا التميز عند استخدام "آبل" لتقنية "برو موشن" مع الهاتف الجديد، وهي تتيح للشاشة الوصول إلى تردد 120 هرتز واستخدام مزايا الشاشة النشطة دائما.

كما قامت "آبل" بتحسين الكاميرا الخلفية واستخدام مستشعر "فيوجن" (Fusion) فيها بقوة 48 ميغابكسل، وهي تتيح للكاميرا مجموعة من المزايا المعززة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ويضم الهاتف كاميرا تقريب بصري بقوة 12 ميغابكسل.

وحسنت "آبل" أيضا الكاميرا الأمامية بشكل كبير وأطلقت عليها اسم "سنتر ستيج كاميرا" (center Stage Camera)، وهي تاتي بمستشعر 18 ميغابكسل ولكن بتصميم مختلف عن المستشعرات المعتادة.

ويختلف تصميم المستشعر في كونه أقرب إلى المربع متساوي الأضلاع، وهو ما يجعل الهاتف قادرا على تغيير زاوية الصورة والتوجه الخاصة بها دون الحاجة إلى تغير توجه الهاتف.

ويعني هذا الانتقال من الصورة العمودية إلى الأفقية بسهولة ويسر، كما يمكن توسيع زاوية الصورة لتكفي أشخاصا أكثر بكل سهولة ويسر ودون تحريك الهاتف.

ويعتمد الهاتف على معالج "إيه 19" (A19) الجديد وهو يوازي في أدائه وقوته المعالجات الرائدة من الأجيال السابقة، كما تم تحسينه بشكل كبير ليتناسب مع استخدامات الذكاء الاصطناعي.

ويحمل الهاتف طبقة حماية جديدة تجعله مقاوما للخدوش بشكل أكبر من السابق، وهو يتوفر بسعر 799 دولار ويبدأ مع مساحة 256 غيغابايت ويتوفر في الأسواق من 19 سبتمبر/أيلول المقبل.

"آيفون آير"..أنحف هاتف "آيفون" على الإطلاق

بشكل مفاجئ أعلنت "آبل" أن هاتفها النحيف يأتي باسم "آيفون آير" دون وجود أي أرقام في الهاتف، وهو يأتي بسمك 5.6 ملم وحجم شاشة 6.5 بوصة وتقنية "برو موشن" ودقة سطوع تصل إلى 3 آلاف شمعة.

ويعتمد الهاتف في قلبه على معالج "آيه 19 برو" (A19 Pro) المستخدم في هواتف "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" مع مساحة الذاكرة ذاتها وعدد الأنوية ذاتها، فضلا عن توفر تقنية "واي فاي 7″ وبلوتوث 6 و"ثريدز" للاتصال بأجهزة المنزل الذكية.

وتأتي هذه المزايا بفضل شريحة الاتصال الخاصة بالشركة والتي تطورها بنفسها، وهي أيضا تجعل الاتصال بشبكات الهواتف المحمولة أسرع كثيرا من الأجيال السابقة.

ويحمل الهاتف في ظهره كاميرا واحدة خلفية بقوة 48 ميغابكسل، ولكن قامت الشركة ببناء عدسة 12 ميغابكسل داخلها لتقديم صور التقريب البصري.

ويعتمد على الكاميرا الأمامية ذاتها الموجودة في "آيفون 17" المعتاد، ولم تكشف الشركة عن عمر البطارية الخاص بالهاتف حتى الآن.

واكتفت بالقول إنها تعمل لمدة يوم كامل ويمكن زيادتها مع بطاريات "ماغ سيف" (mag Safe) النحيفة للغاية لتصل مدة تشغيل مقاطع الفيديو إلى 40 ساعة تقريبا.

ويمكن طلب الهاتف بدءا من يوم الجمعة المقبل مقابل 999 دولار لمساحة 256 غيغابايت على أن يتم تسليم الهاتف في 19 سبتمبر/أيلول المقبل.

"آيفون 17 برو" و"برو ماكس".. آلات تصوير فائقة الاحترافية

قامت "آبل" بتغير الكثير من الأشياء في تصميم وآلية بناء أجهزة "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" ومن بينها أن الهواتف الآن تأتي بهيكل موحد من الألمنيوم المقوى، وهو ما يتيح للشركة وضع بطارية أكبر وتحسين الكاميرا الخلفية.

وتعتمد الهواتف على 3 كاميرا خلفية جميعها بقوة 48 ميغابكسل من نوع "فيوجن" الجديد التابع للشركة، وهو ما يمنحها قوة استثنائية في تصوير مقاطع الفيديو والصور الثابتة.

كما أعلنت الشركة أن حدث هذا العام تم التقاطه باستخدام كاميرات "آيفون 17 برو" فقط، وذلك لأنها تحمل مزايا تصوير الفيديو بمعامل "برو ريز" الفائق.

وتستطيع الكاميرا الجديدة الوصول إلى تقريب بصري يصل إلى 8 أضعاف الصورة المعتادة مع تقريب رقمي يصل إلى 40 ضعف الصورة المعتادة، وهو الأمر غير المعهود من "آبل" والذي يحدث للمرة الأولى.

وعمدت الشركة لاستخدام غرف البخار المضغوط لتبريد الهاتف والحفاظ على درجات حرارته ملائمة أثناء الاستخدام المكثف في الألعاب وغيرها من التطبيقات التي تطلب قوة برمجية فائقة.

وتدعي "آبل" أن أجهزة "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" تملك البطارية الأكبر بين جميع هواتف الشركة حتى اليوم، ولكنها لم تكشف عن السعة الفعلية للبطارية.

ويبدأ بيع الأجهزة الجديدة في 19 سبتمبر/أيلول المقبل على أن يتاح الحجز المسبق يوم الجمعة بسعر 1099 لنسخة 256 غيغابايت من "آيفون 17 برو" و1199 دولار لنسخة 256 غيغابايت من "آيفون 17 برو ماكس".