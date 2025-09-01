أعلنت "مايكروسوفت" عن تطوير نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها وسط شائعات عن استغناء الشركة عن نماذج "أوبن إيه آي"، كما جاء في تقرير موقع "آرس تكنكيا" التقني.

وتتسق هذه الخطوة مع التقارير التي ظهرت في العام الماضي عن نوايا الشركة تدريب نماذج خاصة بها للذكاء الاصطناعي، فضلا عن المفاوضات التي خاضتها الشركة مع "أوبن إيه آي".

وجاء إعلان الشركة عن نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي عبر المدونة الرسمية الخاصة بها، وهما "ماي فويس 1″ (MAI Voice 1) و"ماي بيرفيو 1" (Mai Preview 1).

ويعد "ماي فويس 1" نموذجا لذكاء اصطناعي توليدي قادر على توليد أصوات عالية الدقة وواضحة سواء كانت لمتحدث واحد أو عدة متحدثين، وأما نموذج "ماي بيرفيو 1" فهو نموذج لغوي عميق على غرار "جي بي تي" مصمم خصيصا لتدريب مساعد "مايكروسوفت" الشخصي "كوبايلوت".

واعتمدت الشركة في تدريب "ماي بيرفيو 1" على أكثر من 15 ألف معالج من نوع "إتش 100" (H100) من "إنفيديا"، وهو أقوى وأكبر من النماذج الاختبارية السابقة لدى "مايكروسوفت".

ويذكر بأن مساعد "كوبايلوت" ما زال حتى الآن يعتمد على نموذج "شات جي بي تي" وذلك على خلفية الاستثمارات الضخمة التي ضختها الشركة بها، لذلك يصعب التنبؤ بمستقبل علاقة الشركتين.

ومن جانبه، وضح مصطفى سليمان المسؤول عن قطاع الذكاء الاصطناعي بشركة "مايكروسوفت"، في بودكاست سابق مع موقع "ذا فيرج" التقني، أن هدف الشركة هو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تعمل لمصلحة المستهلك وتساعده.

ورغم أن "مايكروسوفت" أعلنت سابقا نيتها العمل على نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة لأداء وظائف بعينها، فإن "كوبايلوت" هو أداة عامة لذلك كان من الأنسب استخدام نموذج ذكاء اصطناعي عام معه.

ويمكن الوصول حاليا إلى النماذج الجديدة التي قدمتها الشركة مباشرة عبر موقع "كوبايلوت لاب" (Copilot Lab) الذي تقدمه "مايكروسوفت" لتجربة المزايا الاختبارية في الأداة.

إعلان

ويتوقع بأن يصل النموذج إلى أداة "كوبايلوت" خلال الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من الفترة الاختبارية التي تتضمن اختبارات في منصة "إل إم آرينا" (LMarena) الشهيرة.