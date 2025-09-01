سماعة طبية معززة بالذكاء الاصطناعي تكتشف أمراض القلب في 15 ثانية

تمكن الأطباء في لندن من ابتكار سماعة طبية معززة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تشخيص الأمراض القلبية في 15 ثانية فقط، وذلك وفق تقرير نشرته "غارديان".

وتستطيع السماعة الجديدة اكتشاف أمراض القلب المختلفة بدءا من قصور القلب وحتى أمراض صمام القلب واضطرابات النبضات المختلفة، فضلا عن إجراء رسم قلب سريع وفوري.

وتأتي السماعة الجديدة من تطوير الباحثين في إمبريال كوليدج لندن ومؤسسة إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتم الكشف عنها أمام آلاف الأطباء في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد وهو المؤتمر الأكبر لأطباء القلب في العالم.

كما أجرى الباحثون دراسة تضمنت 12 ألف مريض تحت مراقبة 200 طبيب وجراح بالمملكة المتحدة، وتهدف لاستخدام السماعة الجديدة لفحص هؤلاء المرضى بحثا عن الأمراض القلبية.

ورغم أن معظم الشكاوى من المرضى كانت متعلقة بالوهن العام أو الإرهاق، فإن جزءا كبيرا تم تشخيصه بالإصابة بقصور القلب مقارنة بالمرضى المماثلين الذين لم يتم فحصهم باستخدام السماعة الجديدة.

وعن هذه السماعة، يقول الدكتور باتريك باشتغر، من المعهد الوطني للقلب والرئة التابع لإمبريال كوليدج لندن ومؤسسة الرعاية الصحية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إمبريال كوليدج "من المذهل أن تستخدم سماعة ذكية لفحص لا يزيد على 15 ثانية ليستطيع الذكاء الاصطناعي اكتشاف أمراض القلب بسرعة".

ويتكون الجهاز من وحدة تشبه أوراق اللعب، يتم وضعها على صدر المريض، وتضم هذه الوحدة مستشعر "إي سي جي" (ECG) يجري رسما للقلب وميكروفونا يقوم بتسجيل صوت مرور الدم من القلب.

وبعد ذلك، يتم إرسال هذه المعلومات إلى خوادم الشركة السحابية حيث يتم تحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف مشاكل القلب البسيطة التي قد لا يكتشفها الأطباء البشر.

وفي المقابل، عبر بعض الخبراء عن مخاوفهم من التشخيص الخاطئ الناتج عن استخدام السماعة، وأضافوا بأن استخدام هذه السماعات يجب أن يتم بشكل مباشر مع المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بمشاكل في القلب فضلا عن إتمام التشخيص النهائي على يد أطباء القلب والأوعية الدموية.