"تيك توك" توقف ميزة البث المباشر في إندونيسيا عقب تصاعد المظاهرات

أوقفت منصة "تيك توك" ميزة البث المباشر في إندونيسيا مؤقتا عقب تصاعد التظاهرات المعارضة في البلاد وانتشار أعمال العنف في البلاد، وذلك وفق تقرير لرويترز.

وأوضحت "تيك توك" -في بيان رسمي- أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الشركة للحفاظ على المنصة مكانا آمنا ومتحضرا للمستخدمين، وأكدت أنها تستمر في العمل داخل المنصة وإزالة المحتوى المخالف لقواعدها.

ويُذكر أن "تيك توك" تملك أكثر من 150 مليون مستخدم داخل إندونيسيا، مما يجعلها من أكبر دول العالم استخداما للمنصة، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة حسبما يشير تقرير موقع "كامبين إندونيسيا".

ويأتي هذا القرار على خلفية تصاعد المظاهرات بالبلاد ووصولها إلى مدن أخرى غير جاكرتا العاصمة، إذ تضمنت المظاهرات إضرام عدة مبان برلمانية بالنيران، فضلا عن دهس عدة مواطنين من قبل سيارات حكومية.

كما استدعت جاكرتا ممثلي منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها "ميتا" و"تيك توك"، داخل البلاد لمطالبتهم بتعزيز إجراءات مراقبة المحتوى وحذف كل ما يثير العنف ويبرزه، فضلا عن المحتوى المغلوط الذي ينشر معلومات خطأ.

ويُشار إلى أن ميزة البث المباشر في "تيك توك" تسببت في عدة متاعب قانونية للمنصة حول العالم، إذ قامت الحكومة المصرية بالعمل مع إدارة المنصة مؤخرا لتنظيم هذه الميزة بدلا من حظرها بالكامل.

وواجهت المنصة دعوى قضائية في مطلع العام بأن ميزة البث المباشر كانت تستخدم لتمكين المعتدين على الأطفال وتسهيل وصولهم إلى الأطفال.

وتعد ميزة البث المباشر من المزايا الحيوية والمستخدمة بكثرة في المنصة، إذ تتيح لصناع المحتوى جمع المكافآت والتبرعات التي يرسلها المستخدمون إليهم مباشرة، ودفع هذا البعض لاستخدامها في التسول الرقمي.

ويشير تقرير صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إلى أن ميزة البث المباشر بمفردها تسهم بأكثر من 77 مليار دولار سنويا في أرباح المنصة مع كون النسبة الكبرى قادمة من الولايات المتحدة.